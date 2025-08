Alexia Putellas estalla ante el machismo de un compañero: "No tengan miedo a ser lideradas por un hombre"

La futbolista Alexia Putellas en la gala The Best.

Tras la polémica generada por el futbolista Javier Hernández Balcázar, más conocido como Chicharito, una compañera de profesión, capitana del FC Barcelona, jugadora de la Selección Española de Fútbol Femenino, Alexia Putellas ha reaccionado.

Con firmeza y claridad, la doble Balón de Oro ha contestado a las declaraciones machistas del jugador mexicano, quien animaba recientemente, a través de sus redes sociales, a todas las mujeres a "encarnar su energía femenina, cuidando, nutriendo, limpiando y sosteniendo el hogar".

El exjugador de clubes como el Real Madrid o el Manchester United, además, instaba a la población femenina a "permitirse ser lideradas por un hombre que solo quiere hacerlas feliz". Pero lo que más indignación generó fue su frase: "Las mujeres están erradicando la masculinidad".

Palabras que, teñidas de un discurso profundamente retrógrado, no solo han provocado la reacción de muchas figuras públicas, incluida la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sino también una sanción por parte de la Federación Mexicana de Fútbol.

Pero una de las críticas más virales y significativas ha llegado desde el otro lado del océano, por parte de una de las grandes figuras del fútbol español, Alexia Putellas: "No estoy de acuerdo con esa frase, no sé de dónde sale", ha dicho, sin tener que levantar el tono, pero dejando claro que no está dispuesta a tolerar ni un paso atrás en derechos e igualdad.

Alexia Putellas contra el machismo

La centrocampista ha pasado unos días en México para promocionar su fundación Eleven, cuyo firme objetivo es empoderar a las niñas a través del deporte. Fue precisamente en uno de los actos cuando fue preguntada por la prensa sobre las afirmaciones de Chicharito.

La respuesta de Putellas fue rotunda: "No estoy de acuerdo. Si eres hombre o mujer, eres libre y puedes elegir lo que te haga sentir cómodo y eres capaz de pelear por ello", declaró sin miramientos.

Un mensaje claro, directo y necesario, especialmente viniendo de una mujer que ha roto barreras en el fútbol y en la sociedad, y que representa un modelo para miles de niñas (y mujeres) en todo el mundo.

Chicharito intenta disculparse

Tras el aluvión de críticas, Javier Hernández publicó un mensaje pidiendo disculpas:

"Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir", escribió en su cuenta de Instagram. Sin embargo, sus palabras siguen levantando ampollas.

No es la primera vez que el jugador se ve envuelto en una polémica de este tipo, y su "dudoso" rendimiento deportivo en su regreso a las Chivas de Guadalajara (solo dos goles en 28 partidos) no ha ayudado a mejorar su imagen pública.

La cuestión de fondo no es una frase suelta, sino un discurso que se resiste a entender que el mundo, y especialmente el deporte, ha cambiado. Las mujeres no están "erradicando la masculinidad". Están conquistando el espacio que históricamente les ha sido negado. Y si eso incomoda a algunos, el problema no está en ellas.

Cuando una figura de la talla de Alexia Putellas habla, se escucha. No solo porque es una estrella del fútbol mundial, sino porque representa una nueva generación de mujeres que no aceptan los viejos moldes. Su valentía al responder a Chicharito no es solo un gesto individual, sino una declaración colectiva: no vamos a permitir que nos vuelvan a encerrar en los estereotipos del pasado.