Fran Sánchez, psicólogo: "Si haces esto, tu pareja se ha convertido en el centro de tu mundo sin que te des cuenta"

Cuando hablamos de amor y sentimientos, es habitual que lo que se quiera sea compartir, cuidar y crear un vínculo sólido con otra persona. Sin embargo, puede llegar el momento de hacer que nuestra pareja se convierta en el centro de nuestro mundo sin darnos cuenta, haciendo que todo gire alrededor de ella, algo que no es demasiado recomendable porque puede llegar a hacer que nos perdamos a nosotros mismos.

Acerca de este asunto ha hablado el psicólogo Fran Sánchez a través de su cuenta de TikTok (@minddtalk), donde ha explicado cuáles son los tres gestos que indican que se está convirtiendo a la otra persona en el centro de nuestro mundo. Conocerlos y ser conscientes de los mismos puede ser clave para actuar antes de que sea demasiado tarde y tenga un efecto perjudicial sobre nosotros mismos.

Tres señales de que solo vives por tu pareja

Según Fran Sánchez, existen tres signos que son perfectos indicadores de que estás convirtiendo a tu pareja en el centro de tu mundo sin apenas darte cuenta. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de cancelar o esperar para hacer planes personales o sociales por si tu pareja quiere verte y quedar contigo.

Esto sucede cuando, aunque la otra parte no te lo pida, empiezas a reservarte, por si acaso. De esta forma, aunque puedas tener propuestas de amigos para hacer algún tipo de plan, te encuentras a la espera de la disponibilidad de tu pareja para poder tomar una decisión. De esta forma, este primer signo se basa en tener la agenda personal girando en torno a la disponibilidad de la otra persona.

El segundo de los gestos que te pueden hacer pensar en que se está dando esta situación en tu relación tiene que ver con hacer sacrificios desproporcionados para que la otra persona te contemple de forma maravillosa. Esto se traduce en la existencia de una complacencia exagerada e innecesaria.

Todo ello lleva a que incluso se hagan cosas que a uno no le gustan o no le apetecen, todo por agradar a la otra persona e incluso aunque esta ni siquiera pida que se hagan. El único objetivo es conseguir agradarle y convencerle de que lo que va a conseguir estando en esta relación no lo podrá encontrar en ninguna otra. De alguna manera, se busca conseguir "seguridad en el vínculo", como apunta el psicólogo.

El tercero de los gestos que nos puede llevar a esta conclusión tiene que ver con el hecho de revisar constantemente el teléfono en busca de mensajes de esa persona. Cuando no se está con ella, no se presta atención a otras cosas, y aunque se estén realizando otras actividades, se presta atención al móvil, esperando la llegada de un mensaje.

Una vez vistos los principales gestos que te pueden indicar que tu pareja se ha convertido en el centro de tu mundo, hay que tener claras las consecuencias que ello puede tener. Esta concepción de la otra persona puede llevar a que exista una idealización y cierta dependencia emocional.

También puede llevar a que haya un estilo de apego ansioso, sobre todo si el tratar de hacer de tus parejas el centro de tu mundo es un patrón que se repite. Aunque pueda parecer sobre el papel que es algo positivo y bonito, realmente es contrario a un amor sano. De hecho, puede tener consecuencias negativas que afectan a la identidad propia y la vida individual, derivando incluso en estados de ansiedad por miedo a perder ese elemento que sostiene tu mundo.

Las claves para tener una relación de pareja saludable

Aunque la sociedad en la que vivimos en la actualidad no favorece demasiado las relaciones de pareja saludables, principalmente por la concepción del amor en diferentes medios que distan de la realidad, existen una serie de claves para conseguir que en tu caso sí haya lugar para un amor sano, y son las siguientes: