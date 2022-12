'Catch and release': así es el preocupante fenómeno de ligue que podría afectarte

Tras el tan famoso ghosting, que consiste en desaparecer de la vida de una persona con la que hemos tenido una relación sentimental sin dejar rastro, surgieron nuevos y preocupantes fenómenos en el mundo de los ligues. En realidad, muchos de ellos ya existían anteriormente, solo faltaba acuñar el término.

[Cómo reconocer el 'ghosting' y 4 maneras de afrontarlo]

Potenciados por el mundo digital y las redes sociales, que aceleraron de forma inédita las comunicaciones en todos sus aspectos, estos fenómenos, entre los que podemos también destacar el benching (dejar "en el banquillo" a una persona con la que no se tiene una intención seria) o el breadcrumbing (ir soltando "miguitas" de cariño a una persona sin consolidar la relación), siguen lamentablemente ganando protagonismo, pese a ser tóxicos.

A todos ellos, se suma uno clásico conocido como catch and release, que se traduce literalmente del inglés como "coger y soltar". ¿Cómo se define este fenómeno?

¿Qué es el catch and release?

Su definición más sencilla y directa es "de usar y tirar". Este fenómeno consiste en mostrar un fuerte interés por una persona, que también se siente atraída en retorno. Al sentir este feedback de afecto y atracción, la primera persona empieza a perder el interés y decide cortar.

En definitiva, la persona que practica el catch and release, de forma consciente o inconsciente, se echa para atrás cuando nota que el interés de la persona con la que ha empezado a intimar se intensifica.

En los casos más tóxicos, puede percibirse como un "objetivo logrado". La víctima, una vez seducida, se encuentra en una situación de desamparo total, al no entender por qué la persona aparentemente interesada decide renunciar a todo.

¿Cómo afrontarlo?

Este fenómeno puede darse fácilmente en las aplicaciones de ligue por la cantidad abrumadora de perfiles y personas. Los usuarios, emocionalmente más irresponsables, pueden tomarse como un juego el ligar con una persona sabiendo que en cuanto esta muestre interés o intención, desaparecerán sin más. Se puede percibir como una manera de potenciar su ego, en detrimento de otras personas.

Al igual que ante otros fenómenos tóxicos, es fundamental valorar en cada momento cuál es tu estado emocional. Esta actitud no siempre se puede detectar y suele suponer una gran incomprensión e incluso un cuestionamiento del valor personal.

Recuerda que te enfrentas, en la mayoría de los casos, a completos desconocidos cuyas intenciones no siempre son claras ni sinceras. Si has sido víctima de este fenómeno, no dudes en aclarar la situación con la persona para que sea consciente de las consecuencias que pueden tener estos comportamientos y ten claro que la responsabilidad no es tuya.

Como siempre, si crees que te puede afectar más de lo debido, acude a un profesional que te podrá ayudar a encontrar las herramientas para afrontarlo. Puedes responsabilizarte de tus acciones, no siempre de la de los demás, aunque resulte muy doloroso.

