'La Ordenatriz' te muestra cómo lavar la ropa oscura para que se mantenga intacta con tres sencillos consejos

Hacer la colada puede parecer fácil, pero, como todas las tareas del hogar, tiene su técnica. Seguir un procedimiento adecuado afecta directamente al resultado y también a la ropa en sí, porque evitarás que se estropee, que pierda tono o que quede con restos innecesarios.

A la hora de poner a funcionar la máquina, no todo es separar lo blanco de lo de colores, elegir el programa que corresponda al tipo de tejido, echar detergente y suavizante y sentarse a esperar. Hay mucho más.

Esta semana, en el consultorio de 'La Ordenatriz' la pregunta es clara: "Me gustaría saber cómo lavar la ropa oscura. Siempre se me queda una raya blanquecina en los pantalones, que da un aspecto un poco extraño".

Como experta en la materia, Begoña Pérez tiene la solución rápida y eficaz. Con tono tranquilizador, explica que, en efecto, a veces en las prendas negras o de tonalidades similares acaban saliendo como unos restos parduzcos (especialmente en los vaqueros) o más claros. Pero esto tiene fácil solución, solamente hay que seguir sus pautas para las que necesitaremos tres ingredientes.

Son muy comunes y solemos tenerlos en casa, así que va a resultar muy sencillo. "Primero las prendas oscuras hay que meterlas en la lavadora siempre del revés", aconseja. De este modo, la parte visible quedará más protegida, porque muchas veces esas manchas son solo residuos de jabón. También se evita el roce, que desgasta las fibras y el tono.

Las prendas negras hay que lavarlas del revés. iStock.

Luego añadimos dos vasos de vinagre de limpieza, echándolo directamente al tambor. Funciona como sustituto del suavizante, que nunca debes usar con este tipo de prendas.

El tercer 'tip' es utilizar también dos puñados de sal que también metemos dentro, por encima de la ropa. Para terminar, añadimos el jabón que solamos usar y ponemos un ciclo de 90 minutos con una temperatura máxima de 30 grados.

Además, hay que tener en cuenta que las prendas oscuras nunca se tienden al sol para que se sequen, ya que los rayos UV se comen el color.

Con estos tres sencillos consejos conseguirás que este tipo de ropa se mantenga intacta por más tiempo y esa camiseta negra que tanto te gusta dure años. ¡Olvídate de teñir tus prendas preferidas para devolverles el lustro perdido!

Y otro consejo para piezas que acabes de estrenar y que vayas a lavar por primera vez: si las pones en remojo con vinagre y sal durante 30 minutos ayuda a fijar el color y evita que destiña. A la hora de planchar, también procura hacerlo del revés para que así el cuidado sea completo.