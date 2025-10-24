De un tributo a Coldplay a la luz de las velas a la exposición de Robert Capa: los planes de la semana de Magas

Se aproxima noviembre, pero no hay que dejar de disfrutar lo que queda del mes. Es la oportunidad perfecta para optimizar al máximo el bienestar con una serie de planes que combinan cultura, escapadas, entretenimiento y encuentros especiales.

Prepárate para vivir un cierre de octubre lleno de propuestas atractivas que invitan a explorar, divertirse y conectar con lo más interesante que las ciudades tienen para ofrecer. Magas, como todos los viernes, se encarga de que tengas experiencias inolvidables.

Mágico tributo a Coldplay

El viernes 31 de octubre, en La Parroquia de San Francisco de Sales (Barcelona), Candlelight prepara una velada memorable en tributo a Coldplay. Un concierto de 60 minutos donde los protagonistas de la noche son la pianista Laura Andrés y las velas que iluminarán el recinto.

Candlelight. Imagen de archivo

Un acercamiento a la música clásica y contemporánea con el ritmo de una banda actual. Contará con dos funciones ese día, a las 18 h y a las 20 h, llega con tiempo, ya que si el concierto está empezado, no te dejarán entrar.

Las entradas van desde los 32 € y las puedes conseguir a través de la página de Fever. El repertorio tendrá canciones como Fix You, Paradise, Adventure of A Lifetime, Yellow, The Scientist, Sky full of Stars y Viva la Vida, entre otras.

Un evento que combina la luz, la acústica, la elegancia y la interpretación en vivo con una atmósfera íntima que celebra la belleza de la música.

¿Dónde?

La Parroquia de San Francisco de Sales (Pg. de St. Joan, 90, L'Eixample, 08009 Barcelona).

Robert Capa en Madrid

ICONS, la presentación del fotógrafo Robert Capa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Sala Picasso, en colaboración con Sold Out es una exposición que cuenta con más de 250 piezas originales como fotografías históricas, publicaciones y objetos personales, siendo la más completa hasta la fecha en España.

Será un viaje al pasado. Robert Capa fue uno de los grandes referentes del fotoperiodismo, cubriendo conflictos como la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.

Robert Capa antes de lanzarse en paracaídas sobre Alemania con las fuerzas americanas. Arras, Francia, marzo 1945.

El Círculo de Bellas Artes será el anfitrión de algunas de sus fotografías más icónicas como Muerte de un miliciano o sus imágenes captadas en Omaha Beach durante el desembarco de Normandía. No solo será un registro gráfico sino que también habrá objetos como su cámara Leica, su máquina de escribir y documentos de trabajo.

Tendrás tiempo hasta el 25 de enero para visitarla, de martes a domingo de 11:00 a 21.00 h, sacando las entradas desde la página web con un precio desde 5 €.

La fotografía que tomó Robert Capa en Vallecas (Madrid) en el invierno de 1936.

¿Dónde?

Círculo de Bellas Artes Madrid (C. Alcalá, 42, Centro, 28014 Madrid).

El foro sobre el turismo de lujo

El 27 de octubre en el Hotel VP Plaza de España (Madrid) se llevará a cabo el evento Coming Up! de Spain is Excellence (SIE), que explora las últimas tendencias del mercado y del consumo en el sector turístico destinado a mejorar el posicionamiento y conectar con nuevas oportunidades del sector.

El evento contará con un programa completo donde se pondrán sobre la mesa los temas de mayor importancia. Se van a explorar mercados emergentes como Argentina, África y el sudeste asiático, para ello expertos serán entrevistados para conocer lo que esperan los viajeros de aquellos destinos.

También habrá diversas mesas de discusión para conocer las nuevas tendencias del mercado que definirán la próxima temporada. Algunos de los temas a tratar son la descentralización de los destinos, el auge del turismo formativo y el incremento del turismo femenino.

SIE es la única compañía que certifica el turismo de excelencia en España, lo que la convierte en un referente y líder de opinión en el mercado.

¿Dónde?

Hotel VP Plaza de España (Plaza de España, 5, Centro, 28008 Madrid)

Senderismo por el norte de España

Para los amantes de la montaña también tenemos un plan. El Parque Nacional de los Picos de Europa es el destino ideal para los senderistas de todos los niveles. Perfecto para visitar en octubre y disfrutar de las temperaturas suaves con paisajes de colores espectaculares.

Ubicado entre Asturias, Cantabria y León, ofrece rutas gratuitas e interpretativas guiadas por expertos que van desde los emblemáticos Lagos de Covadonga hasta impresionantes senderos por cañones y picos montañosos de gran belleza natural.

Picos de Europa.

Algunas de las caminatas más recomendadas son el entorno de los Lagos, la Ruta del Cares o la senda hacia la Majada de Bujaerrero, donde la fauna y la flora destacan por su protagonismo.

Aprovechando tu visita a los Picos, puedes conocer localidades históricas como Cangas de Onís, el Real Sitio de Covadonga, Potes o la Montaña Palentina. Si no eres fan del senderismo, no te preocupes, también tienes deportes de montaña: escalada, piragüismo y rutas a caballo.

Picos de Europa.

Una experiencia inmersiva para Halloween

Se acerca el gran día y el restaurante Foster’ s Hollywood también lo celebra con una nueva hamburguesa, Skeleton Burger edición limitada, que estará disponible del 24 al 31 de octubre y una experiencia especial el 28 de octubre.

La marca americana prepara sus sedes con escenarios temáticos y una ambientación llena de diversión y espectáculos. Para que tu comida no sea como una más y te lleves un recuerdo especial.

El evento Foster 's Horror Restaurante se llevará a cabo el día 28 a las 20 h, en el icónico restaurante de Gran Vía, con plazas limitadas. La experiencia combina un menú terrorífico con un juego de rol inmersivo donde los asistentes se adentrarán en una historia que contará con aventura, misterio, suspense y, por supuesto, diversión.

Para poder acceder a la celebración se realizará un sorteo en redes sociales.

¿Dónde?

Experiencia Foster 's Horror Restaurante (Gran Vía, 57, Centro, 28013 Madrid).

El tren de la bruja hecho realidad

El verdadero tren de la bruja. Cedidas

El próximo 29 de octubre Ouigo transforma ese clásico de feria para hacerlo realidad y ser el primero en España que alcance los 300 km/h. Dos trayectos especiales entre Madrid-Valencia a las 17.15 h y Valencia-Madrid a las 20.27 h, donde cada uno de los viajes será diferente al otro.

El verdadero tren de la bruja sólo es apto para mayores de edad, ya que cada kilómetro y curva tiene un susto inesperado preparado solo para valientes. Unos vagones donde las luces se apagan, la niebla invade los pasillos y criaturas desconocidas te visitan.

OUIGO. Cedidas

Además, podrás participar en un sorteo en las redes sociales de Ouigo y contar tu historia más terrorífica. Si ganas, no solo te llevas un viaje lleno de adrenalina y sorpresas, sino que también podrías ganar otro doble para hacer una escapada a uno de los 15 destinos con los que la empresa cuenta.

Día frente al Mediterráneo

Sacarle provecho al clima mediterráneo nunca fue tan fácil. El nuevo restaurante EVA, un oasis gastronómico en la Playa del Cristo de Estepona se ha convertido en la sensación para quienes buscan un refugio de sabores y vistas incomparables. No sólo podrás disfrutar de sus platos, sino que también de un beach club.

Si vamos a la comida, el restaurante cuenta con un menú Greco-romano. Una fusión sublime de la esencia mediterránea, que combina los frescos ingredientes de Andalucía con los sabores ancestrales de Grecia, como el pescado capturado del día y las aromáticas especias.

Eva Estepona. Cedidas

Los platos más destacados por sus visitantes son el tartar de atún rojo de almadraba, fresco y lleno de sabor marino, que conquista por su textura delicada y su equilibrio perfecto de aromas. También brilla la baklava artesanal, con sus capas crujientes, nueces tostadas y dulce miel, ofreciendo un final exquisito y tradicional.

También puedes disfrutar de la coctelería de autor y un brunch gourmet que se realiza los domingos. ¿El ambiente?, una piscina infinita rodeada de olivos, hamacas sobre la arena, cabañas privadas y suites.

Vistas EVA Estepona. Cedidas

¿Dónde?

Playa Cristo (Calle Virgen Del Carmen, s/n, 29680 Estepona, Málaga).

Una feria gastronómica en Valencia

La capital del Turia recibe la Feria Gastronómica del Mediterráneo, Gastrónoma 2025, del 26 al 28 de octubre. Una convención que reúne restauradores, chefs, productores, profesionales de la hostelería y, por supuesto, a los visitantes que podrán probar, descubrir y disfrutar.

Un formato que combina exposición, congreso, demostración y degustación. El recinto contará con 10 espacios temáticos como showcooking , donde chefs de renombre prepararán demostraciones en directo.

Una sesión de cata y formación a cargo de sumilleres en el sector Wine Experience. Dentro de los 10 sectores también encontraremos el pan artesanal, el mundo de la pastelería, el aceite de oliva y un espacio dedicado especialmente al Mediterráneo, donde habrá concursos y nuevas propuestas vinculadas a la identidad del territorio.

Las entradas las puedes conseguir a través de la web, y van desde los 6 €.

¿Dónde?

Feria Valencia (Av. de les Fires, s/n, Poblados del Oeste, 46035 Valencia. Nivel 2. Pabellón 1 y 3. Acceso por Foro Centro).