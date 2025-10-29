Bea (37), abogada, sobre el absentismo laboral: "Cada año cuesta a los españoles unos 16.000 millones de euros"

El absentismo laboral en España se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes en el ámbito laboral, afectando no solo a la productividad y competitividad de las empresas, sino que tiene un coste multimillonario para todo el país.

El debate no es nuevo, pero los últimos datos no dejan de sorprender. La ausencia laboral supone una pérdida del 7% de las horas pactadas, uno de los niveles más altos de la serie histórica reciente.

Cada día, 1,56 millones de trabajadores no acuden a su puesto, un dato que se ha disparado en los últimos años. Pero el verdadero golpe lo recibe la economía española.

Tan solo en 2024, el coste directo de las bajas laborales supera los 29.000 millones de euros, rozando los 30.000 millones en estimaciones más recientes. Esta cifra equivale a más del 5% del PIB español y afecta tanto a empresas como a la Seguridad Social:

Coste anual para empresas : cerca de 17.000 millones de euros, por salarios pagados y cotizaciones durante las bajas.

: cerca de 17.000 millones de euros, por salarios pagados y cotizaciones durante las bajas. Coste anual para la Seguridad Social: otros 16.000 millones de euros, en prestaciones y gestión administrativa.

Las mutuas calculan que, al ritmo actual, 2025 podría cerrar con más de 9 millones de procedimientos de baja, una cifra que triplica los niveles de hace solo una década.​

Sectores más afectados

El absentismo no afecta por igual a todas las regiones ni sectores económicos. Las industrias concentran los mayores porcentajes, con un 7,4% del total, seguidas por servicios y construcción.

Por comunidades autónomas, Cantabria y Canarias lideran el ranking nacional con tasas de hasta el 9,2% y 8,8% respectivamente. En contraste, Baleares, Madrid y Andalucía se sitúan entre las menos afectadas, con porcentajes cercanos al 6%.​

Pero no es lo más sorprendente de los datos analizados por la periodista y abogada, Beatriz García, del medio Libertad Digital.

El análisis de los datos revela fenómenos sociolaborales difíciles de justificar estrictamente en términos médicos, como el "efecto lunes": los procesos de baja se duplican ese día en comparación con los viernes.

Absentismo laboral en España

Además, existen grandes diferencias generacionales. Los jóvenes menores de 35 años se ausentan casi el doble que los mayores, a pesar de tener, a priori, menos patologías crónicas, lo que podría deberse a factores culturales y sociales detrás de muchas de estas bajas.​

Tipos de baja

La duración media de una baja en España se sitúa en 43 días, y la tendencia es al alza en los procesos de larga duración, que ya superan el año en más de 20.000 expedientes.

Además, las enfermedades que más crecen son aquellas difíciles de objetivar clínicamente: ansiedad, depresión, lumbalgias y cervicalgias. Estos diagnósticos se han disparado en los últimos años y complican el control de posibles fraudes o abusos.​

Algo que no sorprende a nadie es la diferencia en absentismo entre autónomos y empleados por cuenta ajena, son abismales.

Los primeros apenas presentan 10,73 procesos de baja por cada 1000 trabajadores, muy lejos de los 42,6 que se registran entre los asalariados. La clave está en el riesgo económico: el autónomo corre con el coste de su propia baja, mientras que el trabajador por cuenta ajena tiene mayor protección.​

Más allá del coste directo, el absentismo fraudulento o injustificado multiplica el impacto en la economía. Las empresas no solo pierden productividad, sino que muchas han de asumir el salario desde el cuarto día de baja hasta el quinceavo, además de seguir pagando la cotización a la Seguridad Social.