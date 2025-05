Cuenta atrás para la Carrera de la Mujer 2025 en Madrid: 36.000 dorsales teñirán la capital de rosa el 11 de mayo

Queda menos de una semana para que la marea rosa inunde Madrid. El próximo domingo, 11 de mayo, la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana volverá un año más a la capital española con el objetivo de promover la lucha contra el cáncer de mama y contra la violencia de género a través de la cada vez más popular práctica del running.

Más de 36.000 participantes cruzarán la línea de salida en lo que ya se ha consolidado como el mayor evento deportivo femenino de Europa, con un recorrido renovado de 6,5 kilómetros que arrancará en el paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, y recorrerá enclaves icónicos como la Gran Vía o Plaza de España en su ruta hacia el Parque del Oeste.

En la mañana del 5 de mayo, la iniciativa celebró la presentación de su 21ª edición en el emblemático Palacio de Cibeles, con la participación de representantes del equipo organizador, patrocinadores, colaboradores como Magas —que vuelve a mostrar su apoyo como media partner—, entidades beneficiarias y atletas con grandes historias de superación.

“La Carrera de la Mujer nació hace 21 años con un objetivo claro: mejorar los hábitos de vida y la salud de las mujeres a través del deporte. Hoy, más que nunca, sigue siendo una marea rosa imparable que lucha contra el cáncer de mama y por una sociedad libre de violencia de género, llevando el 016 en cada dorsal”, ha explicado Henar Calleja, portavoz de la prueba.

Durante el acto, se destacó el carácter inclusivo y transformador de la carrera, que va más allá del deporte para recaudar fondos destinados a causas solidarias.

Sonia Cea, concejala de Deportes del Ayuntamiento, mostró su agradecimiento a la carrera, que ya es un emblema de Madrid: “Tiene todos los componentes para ser un evento de ciudad. Además, estamos viendo resultados muy positivos en la participación femenina en otras pruebas gracias al impulso de eventos como este”.

La recaudación de los dorsales 100% solidarios irá destinada, un año más, a proyectos como el de la Fundación Sandra Ibarra, así como también se colaborará con otras múltiples entidades, entre ellas la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Clara Campoamor o la oenegé La Higuera, que visibiliza el impacto del cáncer en la salud sexual de las pacientes.

Correr para concienciar

Teresa García, de la AECC, intervino desde el salón de actos con una meta inspiradora. “Una de cada tres mujeres será diagnosticada con cáncer de mama. Nuestro objetivo es alcanzar una tasa de supervivencia del 70%, y eventos como la Carrera de la Mujer son clave para mejorar la prevención y financiar la investigación”, afirmó.

Desde la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico recordaron que este “es el gran olvidado, el más cruel. Se habla de la M de mujer o de mama, pero no de ‘metastásico’. Sin embargo, empezamos a tener más visibilidad y recursos. Aunque no tiene cura, aspiramos a su cronificación gracias a la investigación”.

Por su parte, la Asociación La Higuera, representada por Elordi García, ha hecho hincapié en la falta de protocolos sobre fertilidad y salud sexual para pacientes oncológicas. “A mí misma me diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda. Empecé quimio sin saber que perdería mi fertilidad. Esto no puede seguir ocurriendo", reivindicó.

El acto de presentación tuvo lugar en compañía de patrocinadores, entidades beneficiarias, instituciones y medios como Magas, 'media partner' de la carrera. Esteban Palazuelos

La atleta Alba García, medallista en las Paraolimpiadas de París de 2024, reconocida en el acto. Esteban Palazuelos

Durante la presentación, también hubo espacio para la inclusión y la integración: ACNUR colabora por segundo año con la organización y ha facilitado la participación de unas 50 mujeres refugiadas. “Muchas correrán por primera vez en su vida. Para ellas, es mucho más que una carrera: es la oportunidad de sentirse parte de su comunidad de acogida, de olvidar que son solicitantes de asilo y demostrarse a sí mismas que son fuertes”, señaló Edelmira Campos desde el organismo.

Igualmente, se rindió un aplaudido homenaje a la atleta paralímpica madrileña Alba García Falagán, medallista de bronce en salto de longitud clase T11 en los Juegos Paralímpicos de París 2024, quien declaró: “Ser mujer y tener discapacidad no es fácil. De pequeña no tuve referentes deportivos pero sí a mujeres maravillosas a mi alrededor que me impulsaron. Hoy, yo también quiero ser un referente para otras niñas”.

Runners veteranas como Amagoya Eizaguirre —embajadora de Oysho y encargada de mostrar la camiseta oficial, confeccionada con tejido 100% reciclado y el lema Tu dorsal suma—, también lanzaron mensajes de ánimo: “Esta carrera es para disfrutar y olvidarse del reloj. Porque, a nivel mental y físico, todo son bondades en el deporte”.

Una cita que, como resumió la corredora Carmen, “es preciosa y llena de ilusión. Un día para apoyar a tantas causas y mujeres, porque entre todas logramos avanzar".

La fiesta del deporte femenino

La cita de Madrid con la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana forma parte de un circuito nacional que ya ha pasado por Las Palmas y Valencia, y que continuará por Vitoria (1 junio), Gijón (8 junio), A Coruña (21 septiembre), Zaragoza (19 de octubre), Barcelona (16 noviembre) y Sevilla (23 noviembre). Al finalizar la edición, se entregarán las donaciones a las distintas iniciativas solidarias implicadas.

Fotografía de grupo durante el acto celebrado el 5 de mayo en el Palacio de Cibeles de Madrid. Esteban Palazuelos

Igualmente, el evento contará con la tradicional Feria de la Corredora los días 9 y 10 de mayo, donde las participantes podrán recoger sus dorsales y asistir a talleres. Además, los más pequeños podrán participar en la Mini-Marea Rosa, una serie de carreras infantiles cuyos fondos irán destinados a la Fundación A LA PAR. Toda la programación puede consultarse en la página oficial de la organización (www.carreradelamujer.com).