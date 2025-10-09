El bonito pueblo donde David Broncano (49) y Silvia Alonso (35) se refugian: a una hora de Madrid y con vecinos famosos

Es habitual que muchos rostros conocidos de la televisión o la música elijan lugares alejados de los focos para vivir su vida privada lo más tranquila posible.

Urbanizaciones cerradas y exclusivas donde residir en chalets de lujo o áticos de diseño. Pero el presentador David Broncano y la actriz Silvia Alonso se han desmarcado de esta tendencia.

A su éxito profesional, han querido sumarle algo más difícil de encontrar en el mundo mediático: silencio, aire puro y raíces.

Su refugio se llama Cebreros, un pequeño municipio de la provincia de Ávila donde el presentador y la actriz disfrutan de una vida más pausada, rodeados de pinos, viñedos y el rumor del Alberche.

Este rincón, repleto de lujo y naturaleza, también es un lugar perfecto para desconectar sin abandonar por completo el barullo de la capital.

Un retiro con historia

Cebreros, con apenas 3.200 habitantes, pertenece a la comarca Valle del Alberche y Tierra de Pinares, una de las zonas más bellas del sur abulense.

Fue tierra de celtas y vetones, y más tarde lugar de paso de comerciantes y reyes.

Por sus calles empedradas pasaron Isabel la Católica y Felipe II, atraídos por la ruta que unía Toledo y Valladolid. Hoy, cinco siglos después, su encanto sigue intacto.

A tan solo 97 kilómetros de Madrid, el pueblo conserva un valioso patrimonio monumental: la Iglesia de Santiago Apóstol, de estilo herreriano; la Ermita de Valsordo, escondida entre pinares; el Museo de Adolfo Suárez y la Transición, símbolo de la historia reciente; y las ruinas del Convento del Dulce Nombre de Jesús, testigos de un pasado esplendoroso.

Sin embargo, lo que realmente atrapa de Cebreros no es solo su historia, sino su entorno natural privilegiado, su gastronomía con vinos de la D.O.P. Cebreros y la sensación de estar lejos sin estarlo.

El nuevo hogar de Broncano y Alonso

Fue a finales de 2024 cuando trascendió la noticia de que David Broncano, en pleno auge tras el salto de La Resistencia a RTVE con La Revuelta, había adquirido una mansión en la exclusiva urbanización Calas de Guisando, una zona residencial junto al Pantano de San Juan.

Un enclave que muchos conocen como "la playa de Madrid", donde el pinar y el agua se funden, creando uno de los paisajes más bellos del interior peninsular.

Según se ha podido saber, el presentador desembolsó entre un millón y medio y dos millones de euros por la vivienda, una construcción moderna de más de 500 metros cuadrados sobre una finca privada con jardín, piscina, zona de barbacoa y vistas panorámicas al valle.

Apenas unos meses después, la pareja amplió su patrimonio adquiriendo otra vivienda contigua de 300 metros cuadrados y 4.500 de terreno, con la que completan un auténtico complejo residencial de ensueño.

Plaza de España de Cebreros, Ávila. Ayuntamiento de Cebreros

No es una segunda residencia cualquiera, sino un refugio pensado y diseñado para desconectar. Espacios amplios, materiales nobles, ventanales que inundan de luz el interior y una estética contemporánea que contrasta con el entorno rural.

"Broncano ha apostado por la tranquilidad y la naturaleza sin renunciar al confort", explican desde su entorno. "Es un sitio perfecto para desaparecer unos días del ruido mediático y vivir sin horarios".

Nuevo destino de moda

La elección no es casual. Cebreros es uno de los pueblos más codiciados del centro de España para quienes buscan privacidad sin alejarse de Madrid.

Su acceso rápido por carretera, su clima templado y la belleza del paisaje han convertido sus urbanizaciones en refugio de empresarios, deportistas y artistas.

De hecho, el piloto Carlos Sainz, es uno de sus vecinos más conocidos. Las propiedades que rodean el pantano de San Juan están valoradas entre un millón y tres millones de euros, y muchas cuentan con embarcadero privado y sistemas de seguridad de última generación.

La llegada de Broncano y Alonso no hace más que revalorizar el atractivo de la zona. La prensa especializada ya habla del "efecto Cebreros", una tendencia que combina lo rural con el lujo contemporáneo: casas de diseño en plena naturaleza, sostenibles, amplias y con servicios premium.

Un refugio para dos

Lejos de la vida pública y los focos de televisión, David Broncano y Silvia Alonso comparten en Cebreros un estilo de vida más sereno.

Él, consolidado como uno de los presentadores más influyentes del momento, y ella, protagonista de éxitos televisivos como La Caza, han consolidado Cebreros como su refugio emocional.

En este pueblecito de la provincia de Ávila, el lujo no solo se mide por lo que cuesta una casa, sino por lo que no se escucha: el ruido del tráfico, la prisa o la exposición constante.