Ignacio Guío, jardinero, no duda sobre cuál es la planta perfecta: "Florece en pleno frío y no necesita cuidados"

Para muchos, el otoño es su época favorita del año. La caída de la hoja y el color ocre que adquieren las calles aportan una calidez al ambiente perfecto. Pero también dentro de casa se puede conseguir ese ambiente idílico, gracias a las plantas.

Que nuestros balcones, jardines o terrazas estén más vivos que nunca con especies que florecen justo cuando bajan las temperaturas, es posible. Solo tienes que saber elegir bien.

Frente a la idea de que el frío "apaga la naturaleza", hay plantas que muestran su mejor cara en esta época del año. Y si alguien sabe de ellas, ese es Ignacio Guío, el popular divulgador conocido en redes como ChicoPlantas (@ignacioguio) convertido en referencia para miles de aficionados a la jardinería.

En una de sus últimas publicaciones, Guío deja claro que sí existe una planta que destaca sobre todas las demás por su belleza, resistencia y capacidad de soportar el frío: los pensamientos.

"Es preciosa y perfecta para el otoño", asegura el experto. Una recomendación que no solo es estética, sino también práctica, porque se trata de una especie fácil de cuidar, ideal para quienes buscan llenar de color sus espacios en esta época del año.

Jardinera con pensamientos. iStock

Y es que, aunque la mayoría piensa en la primavera como el gran momento de la jardinería, Ignacio Guío insiste en que el otoño es una estación idílica para disfrutar de las plantas en casa.

"Muchas personas asocian el otoño con decadencia y hojas secas. Pero, en realidad, es un momento fantástico para plantar y llenar de vida cualquier rincón. Hay especies que no solo soportan el frío, sino que lo necesitan para mostrarse en todo su esplendor", explica el experto.

La planta perfecta del otoño

Entre las múltiples opciones, el experto se queda con una en particular: el pensamiento (Viola tricolor). Esta pequeña flor, de aspecto delicado, pero sorprendentemente resistente, es para Guío la gran protagonista del otoño.

"Es una planta preciosa, llena de colores vivos y capaz de soportar incluso heladas. Si quieres una flor bonita y duradera para el otoño, el pensamiento es la mejor elección", afirma.

El pensamiento simboliza amor y lealtad, y su principal atractivo es la amplia gama cromática que ofrece. Puedes encontrar desde tonos intensos como morados, violetas y azules hasta amarillos, blancos y combinaciones bicolores que iluminan cualquier espacio exterior.

Cómo cuidarlo

A pesar de su aspecto frágil, el pensamiento es una planta fuerte y agradecida. Guío da las claves para mantenerla en perfecto estado durante toda la temporada:

Ubicación : al sol o en semisombra. Soporta bien las bajas temperaturas.

: al sol o en semisombra. Soporta bien las bajas temperaturas. Riego : cada dos o tres días, manteniendo la tierra húmeda pero evitando encharcamientos.

: cada dos o tres días, manteniendo la tierra húmeda pero evitando encharcamientos. Ciclo vital: alrededor de un año, lo que permite disfrutarlo durante todo el otoño e incluso el invierno.

Gracias a estas características, es ideal tanto para macetas como para jardineras en balcones o pequeños jardines.

Otras plantas similares

Aunque el pensamiento es su favorita, Ignacio Guío recuerda que no es la única alternativa para quienes buscan plantas resistentes al frío. Entre sus recomendaciones también destacan:

Crisantemos : conocidos como la "flor de oro", son un clásico del otoño. Con su amplia gama de colores (desde blancos y amarillos hasta morados y rojos intensos), simbolizan la alegría y la longevidad. Necesitan entre cuatro y seis horas de luz solar al día y riegos regulares cuando la tierra se seque.

: conocidos como la "flor de oro", son un clásico del otoño. Con su amplia gama de colores (desde blancos y amarillos hasta morados y rojos intensos), simbolizan la alegría y la longevidad. Necesitan entre cuatro y seis horas de luz solar al día y riegos regulares cuando la tierra se seque. Brezo (Calluna vulgaris y Erica gracillis): sus tonos rosas, morados y blancos aportan frescura y un aire silvestre a balcones y jardines. Asociado a la suerte y la resiliencia, el brezo es muy fácil de mantener siempre que cuente con buena iluminación y un sustrato húmedo.

La combinación de pensamientos, crisantemos y brezo permite crear un jardín otoñal vibrante, capaz de desafiar los días grises y aportar calidez a cualquier espacio exterior.

Saber elegir especies de temporada

Más allá de la estética, Guío insiste en la importancia de plantar especies adaptadas a la estación. Esto no solo facilita los cuidados, sino que también reduce los costes y garantiza una mayor durabilidad.

"Si eliges bien la planta, no solo tendrás flores más bonitas, también menos trabajo y menos gasto en productos de mantenimiento. Es la clave para disfrutar de la jardinería sin complicaciones", subraya.

El experto recuerda, además, que cuidar plantas en otoño puede convertirse en un auténtico antídoto contra el estrés. En un momento del año en que la rutina laboral y el cambio de estación pueden pesar más, dedicar tiempo a la jardinería ayuda a desconectar y mejora el bienestar emocional.

"Las plantas no solo embellecen, también nos hacen sentir mejor. Ver cómo florece un pensamiento en medio del frío tiene un efecto positivo en el ánimo", señala Guío.