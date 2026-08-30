Los peluqueros españoles coinciden: "A partir de los 50, este corte de pelo tiene un efecto rejuvenecedor inmediato"

Existen personas que tienen un estilo muy marcado, que le define a la perfección y demuestra su personalidad, allá donde va. Además de sentirse guapas, lo demuestran allá donde van y se nota; algo que no siempre es sencillo.

Sin embargo, en cuestión de "cambios de look" poco o nada está establecido. Del mismo modo que cada temporada, las pasarelas muestran lo que se va a llevar en el street style, los salones de belleza más reputados también.

Para los que estén buscando un cambio de estilo radical que te quite años de encima, ilumine tu rostro y te haga brillar esta primavera, presta atención porque el reconocido peluquero profesional Víctor del Valle ha revelado cuál es el corte y color de pelo que más favorece a mujeres de entre 40 y 50 años en 2025.

Es arriesgado, lo sabemos. Pero sin duda, una apuesta segura. Con toque coreano y personalidad propia, este corte de pelo rejuvenece al instante y está arrasando en salones de belleza de toda España. Se trata del bob coreano con capas y flequillo abierto.

No se trata de un corte más. Es una apuesta con estilo. Del Valle recomienda este corte a la altura de la mandíbula, estructurado con capas sutiles que dan movimiento y volumen al cabello. ¿La guinda del pastel? Un flequillo abierto, ligero, que se mezcla con el resto del peinado para suavizar los rasgos faciales.

Efecto 'lifting'

Este corte de pelo, de inspiración asiática, se está convirtiendo en la sensación de la temporada por su capacidad para rejuvenecer sin necesidad de tratamientos invasivos. Su estructura aporta frescura, dinamismo y un aire moderno, ideal para mujeres que buscan un cambio con fuerza y elegancia.

"Es un look que aporta muchísima personalidad, porque rompe con lo convencional, pero sin dejar de ser favorecedor”, asegura Del Valle. Aunque lo que realmente convierte este corte en una transformación total es el color.

Según Víctor del Valle, el tono que más rejuvenece y marca tendencia en 2025 es el blanco hielo, también conocido como ice white o icy white. Este color es limpio, claro y frío, casi plateado, con un acabado que ilumina la piel y aporta un efecto visual de frescura y sofisticación.

Aunque históricamente se ha asociado el cabello blanco con la madurez, el blanco hielo es todo lo contrario: atrevido, moderno y ultra rejuvenecedor. Lejos de envejecer, este tono resalta los rasgos, da brillo al rostro y hace que cualquier corte luzca más impactante.

"El color blanco hielo no es solo para mujeres mayores de 50, como se suele pensar. Es un tono poderoso que favorece a todas las edades y proyecta una imagen segura y actual", explica el estilista.

El éxito de este 'look'

El corte bob con capas ya es de por sí uno de los más recomendados para mujeres mayores de 40, por su capacidad para resaltar los pómulos, suavizar las facciones y dar un aspecto más ligero y juvenil. Si a eso se le suma el flequillo abierto, que funciona como un mini lifting natural, y un color que refleja luz como el blanco hielo, el resultado es un auténtico chute de frescura visual.

Además, el tono frío del blanco hielo ayuda a contrarrestar rojeces, igualar el tono de piel y crear un efecto lifting instantáneo. Es decir, no solo transforma tu melena, sino también tu rostro.

No solo es un corte y coloración rejuvenecedora, también es ideal para los meses más cálidos del año. El corte corto con capas permite un peinado cómodo y fresco, y el tono claro refleja la luz solar, haciendo que el cabello luzca aún más brillante bajo el sol.

Eso sí: requiere mantenimiento. Como todo color llamativo, el blanco hielo exige ciertos cuidados para mantener su intensidad y brillo. Según los expertos, estos son los pasos clave para conservarlo impecable:

Hidratación profunda . La decoloración puede resecar, por lo que usar mascarillas nutritivas es esencial.

. La decoloración puede resecar, por lo que usar mascarillas nutritivas es esencial. Champú morado . Ayuda a neutralizar los reflejos amarillos que pueden aparecer con el tiempo.

. Ayuda a neutralizar los reflejos amarillos que pueden aparecer con el tiempo. Agua fría o tibia al lavar el pelo para proteger la fibra capilar y evitar que el color se oxide.

para proteger la fibra capilar y evitar que el color se oxide. Proteger del sol con productos específicos para evitar el desgaste del tono.

con productos específicos para evitar el desgaste del tono. Evitar sulfatos en los productos capilares, ya que aceleran la pérdida de pigmento.

en los productos capilares, ya que aceleran la pérdida de pigmento. Visitas a la peluquería cada tres o cuatro semanas para retocar el matiz y mantener el corte en forma.

¿A quién favorece el 'bob coreano'?

Según Víctor del Valle, este corte y color favorece especialmente a mujeres de entre 40 y 50 años, pero puede adaptarse a cualquier edad con los retoques adecuados. Es perfecto para quienes quieren un cambio de imagen moderno, elegante y con mucha personalidad.

Además, es una excelente opción para aquellas mujeres que han comenzado a tener canas y buscan integrarlas con estilo, o para quienes desean romper con su imagen habitual y dar un giro radical sin perder sofisticación.