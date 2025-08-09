El peluquero Víctor del Valle, tajante: "Para estar joven a partir de los 50, hay que optar por este tinte de pelo"

Desde hace años, las canas son una de las principales preocupaciones estéticas de millones de mujeres en el mundo. Estos mechones blancos interfieren con su autoestima y confianza, lo que les obliga a taparlas de cualquier forma y con cualquier método rápido.

Sin embargo, en los últimos meses se ha formado una revolución alrededor de este color de pelo. Muchas mujeres, incluidas la reina Letizia, decidieron que iban a dejarse el pelo completamente natural para lucir la mejor versión de sí mismas.

Aunque este sea un paso difícil de dar, la realidad es que existen técnicas que pueden integrar las canas de una forma elegante y que, además, pueden ayudarnos con la transición al color gris. De acuerdo con el peluquero Víctor del Valle, uno de sus tintes favoritos para ello es el rubio platino.

En qué consiste el tinte 'rubio platino'

El tinte de pelo 'rubio platino', como su propio nombre indica, es un color que se caracteriza por ser un rubio casi blanco, alejado de todos los dorados que han sido tendencia, y que cuenta con un tono frío y ceniza capaz de eliminar todas las canas y conseguir un excelente efecto rejuvenecedor.

"¿Blanco me vas a poner?", se sorprende la clienta en la peluquería de Víctor del Valle, "a ver si voy a parecer más mayor"; sin embargo, el experto estaba convencido: "Vas a estar muchísimo más joven".

Por mucho que el color blanco de las canas se haya relacionado durante años con una apariencia envejecida, la realidad es que un tono blanco bien trabajado crea un efecto óptico que ilumina el rostro, reduce la visibilidad de arrugas finas y aporta un aspecto más descansado.

El proceso para conseguir el rubio platino que buscamos debe realizarse mano a mano con nuestro estilista de confianza, ya que debemos asegurar que el cabello esté lo suficientemente fuerte y saludable para someterse a largas sesiones de decoloración.

Ya vimos cómo el rubio platino se volvió tendencia hace unos años y este 2024, vuelve con su versión mejorada y perfecta para todas las estaciones. La belleza radica en la tonalidad fría, que aporta la sofisticación y modernidad necesarias para quitarnos unos cuantos años de encima.

Esta tonalidad crea un efecto cristalino en el pelo, lo cual aporta un brillo y elegancia irresistibles a cualquier edad. De hecho, al tratarse de un color blanco casi hielo, todas nuestras canas se eliminan en totalidad.

Sin embargo, este tipo de cabello es mucho más fácil de conseguir para las melenas más claritas, por lo que si tu pelo es oscuro, necesitarás mucha paciencia y varias sesiones de decoloración para no dañarlo.

Si te parece un tono muy excesivo, la mejor opción es mezclarlo con el rubio y crear un tono de densidad y profundidad. Para conservarlo, es tan fácil como mantenerlo correctamente: productos específicos, champús, hidratación y evitar el calor excesivo.

Para complementar el color, Víctor del Valle hace un corte 'clavicut'. Este estilo cuyo nombre proviene de la palabra inglesa clavicle (clavícula), se caracteriza por tener una longitud que llega justo a esta zona del cuerpo, situándose entre el largo tradicional y la media melena.

El corte clavicut esespecialmente reconocido por sus efectos rejuvenecedores. Al no ser ni demasiado largo ni excesivamente corto, crea un marco que resalta los pómulos, define el contorno del rostro y alarga visualmente el cuello, lo que genera una apariencia más estilizada y juvenil.