La maleta perfecta existe: 'La Ordenatriz' tiene los 'tips' básicos para no olvidarte nada y aprovechar el espacio

Estamos en plena época de vacaciones y entre escapadas de fines de semana y desplazamientos más largos nos pasamos el día preparando equipajes. Puede parecer una cosa mecánica, pero resulta de vital importancia. ¿A quién no se le ha olvidado algo (o mucho) o ha llegado a destino con la ropa hecha un desastre? 'La Ordenatriz' tiene las pautas para hacer la maleta perfecta.

En el consultorio de Begoña Pérez, esta es la cuestión de la semana. "Cada vez que me voy de viaje me angustio pensando que me voy a dejar algo. ¿Puedes darnos algunos consejos básicos?", pregunta. Y la experta, por supuesto, sabe cómo solucionar estos pequeños despistes y, además, nos enseña a aprovechar el espacio.

El principal problema de esta tarea es elegir bien lo que vas a meter dentro (no se trata de llevarte todo el armario) y la manera en que lo colocas para que llegue en perfecto estado. Olvídate de coger mil conjuntos y zapatos, lo importante no es la cantidad, sino que la elección sea versátil y adecuada.

La lista plastificada

También es fundamental distinguir entre lo absolutamente necesario y lo superfluo. Ahí entra el primer punto que plantea la experta: hacer una lista detallada con lo que debe ir en la maleta. Aunque puedes hacerla con el móvil, ella recomienda que sea en papel.

Ha de contener la ropa, complementos y otros enseres divididos por categorías: faldas, pantalones, vestidos, tops, deportiva, tacones, productos de maquillaje, higiene, pendientes, collares… Incluye todo lo que desees, pero bien organizado. Cada una debe tener dos casillas a cada lado, una para marcar la cantidad de piezas y otra para poner el tic de que ya está metido en la maleta.

Una vez realizada, imprímela y plastifícala para que te sirva siempre de guía a la hora de preparar la maleta. Lo que escribas se puede borrar fácilmente frotando con un poco de alcohol, así que es posible reutilizarla una y otra vez. Déjala siempre metida en la bolsa de viaje cada vez que regreses para no perderla.

No solo es útil para no dejarte nada en casa, también para no olvidar cosas en el hotel o casa de vacaciones. Lleva un control de lo que metes dentro cada vez y no habrá sorpresas ni al ir ni al volver.

Aprovecha el espacio

Una vez listo sobre la cama o el sofá todo aquello que te va a acompañar en esos días de descanso, llega la hora de colocarlo de la mejor manera para que quepa todo y llegue perfecto. Es crucial prestar atención a la manera en la que doblamos las prendas con el fin de que se arruguen lo menos posible y también dónde las situamos.