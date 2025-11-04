Marta Marcilla, multimillonaria: "Invertir solo 50 euros al mes puede generarte hasta 800 euros extra en un año"

La inversión es un tema cada vez más popular entre los jóvenes españoles. Según una encuesta realizada por la plataforma europea Scalable Capital, siete de cada diez (75%) no se conforman con solo ahorrar y más del 20% invierte ya en acciones.

El motivo por el cual la generación zeta y los millennials —menores de 35 años— son quienes más invierten es muy obvio, y es el desarrollo tecnológico. Los jóvenes tienen al alcance de la mano la información sobre inversiones, siguen a personas que lo promocionan y, además, tienen el conocimiento para hacerlo.

Los mayores de dicha edad tienen ciertas dudas y creen que es mucha la cantidad que se debe invertir para obtener beneficios. Sin embargo, según la empresaria y multimillonaria Marta Marcilla, con solo 50 euros puedes marcar una gran diferencia.

El poder de la inversión, según una empresaria

Aprender a gestionar nuestros ingresos es una de las cuestiones más difíciles de la edad adulta. Tendemos a cometer muchos errores, especialmente cuando somos jóvenes adultos, y tenemos que empezar a administrar nuestro dinero y nuestras primeras nóminas.

El ahorro es, desde hace años, la forma más eficaz de gestionar y, sobre todo, no gastar este dinero. Guardamos una cantidad determinada de nuestro salario en un "colchón" que nos servirá para un futuro, imprevistos o caprichos.

Sin embargo, según los datos del Banco de España, cada vez más familias invierten en fondos de inversión y evitan los depósitos bancarios. De hecho, según los empresarios como Marta Marcilla, esta última práctica es la que "mantiene a las personas en la pobreza".

Marta Marcilla es una empresaria española, fundadora y CEO de Tsalach Real Estate, una empresa multinacional que se dedica a la inversión, compraventa y construcción de propiedades de lujo.

De acuerdo con la reflexión de la empresaria, ahorrar por si pasa algo malo es una mentalidad basada en el miedo y la escasez. "En España, las personas guardan dinero sin saber que, con el paso de los años, va a perder su valor debido a la inflación y los cambios de monedas", explica.

"Si tienes 500.000 euros ahorrados en el banco y pasan 10 años, ya no tienes 500.000 euros. Si en ese periodo de tiempo no has movido tu dinero, posiblemente su valor haya descendido hasta los 220.000 euros", apunta Marcilla.

Marta Marcilla, empresaria, habla sobre los hábitos "que te mantienen pobre"

El ahorro, para la empresaria, solo está justificado para conseguir un objetivo, por ejemplo, abrir un negocio o hacer una inversión. Según Marcilla, con esta práctica y poca cantidad de dinero, como 50, 100 o 500 euros, "se puede marcar la diferencia".

"Tus inversiones pagan tu 'lifestyle' (estilo de vida), tu sueldo paga tus inversiones". Con esto, Marcilla invita a invertir el sueldo y vivir con el dinero que se obtenga a partir de ello.

De acuerdo con la experta, invertir es muy sencillo; sin embargo, existe un error en el que cae todo el mundo y es el hecho de posponer la inversión, pensando que en un futuro les irá mejor.

“Siempre parece haber una excusa para no invertir: el coche, la casa, la familia… pero si no se empieza hoy, se pierde el poder del interés compuesto y el crecimiento financiero", explica.

Invertir el dinero como en cripto o abrir un negocio, según Marcilla, es la única forma de multiplicarlo. Ella misma confiesa que utiliza las ganancias para comprar lujos, como bolsos caros o, incluso, coches.

Para quienes tienen grandes sumas de dinero ahorradas, Marcilla aconseja buscar opciones como el crowdfunding o la tokenización de propiedades si se tienen, por ejemplo, 50.000 € disponibles

Sin embargo, si no se tiene ningún ahorro o un gran sueldo, la empresaria recomienda pedir un préstamo, eso sí, únicamente para invertir. "Si pides 20.000 €, debes invertir la mitad (10.000 €) en algo que genere al menos la cantidad que el banco está cobrando en intereses", explica.

Esto, explica, "ayuda a mitigar la pérdida de dinero, mientras que la otra mitad se utiliza para mover el proyecto o tener capacidad de pago".