De una destilería de autor al quinto encuentro de yoga solidario de CEAR: los planes Magas de la semana

Antes de la llegada de Semana Santa es momento de tomar una pausa y conectar con nosotras. Practicar yoga con un fin benéfico, sumarte a una sesión de meditación colectiva al ritmo de la electrónica o sumergirte en un spa de lujo escapando del bullicioso y frenético pulso de la capital son opciones para aquellas que opten por el bienestar.

A las amantes del arte, y los eventos sociales, les moverá deleitarse con la coctelería de alcoholes macerados únicos y castizos, o descubrir los rostros e historias de afectados por rosácea en el mes que conmemora dicha afección.

Y si eres una ferviente seguidora de las procesiones, Sevilla será el destino al que desplazarte para vivir su tradición desde los primeros días en los que sus calles se llenarán de ambiente y devoción.

Una semana más, la agenda de planes de Magas recopila una selección plural y para todos los gustos con el fin de que disfrutes de los días soleados, sola o acompañada, y desconectes de la rutina diaria.

Meditaciones en grupo

SUCCO Sessions en Barcelona. DR

Madrid da la bienvenida al proyecto de Jamie Beron, SUCO Sessions. Rompiendo con el enfoque tradicional de la meditación y de la conexión personal y social, la práctica de estas sesiones fusionan electrónica, ritmos binaurales, visualización inmersiva y movimiento.

Tras su introducción en Barcelona, la agenda de primavera ya cuenta también con fechas en la capital española para aquellas que quieran conocer los múltiples beneficios probados científicamente: mejora la autoestima, reduce el estrés, estimula la creatividad y fomenta la conexión social.

Cada sesión, de unos 45 minutos, sigue un ritual cuidadosamente diseñado que combina intención colectiva, movimiento y ejercicios de respiración, facilitado por su fundador.

Dónde: The Social Hub (Madrid y Barcelona).

Destilados de autor

Espresso Martini elaborado en Macera Trafalgar. DR

Recuperando el concepto de las destilerías y bodegas de antaño, donde el líquido se vendía a granel, Macera se ha convertido en el place to be de los cócteles elevados con sus bebidas de autor.

A través de un sistema único sirven bebidas destiladas maceradas propias: ginebras, vodkas, whiskys y rones elaborados por La Destilería de Madrid de forma artesanal y con ingredientes naturales. Esta new bodega system elimina prácticamente el uso de cristal, generando menos residuos y ofreciendo, además, un servicio más eficiente, preciso y accesible.

En carta, cuatro cócteles de grifo: Paloma Macera, con tequila, lima, sirope y pomelo; Espresso Martini, a base de vodka, licor de café y sirope; Manzana y Melón, una combinación de ginebra, midori, pasoa, zumo de manzana y umeshu; y Moscow Mule, con ginebra de pepino, lima, sirope y ginger beer.

Dónde: C. de Trafalgar, 15, Chamberí, 28010 Madrid / C. de San Mateo, 21, Centro, 28004 Madrid / C. de Ventura de la Vega, 7, Centro, 28014 Madrid.

Oasis de bienestar

VP Biloba Spa. DR

El Hotel VP Plaza España Design 5*, en el corazón de Madrid, ofrece un refugio de bienestar en su exclusivo VP Biloba Spa que ahora estrena una nueva era marcada por la personalización y el cuidado al detalle.

Caminando hacia la innovación y la excelencia, presenta una nueva carta de tratamientos y protocolos diseñados para ofrecer una experiencia única de bienestar, enfocada en las últimas tendencias en belleza. Mejorando la calidad de sus protocolos, incorpora una novedosa carta con sus tratamientos insignia y frescas propuestas.

Signature Massage, masaje personalizado que integra un test olfativo para trabajar con aromaterapia; Citrus, el masaje facial a base de vitamina C de alta concentración, aplica también aceites esenciales; La Cura, otro de sus tratamientos faciales, donde la esencia de limón es protagonista; Serenidad Absoluta, engloba 80 minutos de masaje corporal, cuidado facial y wellaging.

Dónde: Plaza de España, 5, Centro, 28008 Madrid

Arte, piel e historias

Retratos de rosácea, la exposición coral organizada por Galderma. DR

La rosácea es un trastorno inflamatorio crónico de la piel que afecta a más de 415 millones de personas en el mundo y que va más allá de un simple enrojecimiento. Abril es el mes que conmemora la huella que esta deja, sobre la piel y sobre la seguridad de quien la padece.

Con el fin de concienciar sobre esta afección, Galderma lanza Retratos de Rosácea, un proyecto en el que cinco artistas unen su talento y plasman la historia de pacientes que conviven con ella. El resultado son cinco retratos que ponen rostro a la enfermedad, aún hoy sin cura.

María Hesse, Álex de Marcos, Ana Jarén, Elena Pancorbo y María Bueno son los artistas encargados de dar voz, sensibilizar y fomentar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad a través de su arte. La muestra podrá disfrutarse a lo largo del día 10 de abril en la explanada del centro comercial Príncipe Pío, en Madrid. En el mes de mayo, será trasladada a Valencia.

Dónde: P.º de la Florida, 2, Moncloa - Aravaca, 28008 Madrid

Yoga solidario

Encuentro de 'Yoga por Refugio' en Madrid. DR

El sábado 26 de abril, a las 10.00 h se celebra la quinta edición de Yoga por Refugio, un evento para el cuerpo, la mente y el alma a cargo de CEAR. Con el objetivo de aunar deporte y solidaridad, así como recaudar fondos para apoyar a las personas refugiadas a través de los procesos de acogida e inclusión.

Tendrá lugar en el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid), un espacio modernista con amplio jardín, que albergará a los 150 participantes que se inscriban. La sesión estará dirigida por Amalia Panea e Irene Alda, reputadas profesoras de yoga, y el actor Alfonso Bassave.

El encuentro contará también con música en directo a cargo de Paky Gómez, cuyos cuencos tibetanos transportarán a las asistentes a un estado de profunda armonía. Además, se entregará un pack de bienvenida con productos de Soria Natural, barritas solidarias de Nakd y las esterillas sostenibles de Oléyoga.

Dónde: C/ de Hortaleza, 63, Centro, 28004 Madrid

Turismo de 'fe'

EME Catedral Mercer, en Sevilla. DR

En pleno barrio de Santa Cruz, EME Catedral Mercer se ubica frente a la Giralda y a la Catedral de Sevilla, un enclave inmejorable para sumergirte en el ambiente de la Semana Santa.

El hotel de 5* es un edificio típico andaluz del siglo XVI donde se fusiona el diseño contemporáneo con el valor de lo histórico. Varias de sus habitaciones cuentan con vistas a la famosa 'carrera oficial', por donde procesionan la mayoría de los pasos y las procesiones de la ciudad.

Dónde: C. Alemanes, 27, Casco Antiguo, 41004 Sevilla