Vicky Martín Berrocal (52) y el desayuno que toma a diario tras perder 20 kilos: "Antes solo lo comía en vacaciones"

Vicky Martín Berrocal en el photocall de la gala de los Global Gift en Marbella Gtres

El desayuno es, para muchos, la mejor comida del día. Levantarse, sin prisas, sin importar si el despertador ya ha sonado o no y darse el capricho que durante el día a día no podemos disfrutar. A la diseñadora Vicky Martín Berrocal (52 años) también le pasa.

La sevillana ha desvelado en sus redes sociales cuál es el desayuno que más disfruta en esos días de calma: "Una de las cosas que más me gustan es desayunar pan tostado con mantequilla y mermelada de albaricoque, fresa o naranja amarga."

Algo accesible y delicioso a partes iguales, pero que para la creadora de Victoria se convierte en toda una delicia. "Solo me lo permito en vacaciones, aunque ahora que me han dicho los beneficios que tiene lo mismo me lo permito más", confesaba desde Ibiza.

Las tostadas con mantequilla y mermelada son un clásico universal, pero cada persona lo vive como un ritual distinto. Para Vicky, ese momento representa desconexión y disfrute: "Es un desayuno que me sabe a verano, a descanso, a no mirar el reloj".

Lo sorprendente es que, lejos de ser un antojo poco recomendable, la modista ha descubierto que la confitura de frutas, tomada con moderación, puede ser una opción saludable. "Me habían dicho que la mantequilla era mala, pero tomada en su justa medida es beneficiosa. Y la mermelada, además de endulzar, tiene más posibilidades de las que imaginamos", señaló.

La favorita de Vicky

Entre todas las variedades, hay una que ocupa un lugar especial en la mesa de Vicky: la mermelada de naranja amarga. Este tipo de confitura no solo se distingue por su sabor fresco y ligeramente ácido, sino también por su versatilidad en la cocina.

La propia diseñadora lo tiene claro: "No solo sirve para untar en pan. Me encanta cómo queda con quesos, en asados o incluso con pescado al horno".

Una confesión que refleja una tendencia cada vez más extendida: aprovechar la mermelada como condimento en platos salados, elevando recetas sencillas a un nivel gourmet.

Receta de confitura de naranja amarga

La buena noticia es que replicar en casa el desayuno favorito de Vicky es mucho más sencillo de lo que parece. Para cuatro tarros de mermelada, solo necesitas tres ingredientes básicos: naranjas amargas, azúcar y agua.

La confitura de naranja amarga no solo es perfecta para untar sobre pan tostado. Tal y como apunta la propia Vicky, también puede elevar otros platos:

Tablas de quesos: combina especialmente bien con variedades intensas como el manchego curado o el queso azul.

Carnes al horno: actúa como guarnición o glaseado en recetas de cerdo o pato.

Pescados: un toque de mermelada sobre salmón o merluza al horno aporta un contraste delicioso.

Esta mermelada tan versátil, la convierte en un básico de despensa que va mucho más allá de un desayuno dulce.

Placer y salud

Vicky Martín Berrocal es consciente de que la clave está en el equilibrio. "No se trata de comer mermelada a diario en cantidades enormes, sino de disfrutarla en el momento justo y sin culpa", explicaba.

Ese enfoque conecta con una filosofía cada vez más presente en los hábitos de alimentación: no demonizar alimentos, sino aprender a integrarlos con moderación. Y es que, aunque la confitura contiene azúcar, también aporta fibra, vitaminas y antioxidantes de la fruta.

La relación de Vicky con la gastronomía siempre ha sido natural y cercana. Amante de la cocina casera y de los sabores auténticos, suele compartir en sus redes platos sencillos que cualquiera puede replicar en casa.