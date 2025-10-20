Martha Stewart (84 años), empresaria, sobre cómo se mantiene joven: "Me levanto todos los días a las 4"

Tiene 84 años, una agenda que ya quisieran muchas con 30 y una vitalidad que desafía cualquier tópico sobre la edad.

Su nombre es Martha Stewart, empresaria, presentadora y uno de los grandes iconos del lifestyle en Estados Unidos, quien revelaba recientemente en una entrevista la estricta rutina que sigue cada mañana.

Comienza con su disciplina a las 4:00 y asegura que ese es su auténtico "secreto de juventud". Un método que combina pilates, lectura, café y autocuidado consciente.

Así lo declaraba en una charla para el pódcast Lipstick on the Rim, en el que habló sin rodeos sobre la rutina que le hace conservarse así de espléndida.

Como ella misma, el éxito de su juventud es comer sano, mantenerse activa y disfrutar de los pequeños placeres que la vida le ofrece.

La hora clave

Martha ya está en marcha cuando la mayoría de personas duermen. Se levanta a las 4:00 o 4:30 de la mañana, sin excepción.

Antes de entrenar, dedica un rato a su ritual intelectual: leer el New York Times, repasar las noticias del día y resolver crucigramas y pasatiempos.

Según explica, esta rutina le permite activar el cerebro antes que el cuerpo; ganar foco; mantener la mente ágil; evitar el ruido mental y la ansiedad del día.

Ella lo describe como una forma de "ordenarse por dentro antes de salir al mundo".

Su disciplina diaria

Después de su rato de lectura, Martha Stewart comienza la parte física. Dos pilares básicos: pilates con su instructora y entrenamiento personalizado con pesas y trabajo funcional.

Para Stewart, moverse cada día no es una opción, sino una norma de vida. Afirma que el pilates le ha ayudado a:

Mantener la postura

Fortalecer la musculatura profunda

Proteger articulaciones

Conectar cuerpo y mente

El entrenamiento de fuerza le permite preservar masa muscular, clave a partir de los 50 y, aún más, después de los 70.

Desayuno antiedad

Stewart tiene claro que el cuerpo se educa, no se abandona. El segundo paso que jamás se salta en su día a día, al volver a casa del gimnasio, es otro de los grandes rituales de su estilo de vida.

Cada mañana prepara un zumo verde con verduras cultivadas por ella misma. Una receta "antiedad" de la que reveló todos sus ingredientes (100% cultivados por ella misma): espinacas, pepino, perejil, apio, jengibre y media naranja con piel.

La empresaria y presentadora, Martha Stewart.

Después, se toma su capuccino con leche "de verdad", también procedente de granja. Su filosofía no es extremista ni prohibitiva, sino real, orgánica y sin artificios.

Equilibrio mente-cuerpo

Martha tiene claro que el bienestar no se construye solo desde la piel hacia fuera, sino desde dentro hacia todo. Por eso su fórmula es simple, pero poderosa:

Mente activa

Cuerpo fuerte y móvil

Alimentación natural

Rutina constante

Sin dietas milagro, ni rutinas imposibles, pues como ella misma asegura, su propia vida no ha sido igual en cada etapa. Ha conocido el éxito, la caída, la crítica y el renacimiento. Y, en lugar de frenar, ha continuado creando, produciendo, reinventándose.

A los 84 no habla de "resistir al tiempo", sino de vivir con propósito. Esa mentalidad, más que cualquier crema o entrenamiento, es su verdadera fuente de juventud.