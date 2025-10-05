Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: "Tu empresa puede ser multada si te exige esto fuera del horario laboral"

En una era tan conectada como la actual, resulta muy complicado poder desconectar por completo del trabajo, especialmente en determinados sectores y roles dentro de la empresa. Para muchos, el smartphone está en sus manos durante la mayor parte del día, a cualquier hora.

Más allá de su uso con fines personales o de entretenimiento, el avance de las nuevas tecnologías ha hecho que resulte realmente complicado separar la vida personal y la laboral. Esto implica que muchas veces, fuera del horario laboral, se reciban llamadas de superiores.

Este tipo de mensajes o llamadas recibidas impiden que se puedan dejar de lado las preocupaciones y asuntos relacionados con el entorno laboral, pero hay que tener claro que el Estatuto de los Trabajadores determina que “tu empresa no puede exigirte responder”.

Todo ello tiene que ver con el derecho a la desconexión digital, que está recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, donde se deja claro el derecho de los trabajadores a no responder contactos profesionales fuera del horario laboral.

De acuerdo con la legislación vigente, los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización.

Debe aplicarse de acuerdo a la normativa en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Esto significa que el empleador no puede exigir que responda correos electrónicos, llamadas o mensajes fuera de la jornada laboral.

Se trata de una exigencia ilegal, y además todo control sobre las herramientas de trabajo deberá encontrarse debidamente regulado a través de una política interna clara y justificada. Asimismo, este derecho se extiende al teletrabajo y los modelos híbridos.

Precisamente en estas dos últimas modalidades resulta mucho más complicado alcanzar esa desconexión entre el trabajo y la vida personal.

Sanciones por incumplir la desconexión digital

Las empresas que no cumplan con la normativa y no respeten el derecho a la desconexión digital se pueden enfrentar a duras sanciones económicas. Las multas van desde los 751 hasta los 7.500 euros, en función de la gravedad de cada caso y el tamaño de la empresa.

Como decimos, el trabajador puede negarse a responder a llamadas o mensajes fuera del horario laboral sin temor a represalias por parte de sus superiores. En el caso de que las reciba, podrá acudir al comité de empresa y, en última instancia, a la Inspección de Trabajo.

Cómo fomentar la desconexión digital en la empresa

El objetivo de la desconexión digital no es otro que el asegurar el descanso y garantizar la conciliación laboral con la vida personal. Todo ello se traduce en una mejora en la calidad de vida del trabajador y, a su vez, en una mayor productividad.

Para promover de forma eficaz el ejercicio del derecho a desconectar y asegurar que los trabajadores puedan disfrutar plenamente de su vida personal y familiar, es imprescindible que las empresas elaboren una política interna y comprensible.

Para conseguirlo, existen diferentes medidas que las empresas pueden poner en práctica y que ayudarán a la hora de fomentar la desconexión digital de los empleados.

Control de horarios

El control horario es muy importante para que se garantice el cumplimiento de la desconexión digital. De esta forma, se podrá comprobar si los trabajadores reciben correos electrónicos fuera de su horario laboral.

A través de este registro horario, que es obligatorio en España desde el año 2019, también se pueden detectar excesos en la jornada laboral, lo que a su vez permitirá analizar las causas que llevan a ello y poner en práctica medidas para solucionarlo.

Dar prioridad a la eficiencia

Más allá de cumplir con la legislación vigente, los expertos recomiendan que la cultura corporativa de las empresas no fomente el presencialismo por encima de la eficiencia, que se trata de uno de los errores más comunes en muchas compañías.

De igual modo, las empresas deben tratar de transmitir a todas las personas encargadas de liderar sus equipos los riesgos que conlleva la falta de desconexión digital. Se debe apostar por tratar de pensar más en la eficiencia de los equipos que en simplemente hacerles estar presentes constantemente.

Flexibilidad horaria

Entre las recomendaciones enfocadas al fomento de la desconexión digital se encuentra la de apostar por la flexibilidad horaria y la jornada por objetivos, gracias a las cuales se favorece el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Con este tipo de iniciativas dentro de la empresa se consigue que los trabajadores hagan un uso mucho más eficiente de su tiempo de trabajo.

Respeto de los horarios para las comunicaciones

Recibir correos electrónicos, llamadas o mensajes fuera del horario laboral puede llegar a originar insatisfacción y estrés laboral en los empleados. Por lo tanto, desde la empresa se deben poner todos los medios posibles para que se respeten los derechos.

Solo así se podrá garantizar el derecho a la desconexión digital, pero, además, implementar medidas para ello mejora la vida del empleado y repercute en la productividad de las empresas. Fomentar la desconexión de dispositivos tecnológicos también ayuda a reducir el absentismo y el estrés laboral.

Por último, también destacar que garantizar este derecho que tienen los trabajadores servirá para mejorar la motivación de los empleados y favorecer la retención de talento.