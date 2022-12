¿Qué hay de cierto en el mito de que los polos opuestos se atraen? Hablan los expertos

Cuántas veces habremos escuchado esa mítica frase de que los polos opuestos se atraen. Lo cierto, es que tiene mucha cabida en el mundo de las leyes de la atracción científicas, pero ¿Qué sucede con ella en el mundo de las relaciones amorosas y afectivas? ¿Esta regla se cumple realmente o se trata de otro de esos mitos tan extendidos socialmente del amor romántico?

No cabe duda de que esta creencia de que dos personas que nada tienen que ver entre sí puedan sentirse atraídas ha traspasado décadas y fronteras. Entre medias, han sido muchos los psicólogos, científicos y expertos que han intentado darle respuesta.

Pero la realidad es que en el amor y en las relaciones de pareja no hay cabida para generalizar leyes, normas o comportamientos previsibles y esto es algo que la Directora y psicóloga del equipo Catarsis Psicología conoce de primera mano: “Cada pareja es un mundo, con sus circunstancias particulares, y por lo tanto deberá desarrollar su propio lenguaje de creencias compartidas en base a su realidad específica”, puntualiza. Con ella hemos desentrañado los misterios existentes en torno a este clásico ¿mito o realidad?

¿Qué hay de cierto en el mito de que los polos opuestos se atraen?

A menudo cuando escuchamos esta frase de que los polos opuestos se atraen pensamos automáticamente en que esas dos personas opuestas pueden formar un proyecto de vida juntos, pero la experta destaca que es importante entender que atracción y compatibilidad no son lo mismo: “La clave de este mito reside precisamente en que las personas piensan automáticamente en ese proyecto de vida juntos y la realidad es que todo dependerá de en qué punto de la vida se encuentren ambas.

Por ejemplo si estoy en una fase en la que siento que mi vida es muy rutinaria y monótona quizá conocer a alguien que tenga gustos musicales e intereses culturales diferentes a los míos despierte en mí un interés genuino en querer seguir conociendo a esa persona porque me ofrece 'nuevos horizontes' a mi realidad y quizá me ayude a explorar campos que yo no era capaz de imaginar. Y desde aquí si haya posibilidad de que atracción y compatibilidad se unan”.

Sin embargo, destaca también que si la persona tiene claros sus valores y gustos, y conoce a alguien que sea radicalmente opuesto, “el esfuerzo que habrá que hacer por dejar fuera de la relación esas diferencias tan profundas que separan, puede ser un detonante y que a pesar de la posible atracción inicial, la pareja no sea compatible en el tiempo”.

Otro de los mitos del amor romántico

“En la actualidad en nuestro formato online de Catarsis Psicología en el que somos ya 25 psicoterapeutas, estamos especializados en diferentes áreas como: la ansiedad, depresión, trauma, trastornos alimentarios, procesos migratorios y psicología perinatal; pero si hay algo con lo que trabajamos a diario en terapia es con las creencias que tenemos sobre el amor, los vínculos, el apego, y todo lo que gira en torno a las relaciones de pareja y en este caso, a mitos del amor romántico como este. Estos mitos son las principales dianas a las que atacamos en consulta”, explica Panizo.

“Cuando consideramos que una persona está viviendo su relación de pareja bajo lo que le han inculcado que debería ser una relación vs lo que realmente es, es como si para ellos fuera posible aplicar a todas las parejas exactamente las mismas condiciones, cuando la realidad es que cada pareja es un mundo, con sus circunstancias particulares. Es ahí cuando les ayudamos a entender que deberán desarrollar su propio lenguaje de creencias compartidas en base a su realidad específica”, recalca.

Mitos románticos que durante años y décadas se han aceptado y arraigado socialmente dificultando en muchas ocasiones el desarrollo de relaciones sanas: “Mensajes como: ‘el amor todo lo puede’, ‘somos medias naranjas’, ‘el amor de tu vida’… Nos hacen sufrir”, asegura la psicóloga.

“Cuando nos damos cuenta de que en nuestra realidad de pareja, a veces, por mucho que nos queramos no hay compatibilidad a futuro porque uno quiere hijos y el otro no, porque vivimos a distancia; porque a pesar del amor no conseguimos retomar la pasión e ilusión por la relación…A menudo estos pensamientos y creencias nos llevan a pensar que hemos hecho algo mal, o que todo lo vivido ha sido un engaño y nada más alejado de la realidad”, explica.

“Lo mismo sucede con la media naranja y el único amor de tu vida. ¿Acaso estamos todos incompletos, y entre los 8 mil millones de personas que habitamos en el planeta tenemos que encontrar a la única con la que realmente seremos felices? Parece un objetivo que pone demasiada presión tanto en nosotros mismos, como en la otra persona y en que todo debería ser perfecto una vez demos con esa persona. Y no te quiero decir ya si además la perdemos… ¿Ya no hay más oportunidades para nosotros para volver a ser felices en pareja?

Por suerte, cada vez somos más personas las que trabajamos activamente en desmontar estos mitos y en ayudar a las personas a vivir con plenitud relaciones reales, con altibajos; aprendiendo a soltar cuando es necesario; y dándose la oportunidad a volver a empezar con nuevas personas. Existen infinidad de personas compatibles con nosotros”, destaca.

Y entre todas estas creencias equivocadas y mitos ¿Es posible fomentar una relación sana con alguna fórmula secreta? Marta Panizo lo tiene claro: “Comunicación, confianza, paciencia y respeto”, son sin duda los ingredientes principales. “Tener claros cuáles son los acuerdos particulares de esa pareja y sobre todo ajustarlos tantas veces como sea necesario hasta que ambas partes se sientan cómodas y tranquilas en ese vínculo, es clave”.

