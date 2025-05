Qué dicen los psicólogos en España sobre las personas que tienen muchas plantas en casa

No se trata, ni mucho menos, de una moda. Las plantas llevan siendo parte de la vida de miles de personas en todo el mundo desde siempre, por diferentes motivos. Sin embargo, en los últimos años, existe una cierta tendencia en mostrar cómo estos seres vivos tan decorativos se han convertido en parte de la vida de un enorme porcentaje de la población.

Esta tendencia imparable no solo puede verse fácilmente en cualquier plataforma o red social como Instagram o Pinterest, sino que también cada vez más personas apuestan por rodearse de vegetación real en su día a día. Pero, ¿sabías que tener muchas plantas en casa dice mucho sobre tu personalidad y tu salud emocional?

El campo de la psicología ha encontrado rasgos en común entre quienes tienen este estilo de vida verde, y los resultados te sorprenderán. Para muchos, tener plantas es sinónimo de un hogar acogedor, bonito y lleno de vida. Pero desde el punto de vista psicológico, esa conexión con la naturaleza que se manifiesta en el hogar revela aspectos profundos de la personalidad.

Qué significa tener muchas plantas

Diversos estudios, como los realizados por universidades en Moscú y por centros como ADIPA en México, han demostrado que cuidar plantas tiene beneficios emocionales reales. No se trata solo de estética, sino que, quienes se rodean de vegetación, suelen hacerlo por una necesidad de paz interior, propósito y conexión.

Las personas con muchas plantas tienen estas 7 características en común, según la psicología:

Buscan estabilidad emocional y consuelo . Tener plantas en casa puede ser una forma inconsciente de crear un refugio emocional. Las plantas no juzgan, no interrumpen y no exigen. Cuidarlas genera una rutina estable que aporta consuelo y calma, especialmente en momentos de ansiedad o duelo. Según el Centro de Psicología y Salud Mental ADIPA, incluso una sola planta puede fomentar el bienestar emocional.

. Tener plantas en casa puede ser una forma inconsciente de crear un refugio emocional. Las plantas no juzgan, no interrumpen y no exigen. Cuidarlas genera una rutina estable que aporta consuelo y calma, especialmente en momentos de ansiedad o duelo. Según el Centro de Psicología y Salud Mental ADIPA, incluso una sola planta puede fomentar el bienestar emocional. Son sensibles, empáticas y pacientes . Quienes aman cuidar plantas suelen mostrar una sensibilidad especial. Están más atentos a los detalles, son pacientes y disfrutan del proceso lento y silencioso del crecimiento. La Psicología lo relaciona con una mayor empatía y capacidad para cuidar de otros seres vivos.

. Quienes aman cuidar plantas suelen mostrar una sensibilidad especial. Están más atentos a los detalles, son pacientes y disfrutan del proceso lento y silencioso del crecimiento. La Psicología lo relaciona con una mayor empatía y capacidad para cuidar de otros seres vivos. Tienen un fuerte sentido del propósito . Plantar, regar, podar y ver cómo una planta florece genera una sensación de logro. Esta relación simbólica con el crecimiento personal aporta un propósito real a quienes lo viven. Según la psicóloga Evangelina Arellano, cuidar plantas puede ser terapéutico para quienes han vivido traumas o pérdidas.

. Plantar, regar, podar y ver cómo una planta florece genera una sensación de logro. Esta relación simbólica con el crecimiento personal aporta un propósito real a quienes lo viven. Según la psicóloga Evangelina Arellano, cuidar plantas puede ser terapéutico para quienes han vivido traumas o pérdidas. Poseen una conexión profunda con la naturaleza . La necesidad de tener plantas en casa muchas veces es la forma urbana de reconectar con la naturaleza. Como explicó Sam Moreton en un estudio citado por universidades rusas, esta conexión está relacionada con valores como la trascendencia personal y la moralidad. Las personas que respetan y sienten asombro por la naturaleza suelen tener una actitud proambiental más marcada.

. La necesidad de tener plantas en casa muchas veces es la forma urbana de reconectar con la naturaleza. Como explicó Sam Moreton en un estudio citado por universidades rusas, esta conexión está relacionada con valores como la trascendencia personal y la moralidad. Las personas que respetan y sienten asombro por la naturaleza suelen tener una actitud proambiental más marcada. Valoran la armonía, el orden y la belleza . Más allá del cuidado, decorar con plantas también responde a un deseo de equilibrio y belleza. La psicóloga ambiental Sally Augustin afirma que rodearse de vegetación refleja una personalidad organizada y armoniosa, que busca crear un entorno donde reinen el orden y la vitalidad.

. Más allá del cuidado, decorar con plantas también responde a un deseo de equilibrio y belleza. La psicóloga ambiental Sally Augustin afirma que rodearse de vegetación refleja una personalidad organizada y armoniosa, que busca crear un entorno donde reinen el orden y la vitalidad. Practican la atención plena ( mindfulness ). Regar una planta, observar su crecimiento o simplemente disfrutar de su presencia en silencio son actos que fomentan el “aquí y ahora”. Esta práctica de atención plena, muy valorada en terapias psicológicas, ayuda a reducir el estrés y mejorar la concentración. Para quienes teletrabajan o estudian en casa, esto puede ser clave.

). Regar una planta, observar su crecimiento o simplemente disfrutar de su presencia en silencio son actos que fomentan el “aquí y ahora”. Esta práctica de atención plena, muy valorada en terapias psicológicas, ayuda a reducir el estrés y mejorar la concentración. Para quienes teletrabajan o estudian en casa, esto puede ser clave. Tienen una alta autoestima y practican la autoaceptación. Según la investigadora Marjolein Elings, de la Universidad de Wageningen, la jardinería puede mejorar la autoestima y fortalecer las relaciones interpersonales. Rodearse de plantas impulsa la autoaceptación y favorece una visión más positiva de uno mismo.

Si al leer esto te has dado cuenta de que tienes más en común con tus plantas de lo que pensabas, no estás solo. El auge del estilo de vida eco-friendly no es una moda pasajera, sino una respuesta al ritmo frenético, urbano y a veces desconectado que vivimos. Crear un entorno verde es una forma de volver a lo esencial, de cuidarnos a nosotros mismos mientras cuidamos a otros seres vivos.

Incluso Freud lo decía: "Las flores son tan relajantes de ver. Ellas no tienen emociones ni conflictos". Quizás por eso son la compañía perfecta para muchas personas que buscan paz interior.

Lejos de ser un simple pasatiempo o una tendencia de decoración, tener muchas plantas en casa es un reflejo de una mente que busca calma, orden y conexión. La Psicología lo confirma: quienes aman a sus plantas también están cultivando aspectos clave de su salud mental y emocional.

La próxima vez que veas a alguien rodeado de macetas y hojas verdes, ya sabrás que probablemente estás ante una persona empática, paciente, sensible y con una profunda conexión consigo misma y con la naturaleza. Y si tú eres esa persona, enhorabuena, porque estás sembrando bienestar, dentro y fuera de ti.