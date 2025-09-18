El bonito nombre del hijo de Isa Pantoja: es de origen árabe, significa "el victorioso" y es muy poco común en España

El pasado domingo 22 de junio, Isa Pantoja dio a luz a su segundo hijo, el primero con Asraf Beno. La pareja, que lleva unida desde 2018 y que se conoció en Gran Hermano VIP, anunció el nacimiento en redes sociales: "Acabas de llegar y ya te queremos con locura", escribían.

La noticia recorrió el país en pocos minutos y no solo por ser su segundo hijo, sino porque su madre no tuvo ninguna reacción y, de hecho, ni siquiera acudió al hospital, según adelantó Tarde AR.

Sin embargo, este no fue el único detalle que despertó la curiosidad a su público, también lo hizo el nombre elegido, de origen árabe y muy original, ya que en España solo 54 personas se llamaban así para 2023: Cairo.

Qué significa el nombre de Cairo

Isa Pantoja ya fue madre con solo 18 años. La hija de la cantante llegó a la mayoría de edad por la puerta grande y junto a Alberto Isla, tuvo a su primer hijo que, actualmente, tiene 11 años.

El nombre de su primer hijo no fue complicado de elegir, y lo llamó igual que a su padre, Alberto. En la segunda no se siguió la misma práctica; sin embargo, sí que tuvo en cuenta un detalle similar al de su progenitor, y son las raíces árabes.

Cairo es un nombre de origen árabe que deriva etimológicamente del término 'Al-Qāhirah', cuyo significado literal es 'el fuerte' o 'el victorioso'.

En términos históricos, el nombre de Cairo está íntimamente ligado a la capital de Egipto, El Cairo, una de las ciudades más antiguas y fascinantes del mundo.

Este nombre le fue dado en el siglo X, cuando la ciudad fue fundada por los fatimíes, y simboliza poder, fortaleza y prosperidad, y se asocia con la conquista y el predominio.

En un contexto personal, Cairo como nombre propio es relativamente poco común, lo que le otorga un aire de originalidad y modernidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de 2023, hay 54 personas en España que se llaman Cairo y, curiosamente, dos de ellos son hijos de una familia pública.

Además de Isa Pantoja y Asraf, Melody e Ignacio Batallán también eligieron el nombre de Cairo para su primer hijo, que cumplió un año en febrero de 2025.

Al estar vinculado con una ciudad de profunda relevancia histórica y espiritual, Cairo evoca un sentido de misterio, cultura cosmopolita y riqueza interior.

Muchas personas que llevan este nombre tienden a ser percibidas como individuos fuertes, seguros de sí mismos y con una inclinación hacia la independencia.

Se trata de un nombre que proyecta personalidad, y quienes lo portan suelen destacar por su carisma y su capacidad de liderazgo, o al menos por una presencia que llama la atención de los demás.