El bonito nombre de la hija de Marta Ortega (41): de origen germánico, significa "guerrera poderosa" y es poco común

Marta Ortega, hija del fundador de Inditex Amancio Ortega, no es solo la heredera del imperio de Zara, sino también una de las mujeres y famosas más influyentes y referentes del sector de la moda. Sin embargo, aunque su papel como presidenta no ejecutiva de Inditex la sitúa en el foco mediático, siempre ha sabido proteger su vida privada.

De hecho, la empresaria valora profundamente la discreción, especialmente en lo que respecta a su familia e hijos, a quienes mantiene alejados de los focos sin descuidar sus responsabilidades laborales. A pesar de ello, despierta admiración cada vez que deja entrever esa faceta más personal y tan cercana a sus tres pequeños.

Marta Ortega es madre de tres hijos. El mayor, Amancio, nació hace 12 años fruto de su primer matrimonio con Sergio Álvarez Moya. Más tarde, ya junto a su actual marido, Carlos Torretta, con quien mantiene una sólida relación desde hace nueve años, tuvo sus dos hijos menores. En 2020 nació su primera hija y, en 2023, llegó al mundo Manuel, su segundo hijo varón.

La hija de Marta Ortega y Carlos Torretta recibió el nombre de Matilda, una elección de nombre rodeada de mucha fuerza y simbolismo. Matilda llegó al mundo el 21 de marzo de 2020 a las 10 de la mañana y adelantándose más de una semana al día previsto para su nacimiento, a finales de mes y a través de una cesárea. Un nacimiento que ocurría en plena pandemia del coronavirus y en uno de los momentos más delicados.

De ahí que la elección del nombre de Matilda quizás no fuera casual. Un nombre que no ha dejado de crecer en popularidad en los últimos años, a pesar de no figurar entre los más comunes en España para recién nacidas.

Matilda, un nombre de origen germánico

Matilda es un nombre lleno de simbolismo y con un importante significado. Este cuenta con un origen germánico y significa "guerrera fuerte y valerosa". Un nombre que actualmente ocupa ya el puesto 38 en popularidad de nombres de niña en España, posicionándose ya como uno de los nombres de moda.

Un nombre, por lo tanto, asociado al poder y la fortaleza y que también recuerda a toda una generación en la década de los 90, ya que era el nombre de la niña que protagonizaba el famoso libro de Roald Dahl. A pesar de que Matilda es muy común en otros países, en España solo lo llevan 933 mujeres según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que no es tan utilizado.

Carlos Torreta y Marta Ortega el día de su boda.

Santa Matilde vivió a finales del siglo IX y pasó a la historia por convertirse en reina al casarse con el emperador germano Enrique I, apodado "el Pajarero". Durante su reinado, fue muy apreciada por su compromiso con aquellas personas más necesitadas y por su entrega al pueblo.

Un nombre que ganó aún mayor popularidad en tiempos de la Edad Media y que ha logrado sobrevivir al paso de los siglos, especialmente en aquellos países de habla hispana donde surgieron variantes como Mafalda. En el terreno de la numerología, se asocia al número 6, que simboliza a las personas justas, responsables, generosas con los demás y con un fuerte rechazo hacia el engaño.

No sabemos si Marta Ortega y Carlos Torretta eligieron el nombre de su hija pensando en este trasfondo pero lo cierto es que también guarda relación con el nombre del padre. Carlos, al igual que Matilda, tiene origen germánico y significa "hombre libre" o "hombre fuerte".