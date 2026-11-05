Qué es el 'layering', el truco de Inés García para que el perfume dure más y sea mucho más personal

Desde que grababa sus get ready with me para el Mundial de 2026, Inés García se ha convertido en una de las creadoras de contenido más influyentes del momento. En realidad, ya la conocíamos de la pequeña pantalla, pero fue durante la participación de España en el campeonato cuando descubrimos esa faceta más cercana que hoy la ha convertido en una auténtica estrella de las redes sociales, con más de 4,9 millones de seguidores en Instagram.

Es precisamente ese seguimiento el que hace que todo lo que comparte en sus redes sociales esté en boca de todos en cuestión de minutos. Así ha ocurrido con su rutina de perfume, después de que la creadora de contenido confesara en uno de sus últimos vídeos que combina las brumas Refresco Paraíso y Cheirosa 40, de Sol de Janeiro, para perfumarse a diario.

Y es que, aunque hace unos años hablar de combinar dos perfumes diferentes podía parecer una auténtica locura, ahora el layering es una de las tendencias que más interés despierta en el mundo de la belleza.

Esta técnica consiste en combinar dos o más fragancias —o productos corporales perfumados— para crear un aroma único y personalizado que no se encuentra en ningún frasco. Además, bien aplicada, puede ayudar a prolongar la sensación de ir perfumada durante el día.

El arte de combinar fragancias

El layering, también conocido como perfumado por capas, permite jugar con los matices de cada fragancia para conseguir una combinación que se adapte a nuestros gustos.

Aunque esta práctica tiene sus raíces en antiguas tradiciones de Oriente Medio, donde se utilizaban aceites aromáticos, resinas e inciensos para perfumar el cuerpo, hoy se ha convertido en una forma de experimentar con los perfumes y hacerlos más personales.

Para empezar, no hace falta tener una colección enorme de fragancias. Basta con elegir dos productos que puedan complementarse y probar cómo evolucionan juntos sobre la piel.

Una de las combinaciones más sencillas consiste en unir aromas que compartan alguna nota, como la vainilla, el jazmín o el almizcle. También podemos jugar con los contrastes: una fragancia cítrica puede aportar frescura a otra más dulce, mientras que las notas amaderadas pueden dar profundidad a un perfume floral.

En realidad, el layering es el arte de experimentar. Puedes probar cómo combina tu perfume favorito con tu bruma de día, mezclar una fragancia floral con otra más cálida o añadir una loción corporal perfumada para conseguir un aroma más envolvente.

Lo importante es jugar con las notas olfativas y encontrar una combinación que te guste y con la que te sientas identificada.

El orden de aplicación es otro aspecto que conviene tener en cuenta. Como regla general, se recomienda aplicar primero la fragancia más intensa, cálida o pesada y después la más ligera, para evitar que esta última quede completamente eclipsada.

No obstante, no existe una fórmula universal y lo mejor es probar distintas combinaciones hasta encontrar el equilibrio que más nos guste.

En cuanto a las zonas de aplicación, las muñecas, el cuello y el escote son algunos de los puntos habituales para perfumarse. Podemos pulverizar ambas fragancias en el mismo lugar o aplicar cada una en una zona diferente para que se mezclen de forma natural.

Lo recomendable es empezar con una o dos pulverizaciones de cada producto y aumentar la cantidad solo si el resultado lo necesita, ya que demasiadas fragancias pueden saturar el aroma.

La duración es otro de los aspectos que merece la pena destacar. Al combinar varias brumas o perfumes, las distintas capas aromáticas se complementan y permiten disfrutar de una sensación de perfumado más prolongada.

En mi caso, desde que uso esta técnica he notado cómo el perfume me dura hasta acabar el día sin la necesidad de reaplicarlo constantemente.

¿Qué brumas usa Inés García?

En cuanto a la combinación ganadora, Inés García ya ha encontrado la suya de la mano de Sol de Janeiro. La creadora de contenido apuesta por mezclar las brumas Refresco Paraíso y Cheirosa 40, dos fragancias con perfiles olfativos diferentes que se complementan para crear un aroma fresco, dulce y con un toque cálido.

Refresco Paraíso es una bruma perfumada para cuerpo y cabello inspirada en la playa de Grumari, en Río de Janeiro. Su composición combina orquídea silvestre, brisa marina y cactus azul de Brasil, con notas de hojas de la jungla y lima rosada en la salida.

En el corazón aparecen las notas marinas y la hoja de plátano, mientras que el cactus azul y el almizcle de piel completan la fragancia.

A la izquierda Refresco Paraíso y a la derecha, Cheirosa 40. Sol de Janeiro

Por su parte, Brazilian Crush Cheirosa 40 tiene un perfil más cálido y envolvente. Sus notas de salida son ciruela negra y crème de cassis, que aportan un matiz afrutado y dulce.

También en el corazón aparecen el jazmín y la orquídea brasileña, mientras que las maderas de vainilla y el almizcle cálido forman el fondo.

Al combinarlas, la frescura verde y marina de Refresco Paraíso se mezcla con el carácter floral, afrutado y amaderado de Cheirosa 40. El resultado es una fragancia con más matices que cada bruma por separado, aunque su evolución dependerá de la piel y de la cantidad aplicada.

La clave está en experimentar sin complicarse. Podemos empezar con esta combinación, cambiar el orden de aplicación o probar cada bruma en una zona distinta para descubrir qué resultado nos gusta más.

Además, Sol de Janeiro cuenta con una amplia colección de brumas perfumadas, con aromas que van desde los más dulces y gourmand hasta los más frescos, florales y tropicales.

Esta variedad permite experimentar con distintas combinaciones y encontrar el layering que mejor encaje con cada gusto y ocasión.