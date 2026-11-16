Una pareja disfrutando de un rato de ocio ante la televisión. Pexels

Lo que no se ve en pantalla

Me apasionan los medios por lo que ocurre al otro lado: alguien que sonríe, una historia que encuentra su espacio, una conversación que hace pensar. Formar parte de eso es lo que me mueve cada día.

Llegar hasta aquí ha sido un trabajo de años, de ir aprendiendo poco a poco, proponer, insistir y sacar adelante proyectos con más ganas que certezas y sin saber siempre cuál sería el siguiente paso.

Ha habido tropiezos, decepciones y malas intenciones, momentos en los que continuar costaba más de lo que veía en pantalla, pero también personas generosas, oportunidades inesperadas y motivos para proseguir.

Hoy, entre tele, radio y revista, vivo una etapa que me ilusiona mucho, siendo además miembro de la Academia de Televisión y candidata a las 'Top 100 Mujeres Líderes' de EL ESPAÑOL, lo escribo y todavía pienso: ¡Quién me lo iba a decir!

No lo siento como una meta alcanzada, sino como una alegría que da sentido a muchas horas de trabajo y esfuerzo, y me recuerda cuánto merece la pena cuidar aquello que nos apasiona.

Todavía tengo nervios antes del encendido de cámaras y una libreta llena de ideas siempre me acompaña. Después de todo, conservar esas ganas es una de las cosas que más celebro.

Si algo sé, es que cuando algo te apasiona debes luchar por ello pese a los difíciles momentos.