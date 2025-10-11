Vivió hasta los 117 años: este es el yogur que tomaba María Branyas, la española más longeva del mundo

España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2022 —último año sobre el que existen datos—, los hombres en España tienen una esperanza de vida al nacer de 80,4 años y las mujeres, de 85,7 años.

Si bien estas cifras han crecido de manera más lenta en las últimas décadas, el INE explica que en el año 2035 los hombres aspirarán a vivir 83,2 años y las mujeres, 87,7; sin embargo, ya existen algunas que las han superado con creces, como la catalana María Branyas.

María Branyas murió en 2024 a los 117 años, siendo la mujer más longeva del mundo. Los investigadores que estudiaron su envejecimiento descubrieron que esta cifra se debía, en gran medida, a su microbiota que cuidaba con hasta tres yogures al día de la marca La Fageda.

La longevidad de María Branyas

Branyas nació en San Francisco (Estados Unidos) el 4 de marzo de 1907, pero pocos años después, aún de niña, se mudó a Cataluña con su familia. Desde entonces hasta su fallecimiento, le tocó vivir dos pandemias (gripe española y Covid), la Guerra Civil, la posguerra y el franquismo.

Desde 2023, era la persona más longeva en vida del mundo; sin embargo, el 9 de agosto de 2024 la catalana murió a la edad de 117 años. Tras este hito, precisamente, y como ya se contó en EL ESPAÑOL, el investigador Manel Esteller realizó un seguimiento de la microbiota de Branyas, con el fin de encontrar algún detalle que explique su longevidad.

Según los resultados de su investigación, la catalana "tenía una microbiota como la de una niña" y "un genoma privilegiado", que hacía que tuviera una edad biológica inferior en diecisiete años a la cronológica.

Esta microbiota y su genética especial fueron los dos factores que permitieron, a la catalana, llegar hasta los 117 años de edad, además de protegerla de una larga lista de enfermedades y reducir su inflamación intestinal.

Aunque muchas personas no lo sepan, la microbiota participa y desempeña funciones esenciales para la salud: participa en la digestión, en la síntesis de vitaminas, en la modulación del sistema inmunológico y en la protección frente a patógenos, entre muchas otras.

Los alimentos que más contribuyen a mejorar esta microbiota son, precisamente, los yogures. Según los investigadores, la catalana seguía una dieta mediterránea que incluía la ingesta de tres yogures al día, y están convencidos de que esto fue clave para mantener sanas sus bacterias intestinales.

La española María Branyas es la persona viva de mayor edad.

Estos yogures eran de la marca española La Fageda, según recoge Cadena SER. Esta empresa, tal y como detallan, "produce sus yogures con leche de una granja propia y de cooperativas vecinas".

La Fageda es un proyecto social con estructura empresarial fundado en 1982 que nació con el objetivo de dar trabajo digno e integrar laboral y socialmente a personas con discapacidad intelectual y enfermedades mentales crónicas en la comarca de la Garrotxa.

El proyecto comenzó en un pequeño local del Ayuntamiento de Olot y, tras años de trabajo y crecimiento, se ha consolidado como una marca reconocida de yogures y productos lácteos, cuya calidad ha posicionado a la empresa como un caso de éxito empresarial.

"Cuidamos mucho nuestras vacas para tener una leche extraordinaria, que es el inicio de todo", explicó Silvia Domènech, directora general de La Fageda, al medio citado. "El proceso de fermentación y el mix de fermentos están pensados para que el yogur mantenga el máximo nivel de bacterias vivas durante toda su vida útil".

Precisamente estas bacterias son la clave para mantener una microbiota intestinal sana, ya que contribuyen al equilibrio de los microorganismos presentes en el sistema digestivo.

Una microbiota diversa y en buen estado se asocia con beneficios como una mejor digestión, una mayor absorción de nutrientes, el fortalecimiento del sistema inmunitario e incluso la regulación del estado de ánimo.

En muchos yogures comerciales, la cantidad de bacterias lácticas desciende con el tiempo, reduciendo su efecto positivo en la microbiota intestinal, mientras que en los de La Fageda se conserva un nivel elevado de microorganismos hasta el final.

Esto asegura un mayor aporte probiótico y, por tanto, más beneficios para la salud digestiva y el equilibrio del sistema inmunitario.