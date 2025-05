Aurora López, psicóloga experta en parejas: "Estos son los dos secretos clave para que una relación perdure"

Las relaciones sentimentales y las parejas son, probablemente, uno de los vínculos más complejos que existen. En ellas se involucran aspectos personales y únicos de cada una de las personas que forman parte en ese nexo y, si queremos que perdure en el tiempo, todos los días tenemos que encargarnos de que aquello que estamos construyendo sigue en pie.

Mantener un vínculo emocional es una tarea que no todo el mundo puede conseguir fácilmente. Además de las discusiones, tener una relación de pareja implica prestar atención a detalles que, de normal, pasarían desapercibidos. Pequeños gestos, fechas importantes o preguntas frecuentes con el fin de que la conexión dure el paso de los años.

Según los expertos, en las parejas duraderas, no se trata solo de grandes demostraciones de amor, sino del día a día. Es en lo cotidiano donde se pone a prueba el compromiso y, de hecho, es ahí donde tendremos que ser conscientes de aquello que nuestra relación necesita. Aurora López, psicóloga experta, lo tiene claro y para ella, hay dos objetivos que pueden marcar la diferencia: tener comunicación y nunca dar la conexión por hecha.

Los dos secretos para que una relación dure

En España aproximadamente un 70% de la población mantiene algún tipo de relación de pareja, según el último estudio del CIS, pero según cifras del Instituto de Política Familiar son 7 de cada 10 los matrimonios que acaban por separarse. Antes de que suceda, muchos de ellos optan por la terapia, con el fin de solucionar sus diferencias y no terminar con la relación.

La terapia de pareja es una herramienta que la psicología ofrece y que está dirigida a dos personas que mantienen una relación íntima y que buscan abordar diversos aspectos. Con ella, los miembros aprenden algunos de los pilares fundamentales para una relación sólida, y, lejos de fórmulas mágicas, la psicóloga Aurora López ha confesado que en ocasiones, son cosas tan sencillas como saber desconectar en los momentos de conflicto y aprender a conectar en los momentos de calma.

En primer lugar, el primer secreto para una relación sólida, según la experta, es "aprender a desconectar de manera eficaz". Esto no significa alejarnos o evitar a la pareja, sino saber transitar los desacuerdos, enfados y tensiones de forma que no destruyan el vínculo, sino que lo fortalezcan.

"Cuando tengamos enfados, desacuerdos, quejas… tenemos que aprender a abordar eso, hacerlo con una comunicación correcta y que eso nos dé algo constructivo y algo que hace evolucionar la relación", indica. Los expertos coinciden en que tener discusiones es lo más normal del mundo e, incluso, un indicativo de que la relación es sana.

Según Robert Allan, PhD, psicólogo clínico autorizado y profesor asociado de la Universidad de Colorado en Denver, discutir es una señal de que estás profundamente involucrado en la otra persona y, si no nos importasen, no discutiríamos con ellos. Al final, los desacuerdos forman parte de la base para construir una relación sana.

La ciencia respalda al experto, y es que un estudio descubrió que las parejas felizmente casadas no discuten menos que las parejas en apuros, pero sí discuten de manera diferente. En otras palabras, el problema no es discutir, sino que no sabemos cómo hacerlo bien, ni mucho menos, como zanjar la situación para no terminar acumulando los desacuerdos, perjudicando más la polémica o haciendo sentir mal a la otra persona.

Las parejas que saben discutir y expresar lo que sienten sin herirse, son parejas que tienen una gran inteligencia relacional. Las discusiones, cuando se manejan de manera efectiva, son oportunidades para profundizar la comprensión, fortalecer la comunicación y resolver conflictos.

Además de aprender a comunicarnos, para tener una conexión duradera, "debemos tener conciencia de que hay que cuidarla y tener rituales de conexión físicos y emocionales que alimenten ese vínculo, no dar nunca la relación por hecha, porque no lo está", indica Aurora López.

En la rutina diaria, especialmente en la actualidad, es fácil dejarse llevar por la inercia o por pensar que una vez construida la relación, todo lo demás está hecho. Sin embargo, la conexión requiere cuidado y atención, que se logra a partir de espacios compartidos, conversaciones incómodas, detalles cotidianos…

Según la experta, ambos objetivos son clave para que una relación perdure. No se trata de evitar los problemas o de vivir en una burbuja de romanticismo, sino de comprender que una relación sólida debe aprender de los problemas y cuidarse día a día.