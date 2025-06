Del plan familiar de Arrogante a la 'masterclass' de Crys Diaz: los planes de Magas de la semana

La temporada estival llega cargada de eventos y planes. Las opciones gastronómicas, tanto dentro como fuera de la capital, se multiplican para responder a las necesidades de grandes y pequeños. De igual manera, la oferta de hoteles y espacios de bienestar se amplía, con nuevas e inesperadas experiencias.

Este verano también llegan exposiciones y retrospectivas, destinadas a hacernos soñar y sumergirnos en el mundo del arte. ¿Por cuál te decantarás? Descubre algunos de los planes más destacados de la agenda de Magas, con las que te adentrarás en la temporada de lleno y con éxito.

Homenaje sonoro

La Bourse de Commerce—Pinault Collection toma los colores del verano con Clinamen, una instalación acuática y musical creada por Céleste Boursier-Mougenot. Este proyecto inmersivo transforma la Rotonda en un espacio de ensoñación, donde una gran pileta de 18 metros de diámetro, llena de agua, refleja el cielo visible a través de la cúpula del museo.

Sobre una inmensa superficie azul flotan cuencos de cerámica blanca, que, impulsados suavemente por una corriente ligera, generan sonidos melodiosos y cautivadores.

Estas vibraciones acústicas, libres de cualquier intervención humana, constituyen el corazón mismo de la obra: una auténtica sinfonía del instante, que evoluciona al ritmo de olas invisibles.

Se inscribe en una tradición donde el sonido se convierte en un material vivo, liberado de las limitaciones de la música convencional, invitando al visitante a participar activamente en la experiencia.

El título hace referencia al movimiento aleatorio de los átomos, un concepto que resuena con la naturaleza inevitablemente cambiante e impredecible de la instalación.

¿Dónde? 2 rue de Viarmes, 75001, París, Francia

Deporte y 'drink'

Nordés, la primera ginebra premium de España en lanzar su versión 0,0, ha unido fuerzas con Crys Dyaz, reconocida entrenadora personal y referente en el mundo del fitness, en una colaboración que fusiona deporte y estilo de vida.

Así es la colaboración exclusiva entre Nordés y Crys Dyaz. D.R.

Como parte de esta alianza, se celebrarán dos eventos exclusivos, abiertos tanto a socios como a no socios de Crys Dyaz & Co. Tendrán lugar el viernes 13 de junio a las 17 h y el sábado 14 de junio a las 10 h, en el espacio Crys Dyaz & Co, ubicado en La Finca (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

Esta iniciativa nace de la conexión de ambas marcas con sus raíces gallegas y del compromiso de Nordés 0,0 por estar presente en momentos de disfrute, combinando sabor y vida saludable.

¿Dónde? La Finca Grand Café, Av. de Luis García Cereceda, 5, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Fanzines

A lo largo del último siglo, la experimentación formal ha sido clave en la continua evolución del lenguaje del cómic, fortaleciendo la versatilidad de este medio, que ha sabido nutrirse e integrar influencias de muy diversas referencias socioculturales y artísticas. La exposición '¡Eso no es cómic! Fanzines: vanguardia e innovación del cómic en España', que se podrá descubrir hasta el 9 de noviembre en el IVAM Centre Julio González, ahonda precisamente en su evolución.

Tiene como propósito mostrar un panorama de las nuevas formas de expresión surgidas en este sector a través de la obra de más de 40 artistas. A su vez, se propone analizar las dinámicas creativas que están impulsando estos cambios y descubrimientos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Institut Valencià d’Art Modern (@gva_ivam) Por ello, la programación combina exhibición, creación y actividades de dinamización, trascendiendo los límites del espacio expositivo para dar lugar a una muestra dinámica, viva y en constante evolución. ¿Dónde? Calle de Guillem de Castro, 118, 46003, Valencia Espectáculo gastronómico

Ginkgo Restaurante & Sky Bar se ha consolidado como un referente en alta gastronomía de fusión, coctelería de autor y experiencias de ocio únicas.

Este verano da un paso más estrenando ALTeria, una innovadora propuesta artística en vivo que se celebra cada sábado a partir de las 19:30, coincidiendo con la puesta de sol sobre el skyline de Madrid.

Descubre ALTeria, cuando el atardecer se transforma en arte en Ginkgo Restaurante & Sky Bar. D.R.

Combina acrobacias aéreas, música jazz en directo y una atmósfera envolvente, ofreciendo mucho más que un simple show:. Desde las alturas, los asistentes disfrutan de un entorno donde emoción, creatividad y vistas panorámicas se entrelazan de manera única.

¿Dónde? Plaza de España, 3, Centro, 28008, Madrid

Desconexión total

Six Senses, con sus exclusivos rituales faciales y corporales, forma parte de los mejores hoteles del mundo. Cada tratamiento es una experiencia holística de bienestar, relajación, renovación anímica y emocional.

Vista general del Six Senses Portugal. D.R.

Por ello, este verano, descubre su establecimiento ubicado en Portugal, que ofrece un wine spa en el Valle del Duero, en plena región vinícola y en un entorno tranquilo de inspiración romántica.

Se trata de una mansión del siglo XIX que se alza majestuosa sobre una colina, con vistas a terrazas cubiertas de viñedos y el río Duero fluyendo suavemente a sus pies.

Además, podrás disfrutar de una gastronomía de temporada acompañada de exquisitos vinos del valle, y relajarte en el impresionante Six Senses Spa.

¿Dónde? Quinta Vale de Abraão, 5100-758 Samodães, Portugal

Fragancias

Llega la VI edición del Barcelona Perfumery Congress, un evento que se ha consolidado como uno de los principales referentes internacionales de la industria de la perfumería y los aceites esenciales.

La Barcelona Perfumery Congress se ha convertido en un referente. D.R.

La industria española de la perfumería y los aceites esenciales es una de las más dinámicas y avanzadas del mundo. Con una destacada posición como el segundo mayor exportador mundial, España sigue liderando la innovación y la calidad en este sector, junto a Francia, que supera en exportaciones a otros sectores estratégicos como el calzado, el aceite de oliva o el vino.

Los días 18 y 19 de junio, La Farga de L'Hospitalet de Llobregat se convertirá en el punto de encuentro de más de 80 speakers, de 2.500 profesionales del sector y más 100 expositores de 12 países, expertos en esta temática.

¿Dónde? Av. de Josep Tarradellas i Joan, 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Plan familiar

El restaurante Arrogante ha creado el plan dominical más completo y divertido: una experiencia gastro única en la que grandes y pequeños podrán disfrutar del ambiente circense del local mientras saborean lo mejor de la cocina italiana.

Descubre el plan familiar más especial de la temporada. D.R.

La nueva propuesta, 'Dominica in Famiglia', arranca cada domingo a las 13:30 h y ofrece una programación especial llena de color, música y diversión.

Así, mientras los adultos se relajan y disfrutan de una excelente comida, los niños se entretienen con actividades como globoflexia, pintacaras, juegos, bailes y canciones de musicales, convirtiendo el almuerzo en todo un espectáculo.

El menú incluye clásicos pensados para los niños, como la pizza Margherita o los rigatoni alla bolognese, y opciones gourmet para los adultos, como los ravioli de carne con salsa de parmesano y trufa negra o la pizza al tartufo con burrata cremosa, ideales para compartir y disfrutar sin prisas.

¿Dónde? Calle Velázquez, 96, 28006, Madrid

Arte fotográfico

FotoNostrum, La Casa Mediterránea de la Fotografía, y ONO Arte presentan 'Bowie X Sukita', una exposición excepcional dedicada a uno de los grandes referentes artísticos del siglo XX, vista a través de la mirada única y la amistad del célebre fotógrafo japonés Masayoshi Sukita.

Descubre la retrospectiva sobre David Bowie. D.R.

La muestra, que podrá visitarse del 23 de mayo al 15 de septiembre de 2025, presenta más de 70 fotografías emblemáticas que recorren distintas etapas de la vida y carrera de David Bowie, desde su icónica transformación en Ziggy Stardust hasta sus últimos años.

Esta colección, testimonio de la estrecha relación entre Bowie y Sukita, revela momentos íntimos capturados en sus múltiples sesiones fotográficas a lo largo de los años. Las imágenes, que abarcan desde la revolución glam rock de los años 70 hasta la evolución artística de las décadas posteriores, reflejan tanto la metamorfosis creativa de Bowie como el lazo personal que unió a ambos artistas.

¿Dónde? Carrer Princesa, 19, 08003, Barcelona