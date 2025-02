Confirmado por el SEPE: esta es la nueva ayuda de hasta 570 euros que pueden solicitar las amas de casa

El 1 de noviembre de 2024, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presentó una nueva ayuda destinada a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo. El fin no es otro que el de ofrecer una protección económica a aquellos que han agotado su prestación contributiva por desempleo y así poder seguir manteniendo un mínimo de estabilidad económica mientras buscan nuevas oportunidades de empleo.

La principal novedad de esta ayuda es que, por primera vez, las amas de casa pueden beneficiarse de ella. Esta prestación se enmarca dentro de las ayudas por desempleo en caso de agotamiento de la prestación contributiva, aplicable a diversas situaciones laborales.

Las amas de casa, tradicionalmente fuera de los beneficios de las ayudas por desempleo, ahora tienen la oportunidad de acceder a un subsidio por desempleo gracias a esta nueva normativa. Esta ayuda representa un avance importante en el reconocimiento de su labor y su derecho a recibir apoyo en situaciones de desempleo.

Esta medida es especialmente relevante para aquellas mujeres que han estado en el hogar durante años sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y que ahora se ven obligadas a entrar al mercado laboral o enfrentan dificultades económicas.

Por tanto, si tu vida laboral ha estado centrada en ser ama de casa y te encuentras en una situación de desempleo o trabajando a tiempo parcial, podrías acceder a este subsidio si cumples con los requisitos establecidos por el SEPE.

¿Cómo funciona la ayuda del SEPE a amas de casa?

La cuantía de la ayuda varía dependiendo del tiempo durante el cual la persona ha estado recibiendo la prestación contributiva por desempleo. La ayuda se distribuirá en tres tramos de tiempo y cantidad:

Primer Tramo (0 a 180 días) . Durante los primeros seis meses, la ayuda será equivalente al 95% del IPREM, lo que significa que recibirás una cantidad mensual de 570 euros.

. Durante los primeros seis meses, la ayuda será equivalente al 95% del IPREM, lo que significa que recibirás una cantidad mensual de 570 euros. Segundo Tramo (181 a 360 días) . Entre el día 181 y el día 360, la ayuda se reducirá al 90% del IPREM, es decir, 540 euros mensuales.

. Entre el día 181 y el día 360, la ayuda se reducirá al 90% del IPREM, es decir, 540 euros mensuales. Tercer Tramo (más de 360 días). Desde el día 361 y hasta el final de la ayuda, la cantidad mensual se reducirá aún más, quedando en el 80% del IPREM, es decir, 480 euros al mes.

Este subsidio puede extenderse hasta un máximo de 30 meses dependiendo de los requisitos que se cumplan, pero en su mínimo, la duración de la ayuda será de 6 meses.

Requisitos para solicitar la ayuda del SEPE a amas de casa

Solicitar esta nueva ayuda del SEPE es un proceso relativamente sencillo, pero requiere cumplir con los requisitos y tener la documentación adecuada. El primer paso es asegurarte de que estás registrado como demandante de empleo en el SEPE.

Luego, tendrás que completar el formulario de solicitud que puedes encontrar en la sede electrónica del SEPE o en las oficinas de empleo. Es importante que la solicitud esté bien cumplimentada y que adjuntes toda la documentación requerida, como el justificante de haber agotado tu prestación contributiva.

A continuación te detallamos los principales requisitos para acceder a esta ayuda:

Estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial . Para acceder a esta ayuda, es imprescindible que estés en situación de desempleo total o trabajando a tiempo parcial. No puedes tener un empleo a tiempo completo.

. Para acceder a esta ayuda, es imprescindible que estés en situación de desempleo total o trabajando a tiempo parcial. No puedes tener un empleo a tiempo completo. Haber agotado la prestación contributiva por desempleo . Este subsidio está diseñado para personas que han agotado su prestación contributiva por desempleo, lo que significa que solo podrás acceder a él si ya has recibido ayuda anteriormente y ya no puedes seguir cobrando esa prestación.

. Este subsidio está diseñado para personas que han agotado su prestación contributiva por desempleo, lo que significa que solo podrás acceder a él si ya has recibido ayuda anteriormente y ya no puedes seguir cobrando esa prestación. No tener rentas propias . Para poder optar a esta ayuda, la persona solicitante no debe contar con rentas superiores al umbral que establece el SEPE. Esto asegura que la ayuda se destine a quienes realmente lo necesiten.

. Para poder optar a esta ayuda, la persona solicitante no debe contar con rentas superiores al umbral que establece el SEPE. Esto asegura que la ayuda se destine a quienes realmente lo necesiten. Estar inscrita como demandante de empleo . Debes estar registrada en el SEPE como demandante de empleo. Si no lo estás, deberás realizar la inscripción antes de solicitar la ayuda.

. Debes estar registrada en el SEPE como demandante de empleo. Si no lo estás, deberás realizar la inscripción antes de solicitar la ayuda. Cumplir con los plazos de solicitud. Si en el mes anterior a la solicitud no cumples con alguno de los requisitos, tienes un plazo de seis meses para acreditar que sí cumples con las condiciones requeridas. Es importante que tengas toda la documentación lista cuando solicites la ayuda.

¿Cuánto tiempo puedes cobrar la ayuda del SEPE?

La duración de la ayuda dependerá de varios factores, como la cantidad de tiempo que hayas estado cobrando la prestación contributiva y si tienes o no cargas familiares, por lo que queda estipulado del siguiente modo:

Sin cargas familiares y menos de 45 años . Si has cobrado el paro durante más de 360 días, tendrás derecho a seis meses de ayuda. Si has cobrado el paro durante 120 días, también tendrás derecho a seis meses de ayuda.

. Si has cobrado el paro durante más de 360 días, tendrás derecho a seis meses de ayuda. Si has cobrado el paro durante 120 días, también tendrás derecho a seis meses de ayuda. Con cargas familiares. Si tienes cargas familiares y has cobrado el paro durante 120 días, podrás recibir la ayuda durante 24 meses. Si has cobrado el paro durante más de 180 días, podrás recibirla hasta un máximo de 30 meses.

Es importante destacar que, si no cumples con los requisitos establecidos para acceder a esta ayuda, no podrás recibirla. Sin embargo, si no cumples con algún requisito en el mes anterior a la solicitud, puedes tener hasta seis meses para regularizar tu situación y acreditar que cumples con todos los puntos necesarios. No dudes en acercarte a tu oficina del SEPE para resolver cualquier duda que puedas tener sobre tu situación específica.