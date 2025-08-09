Ana Belén rompe el silencio sobre su deuda millonaria: "Víctor Manuel y yo perdimos todo el dinero que teníamos"

Ana Belén y Víctor Manuel son la relación entre artistas más longevas y admiradas del panorama artístico español. Se conocieron en la década de 1970 y, desde entonces, han compartido vida y escenario, acumulando 53 años de matrimonio.

Su longevidad y estabilidad han sido un ejemplo para muchos; sin embargo, tal y como pasa con todas las relaciones, Ana Belén y Víctor Manuel también han tenido sus momentos duros y uno de los que peor recuerdan es su deuda millonaria.

Así lo contó la cantante en 2024 a Jordi Évole, cuando se sinceró sobre lo mal que lo pasó en aquella época. A pesar de que para el mundo todo iba bien, ella y su esposo se metieron en una productora y tuvieron éxito con películas como Yo soy esa, sobre Isabel Pantoja, la realidad es que fue "el peor momento" de su vida.

La deuda de Ana Belén y Víctor Manuel

A finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, Ana Belén y Víctor Manuel crearon su propia productora cinematográfica. Impulsados por el talento que les llevó a la cima, ambos confiaron en él para fundar algo más grande.

Con este proyecto, Víctor Manuel produjo películas como "Yo soy esa" (1990) y "El día que nací yo" (1991), protagonizadas por Isabel Pantoja. A pesar de que la segunda no tuviese mucha repercusión, la primera fue todo un éxito.

Sin embargo, tal y como explicó Ana Belén a Jordi Évole, "una productora no vive del éxito de una película, hace más". Lejos de ser una época bonita, la realidad es que la cantante lo recuerda como "uno de los momentos más difíciles de su vida".

"Todo lo que ganamos en la productora lo perdimos y teníamos deudas, muchas deudas", confiesa Ana Belén, "no fui nada feliz en esa época", recuerda.

Víctor Manuel, por su parte, también recuerda esos momentos como muy duros. "Me arruiné completamente. Perdí todo el dinero que tenía y lo que no tenía. Estuve pagando con mis derechos de autor, de la Sociedad de Autores, durante años las deudas que tenía del cine", se sinceró.

Esta deuda no fue el comienzo de un problema monetario, sino que, según cuenta la cantante, también supuso una brecha en la pareja. "Fue muy difícil, porque no podíamos echarnos nada en cara, pero fue un momento del que yo no sabía cómo saldríamos", asegura.

Sin embargo, y gracias a los esfuerzos de ambos, la pareja pudo salir del agujero aferrándose a lo que sabían hacer mejor, la música y el escenario. "Víctor Manuel compuso A dónde irán los besos y volvió a retomar conciertos", dice Ana Belén.

Poco a poco, pudieron ir saldando las deudas y, gradualmente, reconstruir su posición financiera. Las giras Mucho más que dos (1993) y El gusto es nuestro, a mediados de los noventa, resultaron enormes triunfos que les permitieron consolidar su situación económica.

Hoy, después de recordar aquella época oscura, Ana Belén y Víctor Manuel poseen una sólida situación patrimonial y artística, de hecho, hace poco la cantante lanzó un nuevo disco, Vengo con ojos nuevos, acompañado por una gira internacional.