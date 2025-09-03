La 'Marea Rosa' llega a la capital aragonesa: la Carrera de la Mujer abre sus inscripciones en Zaragoza

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana regresará a Zaragoza el próximo 19 de octubre con cifras récord de participación y un marcado carácter solidario. Las inscripciones para la emblemática prueba, que reunirá a 15.000 mujeres en la capital aragonesa, ya están abiertas en su página web oficial.

El esperado evento promete movilizar de nuevo a la 'Marea Rosa', sumando 1.000 dorsales más que la pasada edición y consolidándose como una cita imprescindible para el deporte femenino y la reivindicación social.

Cerca de un millón y medio de mujeres han participado en estas pruebas que se desarrollan por todo el país, con 154 carreras celebradas desde la primera, la cual tuvo lugar en Madrid en 2004.

El tradicional kit de dorsal, camiseta Oysho y bolsa de obsequios se entregará en la Feria SportWoman, que se traslada este año al Palacio de Congresos los días 17 y 18 de octubre, de 10 a 20 horas.

La marcha, de unos seis kilómetros y apta tanto para corredoras como para caminantes, partirá de la avenida Cesáreo Alierta, frente al pabellón Príncipe Felipe, y concluirá en la plaza del Ayuntamiento.

Tras la carrera, todas las participantes podrán disfrutar de un animado festival de fitness y aeróbic de una hora, que fomenta el ejercicio y la convivencia.

Solidaridad feminista

La Carrera de la Mujer renueva su compromiso con la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos de la mujer y mantiene su objetivo de promover la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades.

Este 2025, se mantienen iniciativas como los 50 dorsales solidarios a favor de la asociación AMAC-GEMA, dedicada al apoyo de mujeres afectadas por cáncer ginecológico y/o de mama.

Al terminar el circuito, se realizará una donación de 90.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer y aportaciones de 1.000 euros a Wanawake Mujer, que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; a la Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; y la Asociación Clara Campoamor, luchadoras en distintos frentes por el bienestar y los derechos de las mujeres.

El evento, además, acogerá a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, que impulsa el movimiento #laMquefalta junto a Daiichi Sankyo y AstraZeneca.

Su objetivo es visibilizar esas situaciones en las que existe metástasis y poner el foco en las necesidades específicas de este colectivo, poco conocido pero creciente.

Calendario oficial

Si quieres ser parte de esta gran 'Marea Rosa', ya puedes comprar tu dorsal para correr en una de las cuatro citas que restan. Estas son las próximas fechas: