Los libros que transformarán la manera de entender tu hogar: el arte de la decoración más allá de los muebles

La decoración de interiores es un arte que va más allá del acto de combinar muebles funcionales. Es una disciplina capaz de transformar los espacios físicos inertes en auténticos escenarios donde se respire vida y personalidad.

Un hogar es reflejo de las emociones, los sueños y la autenticidad de quienes en él habitan, y en un mundo agitado como el que nos rodea, son estas paredes las que cobran el papel de refugio donde disfrutar la armonía y la relajación.

El diseño de interiores bebe del alma de los gustos personales, pero también de las tendencias actuales y del conocimiento ancestral sobre las energías para crear atmósferas capaces de revitalizar y reconfortar.

A todo ello se le suma el creciente interés por hacer de los hogares el epicentro de la sostenibilidad y el bienestar desde un punto de vista holístico, aunando así el buen gusto, la practicidad y el respeto hacia el entorno.

Expertos en esta habilidosa disciplina de la que todas en mayor o menor medida disfrutamos a diario crean sus propias guías prácticas e inspiradoras que invitan a dar un cambio a nuestros hogares.

Seis libros de culto

Wabi Sabi Interiors: haz de tu hogar tu refugio, de Daniela Santos Quartino.

Esta obra invita a repensar la relación que guarda el espacio que habitamos y cómo nos sentimos. Se inspira en la filosofía japonesa que da nombre al libro: el wabi sabi.

Propone una decoración basada en la imperfección, la simplicidad y la integración de materiales naturales. A través de las texturas orgánicas y una paleta de colores sutiles, Santos Quartino muestra cómo crear ambientes cálidos y acogedores.

En ellos, la belleza radica en lo auténtico y en lo imperfecto. Más que una guía de tendencias, se presenta como una invitación a abrazar la tranquilidad y la serenidad en el hogar, convirtiéndolo en un verdadero refugio frente al caos cotidiano.

Styled: Secrets for arranging rooms, from tabletops to bookshelves, de Emily Henderson.

La autora crea este compendio de consejos prácticos y creativos para quienes buscan dar vida a los espacios inertes. Comparte, así, los secretos de experta para mezclar texturas, patrones y colores hasta conseguir un equilibrio atractivo a la vista.

Henderson profundiza en la importancia de encontrar contrastes y de contar una historia a través de la decoración. Capítulo a capítulo, ofrece ejemplos concretos y composiciones únicas de objetos.

Este libro se postula como un manual indispensable para quienes desean dar un toque personal y profesional a sus interiores.

Elements of Style: Designing a home & a life, de Erin Gates.

Gates fusiona el diseño de interiores con la narrativa personal como diseñadora y bloguera. Muestra cómo el hogar es reflejo de quiénes somos.

Mediante fotografías inspiradoras y consejos prácticos, explora la relevancia del color, las texturas variadas y el estilo en la creación de ambientes auténticos.

El libro no solo enseña a combinar los elementos decorativos, sino también a entender cómo la decoración es todo un proceso de autodescubrimiento profundo y una forma de expresión personal.

La casa espejo o El Feng Shui en Occidente, de Luc Antonie.

A través de consejos prácticos sobre cómo armonizar la energía del hogar mediante la decoración del hogar, adapta los principios del Feng Shui a la vida occidental.

Así, explora la disposición de los muebles, la elección de los colores y la integración de elementos de la naturaleza que influyen en el bienestar y la prosperidad.

La obra se presenta como una guía asequible de comprender y de seguir para quienes quieran sumarse a esta filosofía de oriente.

El color en el diseño de interiores, de India Mahdavi.

Con el color como hilo conductor, Mahdavi explora la creación de ambientes armónicos y energéticos. Aborda la manera en que las tonalidades pueden transformar el carácter de un espacio y modular la percepción sensorial.

Aspira a convertirse en una fuente de inspiración para quienes desean experimentar con paletas atrevidas y crear interiores que vibran con la vida.

The Home Style Handbook, de Lucy Gough.

Escrito por la reconocida interiorista Lucy Gough, representa una guía práctica paso a paso enfocada a quienes quieren aprender a descubrir su estilo personal y transmutarlo a su hogar.

Dividido en dos partes, aborda los fundamentos del estilismo como la creación de mood boards o la búsqueda de inspiración, así como guías detalladas por habitación, aplicando los consejos de manera precisa en cada espacio.

Dejando atrás la búsqueda de la perfección, Gough comparte su método PREP (paleta, repetición, edición y colocación) para ayudar a integrar colores, texturas y estilos de manera coherente y profesional, logrando así un hogar único y lleno de vida.