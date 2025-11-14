La mejor terraza de invierno, un recorrido por la obra de Yoko Ono y la nueva casa de Loewe: los planes de Magas

Pese a que cada vez se va notando más el frío y se suceden las lluvias, las inclemencias del tiempo no tienen por qué ser un obstáculo para disfrutar de los planes variados que hay en diversas ciudades de España. El abanico de opciones es amplio, desde exposiciones y conciertos hasta eventos culturales. Como cada semana, recopilamos los más destacados para que organices tu agenda con opciones variadas y para todos los gustos.

La terraza para el otoño

La reconocida décima planta del icónico Hotel Emperador es una de las grandes referentes del skyline madrileño y el mejor lugar para apreciar los atardeceres en la ciudad. Una terraza que se encuentra disponible para la temporada otoño-invierno, ya que cuenta con la climatización ideal para disfrutar todo el año.

Para acompañar tu momento cuenta con un maridaje gastronómico exclusivo y cócteles que te permitirán disfrutar con los cinco sentidos. Perfecto para un picoteo fresco e informal con su debido cóctel de autor.

Los menús que ofrecen son los siguientes:

Tortillita de camarones acompañada del cóctel Pasodoble, de perfil fresco, cítrico y vibrante

Coulant frío de queso manchego con mermelada de higos, acompañado del cóctel Arohanui Colada, de carácter dulce, afrutado y cremoso.

Torrezno a baja temperatura con patata revolcona, armonizado con el cóctel SweetBlood, intenso, aromático y con personalidad.

Croqueta premium de pulpo con mayonesa de pimentón, junto al cóctel Tom Collins, suave, elegante y aromático.

Un espacio exclusivo donde podrás combinar sofisticación, gastronomía y panorámicas de la ciudad.

¿Dónde? Gran Vía, 53, 28013 Madrid

Yoko Ono en Castilla y León

El Museo de Arte Contemporáneo rinde homenaje a la artista más influyente del arte conceptual y la performance del siglo XX y XXI. La exposición lleva el nombre 'Yoko Ono. Insound and Instructure', abierta del 8 de noviembre al 17 de mayo de 2026.

La muestra recorre desde los años 60 hasta la actualidad, con obras distribuidas en 1700 m2 ofreciendo una inmersión total en el universo de la artista japonesa.

Yoko Ono en MUSAC. Cedidas

Incluye obras clave como Voice Piece for Soprano (1961), Draw Circle Painting (1964), piezas audiovisuales proyectadas junto a John Lennon. Un mix de cine, música, instalación, pintura, fotografía y performance, reafirmando la diversidad

El recorrido invita a la participación activa del público, en línea con las obras de Yoko Ono. Así, la exposición retoma su legado de convertir al espectador en protagonista, generando un diálogo creativo colectivo. Es un homenaje a su arte vivo y colaborativo.

¿Dónde? Av. de los Reyes Leoneses, 24, 24008 León.

La casa de la fotografía

Fujifilm inaugura la primera House of photography de España, ubicada en Barcelona. Se trata de un espacio para redefinir la experiencia fotográfica, crear diálogo entre personas apasionadas y compartir la forma de ver el mundo enseñando nuevas perspectivas visuales.

Hasta el 12 de diciembre podrás asistir a la exposición inaugural, titulada 'Barcelona en diálogo de Pilar Aymerich', que presenta el contraste entre la ciudad de los años 70-80 y la actualidad.

Fujifilm House of Photography. Cedidas

Esta 'casa' combina el arte, tecnología y creatividad. En ella podrás conocer y probar los productos de Fujifilm en profundidad y acudir a talleres impartidos por fotógrafos profesionales

Si te gusta la fotografía o quieres aprender más, este es el sitio perfecto para visitar. Para que puedas conectar y ver la tecnología y el arte, la memoria y el futuro en primera persona.

¿Dónde? Carrer Gran de Gràcia, 1, 08012 Barcelona.

Flagship store imprescindible

La reconocida firma LATIDO inaugura su tienda en el Paseo de la Habana, en Madrid. Un espacio perfecto para comprar, recibir asesoramiento personalizado y vivir una experiencia cercana y única.

La tienda moderna y acogedora está abierta al público para que conozcan las nuevas colecciones otoño-invierno y sus propuestas de estilo que realzan la fuerza y belleza femenina.

La tienda por fuera. Cedidas

Puedes visitarla todos los días de 11 h a 20 h menos los fines de semana que tienen un horario diferente. Los sábados está abierta hasta las 14 h y los domingos permanece cerrada. De todos modos, si no puedes acudir o prefieres hacer compras por internet, también cuenta con tienda online con envíos a España, Portugal e Italia.

Un sitio ideal para los amantes del diseño y la moda que quieran renovar el vestidor.

¿Dónde? P.º de La Habana, 56, 28036 Madrid

Arte y cultura por Sybilla

La diseñadora de moda inaugura un nuevo local en Madrid, dedicado al arte y a la cultura; un espacio que promueve y da a conocer talentos del mundo cultural y artístico. La programación de actividades incluye muestras, presentaciones de diseñadores y fotógrafos, debates, conciertos y encuentros con escritores.

Sybilla busca recuperar el espíritu comunitario y el carácter único de la calle para continuar dinamizando el barrio con pequeños negocios originales y acciones culturales. “La calle Noviciado hizo que volviera a enamorarme de Madrid, ahí encontré el espíritu de comunidad que existía en la ciudad de mi juventud”, confiesa.

¿Dónde? C. del Noviciado, 9, 28015 Madrid

Invierno a la altura

El 7 de noviembre se inauguró La Cabaña de Invierno, en la décima planta del Hyatt Centric Gran Vía Madrid. El Jardín de Diana se convierte en un refugio invernal inspirado en chalets alpinos de Aspen, St. Moritz y las Dolomitas.

Un ambiente decorado con maderas cálidas, mantas aterciopeladas y chimeneas para no pasar frío mientras cenas o te bebes el cóctel. Tiene una iluminación envolvente y acogedora con unas vistas privilegiadas a la Gran Vía.

Fondue de queso. Cedidas

Para acompañar el estilo alpino, la propuesta gastronómica bajo la dirección del chef Iván Jiménez, trae opciones renovadas, con alternativas veganas y platos para compartir. La protagonista de la temporada es la fondue, clásico para cuando llega la época invernal.

¿Dónde? Gran Vía, 31, Planta 10, 28013 Madrid

La casa parisina de Loewe

El seis de noviembre se inauguró la nueva Casa Loewe en Avenue Montaigne (París), una de las calles más icónicas de la ciudad. El espacio, el primero de la firma española en Francia, combina la sofisticación de un local con la intimidad de la casa de un coleccionista de arte.

En esta tienda podrás encontrar colecciones completas de prêt-à-porter hombre y mujer, bolsos, calzado, pequeña marroquinería, joyería, gafas y accesorios. Además, incluye un sector dedicado exclusivamente al hogar, repleto de piezas de diseño emblemáticas, mobiliario hecho a mano en España y obras de renombre internacional.

Exteriores e interiores de la casa. Cedidas

Un plan imprescindible para amantes del lujo, el arte y la moda donde la marca rinde homenaje a la herencia madrileña.

¿Dónde? 48 Av. Montaigne, 75008, París

FROU-FROU Marbella

Un restaurante situado en la inigualable Costa del Sol, Marbella, pero con una experiencia sensorial inspirada en la Riviera Francesa, la costa Amalfitana y las islas del Mediterráneo, fusionando elegancia, frescura y vitalidad.

El local transforma lo diario en vivencia junto a un entorno lleno de vida. Su lugar y menú están perfectamente hechos para reunirse y disfrutar. La cocina excepcional reinterpreta recetas clásicas con su toque de actualidad.

Espacio exterior Frou-Frou. Cedidas

Los platos que recomiendan probar son los entrantes de vieiras con ají amarillo y caviar negro, el confit de pato con espinacas y tomates, y la lubina con almejas y mantequilla. Para acompañar, sus sorprendentes postres: tartaleta de chocolate Valrhona con caviar o el coulant de pistacho.

El restaurante imperdible si visitas Málaga, ideado especialmente para compartir y sentirte como en tu casa.

¿Dónde? Edificio Sevilla, Av. Playas del Duque, Local 8, Nueva Andalucía, 29660 Marbella

Reunión de mujeres

El miércoles 19 de noviembre, se celebra el evento Founders’ Mindset en Juno House por el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Es la segunda edición donde 100 directivas y empresarias se unen para impulsar la nueva cultura de liderazgo colaborativo.

El encuentro buscará poner bajo la lupa los nuevos modelos de poder e innovación, abordando temas clave como tecnología, inteligencia artificial, sostenibilidad y marca corporativa, con el fin de fomentar una visión más inclusiva.

Juno House. Cedidas

El evento se llevará a cabo desde las 9 hasta 1 h. El itinerario cuenta con mesas redondas de intercambio de opiniones, sesiones temáticas y un desayuno de networking. Por último, la jornada finalizará con una muy interesante Ted Talk sobre la IA.

Founders' Mindset busca promover un liderazgo basado en el talento, la innovación y la responsabilidad social, creando un espacio para que las empresas reflexionen sobre cómo generar un impacto positivo mediante modelos más humanos, horizontales y conscientes.

¿Dónde? Carrer d'Aribau, 226, Sarrià-Sant Gervasi, 08006 Barcelona.