Georgina Rodríguez (31): de su humilde infancia en Huesca a su anillo de compromiso de más 6 millones de euros

Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires en 1994, pero pronto se trasladó con su familia a Jaca, en pleno Pirineo aragonés. Con una infancia estuvo marcada por la sencillez y el esfuerzo, su madre, española, y su padre, argentino, inculcaron a sus hijas, (tiene una hermana mayor, Ivana) el valor del trabajo y la constancia.

Amante de la danza clásica, estudió ballet en su adolescencia mientras alternaba pequeños empleos para ayudar en casa. Pero, a los 17, Georgina dejó su ciudad natal para buscar oportunidades en Madrid.

Comenzó como dependienta y, poco a poco, fue introduciéndose en el mundo de la moda. En 2016, trabajando en la boutique de Gucci en la capital, vivió el momento que cambiaría su vida: conoció a la estrella del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo.

Hace unas horas, la polifacética Georgina (modelo, empresaria e influencer con millones de seguidores) pasa a la historia sellando su amor con el padre de sus hijos y una joya que ya forma parte del selecto club de los anillos más caros del mundo.

Su frase, con millones de reacciones, como todo lo que ella publica en sus redes sociales, ha sido tan rotunda como romántica: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". En la imagen, se puede apreciar la espectacular joya, al más puro estilo Hollywood, valorada en casi 7 millones de euros.

Nueve años de amor y una familia numerosa

Desde aquel flechazo en Madrid, la pareja ha construido una relación sólida y muy mediática. Viven entre Arabia Saudí, donde Cristiano juega actualmente en el Al-Nassr, y otras residencias internacionales, mientras crían a sus cinco hijos: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y las dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda.

Aunque su historia ha estado marcada por grandes alegrías y por momentos difíciles, como la pérdida de uno de sus mellizos en 2022, que compartieron públicamente y con enorme honestidad, el pasado 11 de agosto, la pareja volvía a convertirse en protagonista con el anuncio de su compromiso.

Ha sido en Riad, capital de Arabia Saudí. Cristiano eligió un escenario íntimo para hacer "la gran pregunta" tras nueve años de relación. El protagonista, además de la pareja, fue el anillo: un diamante central de talla oval que, según joyeros consultados, tendría entre 40 y 45 quilates.

La piedra está engarzada en una sortija de platino adornada con dos diamantes triangulares laterales, que aportan aún más brillo y exclusividad. Este tipo de gemas, por tamaño y calidad, pertenecen a un mercado reservado a muy pocos coleccionistas en el mundo.

Un anillo que rompe récords

Las estimaciones sitúan el precio del anillo en cerca de unos 7 millones de euros. Sin embargo, expertos advierten que, si la piedra central alcanza la pureza máxima, su valor podría duplicarse y situarse entre 10 y 12 millones de euros.

Para ponerlo en perspectiva, joyas de 9 quilates que Georgina ha lucido anteriormente ya rondaban el millón de euros. Esta pieza es más de cuatro veces más grande y con una calidad gemológico excepcional.

Comparado con las grandes leyendas del cine, el diseño recuerda a las piezas de Elizabeth Taylor, célebre por sus diamantes históricos. Los joyeros destacan que el corte ovalado, combinado con la montura y los laterales triangulares, es propio de los grandes iconos de Hollywood.

No se trata de una pieza que pueda encontrarse en el mercado. Es un diseño hecho a medida, concebido exclusivamente para Georgina, que combina la espectacularidad del tamaño con la elegancia de un montaje clásico. Este carácter único incrementa no solo su valor monetario, sino también su valor simbólico como icono de una historia de amor que ha conquistado titulares en todo el mundo.

En la imagen que Georgina compartió en Instagram, el anillo no fue el único detalle comentado. Su manicura francesa perfecta, con uñas stiletto, dio lugar a cientos de publicaciones en redes y búsquedas relacionadas con su estilo. Un detalle aparentemente secundario que demuestra el efecto viral de cada gesto de la influencer.

La boda del año

Con el compromiso ya oficial, todas las miradas se dirigen a la futura boda, que muchos pronostican como uno de los eventos más seguidos del año.

Algunos incluso apuntan a que podría formar parte de un próximo capítulo del reality Soy Georgina en Netflix, que ya ha mostrado en tres temporadas su faceta más íntima y familiar.

Pero si algo está claro es que Georgina Rodríguez ha pasado de la discreción de Jaca al brillo de los focos internacionales sin olvidar sus raíces. Y ahora, con uno de los anillos de compromiso más impresionantes del panorama mundial, inaugura un nuevo capítulo en una historia que mezcla superación personal, amor de cuento y lujo en estado puro.