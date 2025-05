Marian Rojas, psiquiatra: "Lo que realmente hace que una pareja funcione es cómo se comunican"

No siempre es sencillo que una pareja pueda funcionar como a ambas partes les gustaría, pero para conseguirlo hay que tener muy presentes algunas claves con respecto a su funcionamiento. La psicóloga Marian Rojas ha compartido a través de su cuenta de TikTok (@psicologa_00) un fragmento de vídeo de una entrevista, en la que explica lo que es realmente necesario para que una pareja funcione bien.

La experta recalca la importancia de que tengan buenas habilidades de comunicación, es decir, que cada uno sepa “comunicarse en el amor”. Para ello hay que prestar atención a los lenguajes del amor, es decir, cómo se mira, cómo se habla, cómo se escribe, cómo se recibe lo que dice la otra persona o cómo es la sensibilidad ante los gestos del otro.

Marian Rojas recalca que el problema está en que hay gente PAS, es decir, personas altamente sensibles, que lo ven todo como una gran amenaza, que sienten despertares de angustia ante cosas que suceden. También hay gente que habla los temas importantes por WhatsApp porque no sabe gestionarlos en el día a día, y por ello destaca la importancia de trabajar cómo se dicen las cosas.

La comunicación es la base de una pareja, y es que, si esta no es buena entre ambas partes, es muy posible que todo se desmorone. Una relación sana y fuerte está basada en una buena comunicación, en la que una parte sea capaz de decirle a la otra lo que le gusta y lo que no en todos los ámbitos de la vida, lo que es necesario para que pueda haber entendimiento y comprensión.

Sin embargo, para poder conseguirlo, es necesario tener en cuenta una serie de aspectos en los que es imprescindible trabajar, y de los cuales te vamos a hablar a continuación:

Practica la escucha activa

Para fomentar una buena comunicación es imprescindible practicar una escucha activa de la pareja, haciendo que la otra parte se sienta escuchada, prestándole la atención necesaria y hacer un contacto visual con ella cuando está hablando.

En muchas ocasiones, como consecuencia de la rutina y del día a día, se puede llegar a casa cansados del trabajo, para luego prestar atención al smartphone y asentir a todo lo que la otra parte dice sin estar realmente escuchando. Este es un gran error, y lo que realmente se debe hacer es aprovechar esos momentos del día para conectar con la pareja y compartir el día a día.

Gestión de las emociones

Un problema habitual entre muchas parejas es que tienen problemas a la hora de mantener una comunicación adecuada, sin dejarse llevar por la emoción de ese momento, que habitualmente tiene que ver con un enfado. En esas ocasiones, en lugar de esperar a calmarse, es usual que se explote diciendo todo lo que se pasa por la cabeza, dejándose llevar por la propia situación.

Las discusiones en esos momentos de alta tensión suelen llevar a malos entendidos, y es que, aunque se pueda estar enfadado o dolido por cualquier razón, es recomendable elegir con cuidado las palabras. Además, habrá que procurar evitar los gritos, los insultos y el sarcasmo, ya que todo ello no hace más que empeorar la situación.

Practica la empatía

En este tipo de casos no hay que centrarse en solo valorar el punto de vista propio, sino que hay que tratar de ponerse en la piel de la otra persona y tratar de mirar los asuntos desde su perspectiva. De esta forma se podrá ser más comprensivo y empático con la otra parte, lo que favorecerá una buena comunicación.

Esto no quiere decir que tenga que haber siempre acuerdo entre ambos acerca de todos los asuntos, y aunque no se esté conforme, conviene mostrar interés por entender cómo se siente la otra parte de la pareja.

Aprender a pedir perdón y a perdonar

Todos nos podemos equivocar en alguna ocasión y no sucede nada por ello. Lo importante es ser conscientes, reconocerlo y tomar medidas para tratar de solventar el problema y/o que no se vuelva a producir. Asimismo, si te das cuenta de que has dicho algo que pueda haber ofendido a la otra persona o se ha actuado de forma inadecuada, pide disculpas sinceras, algo que siempre va a ser valorado positivamente por tu pareja.

Por otro lado, si es la otra parte de la pareja la que pide disculpas, habrá que tratar de ser comprensivo, pues guardar resentimientos lo único que hace es provocar un distanciamiento de la pareja, incrementando las posibilidades de que haya nuevos conflictos futuros.

Evita las suposiciones

Para mejorar la comunicación en la pareja, uno de los peores errores que se cometen es el de asumir y hacer suposiciones. Si algo te resulta molesto o te preocupa, habrá que preguntar directamente a la pareja en lugar de tratar de suponer lo que la otra parte siente o piensa. Es frecuente que las frustraciones vengan de expectativas no comunicadas.

Evitar las críticas destructivas

Por último, recuerda que es muy importante no caer en las críticas destructivas, ya que estas son percibidas como ataques personales. En lugar de tratar de buscar culpables en todas las situaciones, lo más indicado es tratar de enfocarse en ver las opciones disponibles y tratar de resolver el problema juntos y sin ofender a la otra persona.