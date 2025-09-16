Lolita (67) rompe su silencio sobre su deuda millonaria con Hacienda: "Que me devuelvan los dos millones que pagué"

Lolita Flores ha vuelto a demostrar que es una de las voces más sinceras del panorama artístico español. La hija de la mítica Lola Flores y El Pescaílla se ha sentado frente a Julia Otero, en el programa de Onda Cero Julia en la Onda, y dejó a la audiencia sin palabras.

La cantante y actriz reveló que, durante los años en los que Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda, llegó a perder alrededor de dos millones de euros por inspecciones fiscales que considera injustas.

La conversación comenzó con una declaración que sorprendió incluso a Julia Otero: "Vivo de alquiler y con mi hijo".

La periodista, atónita, le preguntó entonces si no había logrado comprarse una vivienda tras toda una vida dedicada a la música y la interpretación.

Lolita no dudó en aclarar la situación: "Sí. Me lo compré y lo vendí para pagar a Hacienda, cuando estaba el señor Montoro, por cierto."

Presión fiscal en España

Esta confesión generaba un gran impacto y vuelve a poner sobre la mesa el debate de la presión fiscal sobre los artistas en España.

La artista continuaba: "Me dan ganas de llamarle y que me devuelva los dos millones de euros que me quitó en 8 años. Sin tener nada."

Unas palabras cargadas de indignación que reflejan no solo su historia personal, sino también la de muchos otros compañeros de profesión.

La cantante explicó que, aunque siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales, fue objeto de múltiples inspecciones: "Por ingresos pagaba lo correspondiente, pero luego se me hacían inspecciones. Y como a mí, a muchos artistas de este país".

La cantante y presentadora Lolita Flores. Gtres

Con un tono crítico, añadió: "No me hace ninguna gracia. No tengo ninguna esperanza de que la justicia le ponga en su lugar. Ya es muy mayor... Por mucho que le pongan en su lugar, ni a mí ni al resto de mis compañeros nos van a devolver todas las inspecciones que nos han hecho sin sentido y el dinero que nos han quitado".

'Ahora no debo nada'

A pesar de los duros momentos que atravesó, Lolita también quiso dejar claro que su situación actual con Hacienda es estable. "Yo ahora estoy bien con Hacienda, gracias a Dios no debo nada", aseguró.

No obstante, el recuerdo de aquellos años sigue pesando en su memoria. La cantante, que lleva décadas en los escenarios, lamenta que gran parte de su esfuerzo profesional se viera diluido por lo que considera abusos del sistema fiscal durante el mandato de Montoro.

La entrevista dio un giro interesante cuando Julia Otero le preguntó directamente: "Pero, ¿eres partidaria de pagar impuestos?".

La respuesta de Lolita fue clara: "Por supuesto. Yo los pago todos los años. Pero una cosa es pagar impuestos y otra es que te hagan inspecciones sin venir a cuento y que luego ese dinero que a ti te han quitado vaya a otros lugares que no tienen nada que ver con los servicios públicos".

De esta forma, la artista dejó claro que no rechaza la contribución fiscal, sino la forma en la que se han gestionado las inspecciones y la utilización del dinero recaudado.

Hacienda y los artistas

Las declaraciones de Lolita no son un caso aislado. En los últimos años, varios artistas españoles han denunciado públicamente la presión fiscal y las inspecciones a las que fueron sometidos. Algunos de ellos incluso han tenido que recurrir a los tribunales para defenderse, como el comentarista Kiko Matamoros.

El testimonio de la hija de "La Faraona" se suma a esta larga lista, pero con un matiz especial: el peso simbólico de los Flores en la cultura española convierte sus palabras en un altavoz aún más potente.

A sus 67 años, Lolita Flores sigue demostrando que no tiene miedo a hablar de lo que muchos callan. Su paso por Julia en la Onda no solo se centró en la música o en su vida personal, sino en reivindicar la necesidad de justicia fiscal y de un trato más justo para quienes dedican su vida al arte.