El bonito nombre del hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco: viene del latín y significa "guerrero"

Ana Boyer y Fernando Verdasco son una de las parejas más estables y queridas del panorama mediático en España. Y es que, desde los inicios de su relación en 2013, su historia de amor ha destacado, siempre marcada por la discreción, por el apoyo mutuo y por una vida familiar que han construido con gran solidez y lejos del foco constante de la prensa.

"Nos conocimos en un concierto de mi hermano Enrique Iglesias", recordaba Ana Boyer el pasado año en el concurso de Bake Off: famosos al horno. Todo comenzó cuando la hermana pequeña de Fernando Verdasco, que por entonces tenía 12 años, quiso acceder al backstage del evento. Fue en ese encuentro, casi fortuito, donde surgió el primer flechazo entre ambos. Sin embargo, en aquel momento el tenista mantenía una relación con la modelo Jarah Mariano, por lo que su historia tardó casi un año después en comenzar.

Ambos se dieron el "sí, quiero" tras cuatro años de relación y en una romántica boda celebrada en una isla del Mar Caribe en 2017. Rodeados de naturaleza, playas paradisíacas y con una bonita y elegante ceremonia, disfrutaron de este momento único también en presencia de sus seres más cercanos, incluida su madre Isabel Preysler.

A día de hoy, Ana y Fernando forman una gran familia junto a sus tres hijos. Su primogénito, Miguel, nacido en 2019, y en 2021 llegó Mateo, el segundo. Ambos han crecido alejados de la sobreexposición mediática, en un entorno que sus padres han cuidado con especial celo para preservar su intimidad.

El más pequeño de ellos, nació el pasado 2024 y fue bautizado con un nombre cargado de simbolismo: Martín. Un nombre cuyo significado y origen está repleto de un gran valor emocional. Este proviene del latín, Martinus, que a su vez está relacionado con Marte, el dios romano de la guerra.

Fernando Verdasco, Ana Boyer y sus hijos.

De ahí que su significado más aceptado sea el de "guerrero" o "consagrado a Marte". Este nombre se ha asociado tradicionalmente con personas valientes, con gran determinación y con una fuerte personalidad.

En España, Martín es uno de los nombres más populares en los últimos años. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se encuentra recurrentemente entre los 10 nombres más elegidos para niños recién nacidos. Una tendencia que también podría estar relacionada con que cada vez más famosos y famosas optan por este nombre para sus hijos.

Otra de las peculiaridades de este nombre, es que también se utiliza en otros países de habla hispana y en otras partes del mundo. Y es que, no solo resulta fácil de pronunciar en muchos idiomas, sino que también está asociado a muchas figuras históricas, literarias y culturales destacadas.

Entre las variantes de Martín más conocidas en otros países encontramos: Martino en Italia, Martin en países de habla inglesa, Martim en Portugal, Martijn en neerlandés, Máirtín en Irlanda, Martyn otra variante en inglés o Marten en Alemania, entre otros.

En cuanto a la numerología asociada al nombre de Martín, este se asocia al número 1, una cifra cargada de energía, independencia y liderazgo. Las personas con este número suelen destacar por su carácter decidido, su capacidad de iniciativa y su deseo de abrir camino a los demás.