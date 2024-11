Qué son las parejas 'DADT': así es el nuevo concepto de relación que es tendencia en España

En los últimos años, la evolución en las relaciones de pareja es algo que ha hecho estallar la mente a millones de personas. Esos términos que aunque desconocidos, como la hipergamia o la sologamia no son más que la definición de todos los tipos de amor que se están construyendo en la sociedad actual.

Además de las formas de quererse, todos estos términos también definen una amplitud del amor que realmente siempre ha existido, como la poligamia, pero ahora simplemente está ligada a todos los géneros. Sin embargo, la sociedad actual ha ido un paso más allá, y ahora se conocen otro tipo de parejas, como las DADT.

Las relaciones DADT, acrónimo de Don't Ask, Don't Tell (No Preguntes, No Digas), son un tipo de relación en la que una o ambas personas mantienen cierto nivel de apertura en cuanto a la posibilidad de relacionarse con otras personas fuera de la pareja, pero con la condición de no hablar abiertamente sobre ello.

En qué consisten las parejas 'DADT'

El concepto DADT se utiliza para describir relaciones en las que se permiten otras conexiones románticas o íntimas sin necesidad de informar o discutir cada interacción con la pareja principal. Es decir, tener otras relaciones externas pero no hablar al respecto.

En estas relaciones, existe un acuerdo en el que ambos miembros consienten una estructura en la que son libres de buscar y participar en otro tipo de vínculos, tanto románticos como íntimos, con la excepción de nunca hablar sobre ello (no preguntes, no digas).

A diferencia de las relaciones abiertas, las parejas DADT no saben lo que está haciendo el otro miembro de la relación, con el fin de no hablar sobre temas que podrían generar incomodidad, celos o tensiones en la relación.

Lo poco (o mucho) que las personas en la relación pregunten y cuenten también varía entre las relaciones DADT. "Algunas personas podrían querer saber con quién está saliendo su pareja y adónde van, pero no los detalles específicos de lo que sucede en la cita", dice Chamberlin, director ejecutivo de la Organización para el Poliamor y la No Monogamia Ética.

Sin embargo, otras muchas personas pueden simplemente saber que sus parejas están con otras, pero no qué están haciendo exactamente o si es algo prolongado en el tiempo.

Independientemente de los acuerdos exactos, la estructura de relación de "no preguntar, no decir" permite que las personas reciban solo la información que realmente quieren escuchar. Por ello, uno de los aspectos fundamentales de las relaciones DADT es el consenso entre ambos.

Pareja riendo.

Antes de adoptar este modelo, es común que ambas personas discutan y definan cuáles son los límites y expectativas, incluyendo qué tipo de relaciones o interacciones están permitidas, y hasta qué punto se considera aceptable la falta de comunicación sobre las mismas.

Este acuerdo mutuo es crucial para que ambas personas comprendan y acepten las condiciones del DADT, sin que uno de los dos se sienta excluido, engañado o en riesgo. Para que funcione este modelo, la confianza en el respeto de esos límites es clave, ya que el enfoque principal está en preservar la estabilidad emocional de la pareja.

Los inconvenientes de las relaciones 'DADT'

Existen varios factores que pueden llevar a una pareja a optar por una relación DADT. Algunas personas encuentran que esta estructura les da una mayor sensación de libertad y autonomía, permitiéndoles explorar su vida afectiva e íntima sin tener que rendir cuentas a su pareja sobre cada detalle.

Otros pueden buscar el DADT como una forma de mantener el interés y la emoción en la relación sin comprometer el vínculo de compromiso y amor que sienten. Además, algunas parejas que han experimentado problemas de confianza en el pasado pueden ver esta estructura como una opción viable para evitar malentendidos o situaciones que podrían reavivar esos problemas.

No obstante, las relaciones DADT también pueden presentar desafíos. Al no hablar abiertamente sobre las interacciones externas, existe el riesgo de que uno de los miembros de la pareja se sienta inseguro o dude de la lealtad del otro. La falta de comunicación abierta también puede llevar a malentendidos o a situaciones en las que se inflijan los límites establecidos sin que la otra persona lo sepa.

Además, el modelo puede dificultar el proceso de abordar problemas emocionales, ya que la falta de información detallada sobre las experiencias de la pareja podría hacer que ciertos sentimientos negativos permanezcan ocultos.

Para que una relación DADT funcione de manera saludable, es esencial que ambas personas mantengan una comunicación abierta y sincera en temas más amplios relacionados con sus expectativas, inseguridades y necesidades dentro de la relación.