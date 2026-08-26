Los dermatólogos coinciden: "Usar un exfoliante físico a diario hace que tengas una piel más suave y de aspecto más radiante"

La exfoliación facial es un paso esencial dentro de cualquier rutina de cuidado y belleza. Con el paso del tiempo, la piel naturalmente renueva sus células, pero factores como la contaminación, el envejecimiento, la exposición al sol y la producción de sebo pueden ralentizar este proceso, generando acumulación de impurezas y dando lugar a un cutis opaco, áspero y con imperfecciones.

Al incluir la exfoliación en nuestra rutina, lo que hacemos es retirar estas células muertas a la vez que limpiamos profundamente la piel de impurezas. Este proceso, por tanto, permite que la regeneración celular ocurra de manera más eficiente, eliminando las manchas y marcas y devolviendo a la piel su suavidad y luminosidad.

A pesar de ser un gesto tan habitual, elegir un buen exfoliante facial no siempre resulta sencillo y todavía existen muchas dudas sobre cómo utilizarlo, con qué frecuencia hacerlo y, sobre todo, si realmente es recomendable exfoliar la piel todos los días.

La importancia de exfoliar bien la piel

Durante años, la exfoliación física ha arrastrado cierta mala fama. La imagen de los exfoliantes con partículas gruesas y la idea de que cuanto más se frota, mejores serán los resultados han llevado a muchas personas a utilizar estos productos de una manera demasiado intensa.

Sin embargo, la clave no está en ejercer fuerza, sino precisamente en lo contrario: conseguir una exfoliación eficaz sin alterar innecesariamente la barrera cutánea.

Esta es también la recomendación de los dermatólogos asesores de Clinique, que señalan que un exfoliante físico suave puede utilizarse a diario siempre que se aplique con una ligera presión. No hace falta, por tanto, insistir sobre la piel ni ejercer una fricción intensa para conseguir el efecto deseado.

Cuando se utiliza un producto adecuado, un masaje suave es suficiente. Si después de exfoliar el rostro aparece tirantez, sequedad excesiva o irritación, conviene prestar atención a la forma en la que se está realizando el gesto y a si el producto elegido responde realmente a las necesidades de la piel.

Pero ¿por qué la exfoliación consigue que el rostro se vea más suave y luminoso? La respuesta está en la propia superficie de la piel. Allí se acumulan células que han llegado al final de su ciclo y que, con el tiempo, terminan desprendiéndose de forma natural.

Cuando esa renovación se ralentiza, algo que puede ocurrir con el paso de los años, esas células pueden permanecer más tiempo sobre la superficie y hacer que la piel pierda parte de su uniformidad y luminosidad.

Imagen de ilustración. iStock.

Al retirarlas suavemente, el rostro queda más liso y la luz se refleja de manera más uniforme.

Ese es, precisamente, uno de los efectos que se buscan con la exfoliación: una piel que se siente más suave y que visualmente parece más fresca y radiante.

No significa que una sola aplicación vaya a eliminar manchas profundas o transformar la piel, sino que ayuda a retirar una de las capas superficiales que pueden contribuir a ese aspecto apagado.

Elegir un buen producto

Dentro de esta tendencia hacia una exfoliación más suave se encuentra Moisture Surge™ Exfoliating Glow Cleanser, de Clinique, un limpiador que combina la limpieza diaria con una exfoliación física delicada.

Su textura comienza como un gel y, al entrar en contacto con el agua, se transforma en una espuma cremosa y ligera que ayuda a retirar suciedad, grasa, impurezas y residuos de contaminación.

La fórmula incorpora perlas de bambú para realizar esa exfoliación durante la limpieza y está enriquecida con biofermento de aloe, uno de los ingredientes asociados a la línea Moisture Surge™, además de ácido hialurónico y glicerina.

La intención es combinar la eliminación de las células muertas de la superficie con una sensación de confort e hidratación, de manera que el resultado no sea simplemente una piel limpia, sino también suave, fresca y luminosa.

Moisture Surge™ Exfoliating Glow Cleanser. Clinique.

Este matiz es importante porque una piel que se siente limpia no necesariamente es una piel bien cuidada. Los limpiadores excesivamente agresivos o el uso incorrecto de determinados cosméticos pueden contribuir a deteriorar la barrera cutánea y favorecer la sequedad.

Por eso, cuando se incorpora un exfoliante a la rutina, conviene prestar atención no solo a la capacidad que tiene para retirar células muertas, sino también a cómo deja la piel después.

Moisture Surge™ Exfoliating Glow Cleanser está formulado para todo tipo de piel y, según la información de Clinique, es no acnegénico.

Además, ha sido sometido a pruebas dermatológicas y de alergia, es 100 % libre de perfume, no contiene aceites ni sulfatos SLS/SLES y tampoco incorpora alcoholes secantes, gluten o ingredientes de origen animal.

La propia marca recomienda utilizarlo una vez al día, preferentemente por la mañana cuando se busca potenciar la luminosidad.

¿Su modo de uso? Es tan sencillo como masajear el producto suavemente por el rostro, evitando el contorno de los ojos, y aclararlo después con abundante agua.

Después de la limpieza, la propuesta de la firma continúa con productos hidratantes de la misma línea, como Moisture Surge™ Active Glow Serum y Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator, además del protector solar UV Solutions™ Hydrating Sunscreen SPF 50.

La lógica de esta combinación responde a una idea fundamental en el cuidado de la piel: retirar células muertas y suciedad tiene sentido si después se ayuda a mantener la hidratación y se protege la piel de la radiación solar.

La piel apagada no siempre significa que la piel esté seca

Uno de los errores más habituales al analizar el estado del rostro es utilizar indistintamente términos como piel seca y piel deshidratada. Aunque ambas pueden compartir síntomas, no significan exactamente lo mismo.

La información dermatológica de Clinique diferencia entre un tipo de piel seca y un estado de deshidratación que puede afectar prácticamente a cualquier persona, incluso a quienes tienen una piel grasa.

La piel seca está relacionada principalmente con una menor producción de sebo y puede convertirse en una característica más estable de la piel. La deshidratación, en cambio, hace referencia a una falta de agua en el estrato córneo y puede aparecer de manera temporal.

Por eso una persona con piel grasa puede experimentar al mismo tiempo tirantez o sensación de sequedad si su piel está deshidratada.

Esta diferencia resulta especialmente relevante cuando se habla de exfoliación. Una piel que presenta grasa y textura irregular puede llevar a pensar que necesita una limpieza cada vez más intensa, cuando en realidad el uso excesivo de productos agresivos puede terminar alterando su equilibrio.

Los expertos de Clinique señalan que las pieles grasas o con tendencia al acné también pueden sufrir deshidratación, precisamente porque en ocasiones se recurre a productos demasiado fuertes para controlar la grasa.

La deshidratación puede aparecer por motivos tan cotidianos como permanecer muchas horas con aire acondicionado o calefacción, exponerse a temperaturas muy bajas o secas, ducharse con agua demasiado caliente, viajar en avión, dormir poco o exponerse al sol. También puede estar relacionada con el uso excesivo o incorrecto de productos cosméticos agresivos.

Por eso, cuando la piel empieza a sentirse tirante, áspera o apagada, aumentar la exfoliación no debería ser siempre la primera respuesta, sino que antes conviene observar qué está ocurriendo.

Una piel deshidratada puede presentar incluso brillo y grasa al mismo tiempo que sensación de sequedad, mientras que la piel seca suele sentirse tirante y seca de manera más generalizada.