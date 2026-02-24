Convertirse en madre es el regalo más maravilloso del mundo, pero no todo es del color de rosas

Alba Juan López posando junto a su libro 'Soy mamá y... aventuras y desventuras de la crianza'. Cedida

La semilla de este proyecto y del primer libro que lo respalda es la mezcla entre mis 19 años como logopeda, coach y una maternidad "tardía" a los 37 años.

La maternidad desató en mi la necesidad de publicar sobre el tema y dar voz a todas, ya que al convertirme en madre y por segunda vez apenas 20 meses después, pude observar la realidad de serlo en la actualidad. Descubrí, que discernía muchísimo de ese ideal que siempre nos habían mostrado e integrado en nuestras creencias desde la niñez.

Evidentemente, convertiste en madre es el regalo más maravilloso que te puede ocurrir en la vida si lo deseas profundamente, pero para nada todo era del color de rosas, había muchos aspectos grises que ensombrecían un momento vital crucial para toda mujer y sentí el impulso de llevarlo más lejos.

Un déficit de sueño abrumador, junto a la tan odiada palabra multitasking, reincorporándome a los dos meses a trabajar (autónoma en mi propia clínica desde hace 17 años) desataron este maravilloso homenaje con aroma a reivindicación que fue mi primer libro: Soy mamá y… Aventuras y desventuras de la crianza (2025).

Es un libro fresco, directo y divertido que dice mucho en muy poco, porque todas sabemos que las madres no tenemos tiempo para leer así que me pregunté: ¿Cómo puedo llegar a ellas? La respuesta llegó, ¡Haciéndolas partícipes!

Hice un llamamiento en redes pidiendo a las madres que me acabaran libremente, sin miedo a ser juzgadas, la frase inicial que da nombre al título.

Cual fue mi sorpresa al recibir en mi Instagram la friolera de 406 frases de madres de todo el mundo. Así que con semejante aportación realicé con todo el cariño un humilde estudio sociológico que me permitió identificar los aspectos que más nos pesaban de la maternidad.

Cada uno de esos temas se convirtió en un capítulo del libro que se presenta a modo de monólogo con toque de amor, humor, inteligencia emocional y como no una buena dosis de protesta.

Hay muchas maneras de reivindicar y yo decidí hacerlo escribiendo y removiendo nuestras conciencias.

Tenía claro que era un libro para madres y quería que las participantes también lo fueran así que los capítulos están reforzados por la simbología de las preciosas ilustraciones que crearon.

Incluso compuse junto a una cantante el himno del libro en modo "canción protesta". Realmente lo viví como un embarazo.

Desde que se publicó en mayo de 2023 todo han sido anécdotas y alegrías haciendo que el proyecto crezca y se expanda. Mi comunidad iba creciendo y me daba mucha satisfacción poder conocer y colaborar con otras madres en esta revolución por nuestro bienestar real y funcional.

Recuerdo con cariño una lectora que me escribió por privado y me dijo: "Muchas gracias, me ha encantado tu libro, me lo regalaron cuando nació mi hijo y me has hecho reir, llorar, reflexionar y hablar con mi marido" ¡Wow!, para mi sólo ese mensaje ya le dio sentido al esfuerzo.

Pero la cosa no quedó ahí, parte de mi mensaje es que no debemos renunciar a nuestros sueños por ser madres, creo firmemente que se pierde mucho talento femenino por no tener un buen apoyo social tras convertirnos en madres así que el año pasado cree el Club de madres escritoras, integrado por madres de diferentes países de habla hispana.

Para mi escribir es sanador y por ello acabo de finalizar mi primera novela, Bajo la estela de los zares, una novela negra con un toque picante que promete no dejaros indiferentes.

Deseo de corazón que persigáis vuestros sueños, sean cuales sean. Muchas gracias y ¡Que siga la revolución!