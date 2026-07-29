El maquillaje a prueba de calor que necesitas este verano: las claves para un look perfecto que resista el paso de las horas

La selección de productos de belleza de Magas para una propuesta 'beauty' impecable, Cristina Sobrino

Son las seis de la tarde y el antojo más saludable que se pasa por la cabeza es el de un helado: desde el clásico sándwich a las propuestas más gourmet.

Sin embargo, hay una amenaza que sobrevuela este plan perfecto para coronar comidas, meriendas y cenas, ¡digno de protagonizarlas, incluso! Se trata, nada más y nada menos, que del derretimiento.

Esto mismo que suele desembocar en manchas inesperadas seguidas de comentarios de "¡anda!" o "¡ya estaría!", sucede también con el maquillaje.

Y es que, en verano, con el paso de las horas, es una posibilidad que este comience a desaparecer de la cara y el look perfecto con el que se había abandonado el apartamento de turno por la mañana se haya quedado por el camino, como las miguitas de Hansel y Gretel, sólo que de forma no intencionada.

¿Cómo se puede solventar este pequeño problema del primer mundo? La clave es la sencillez, es decir, recurrir a pocos productos que, cuando se apliquen, cumplan lo que prometen.

Por supuesto, para aquellas que sean defensoras a ultranza del full face también hay propuestas: la idea de usar primero alternativas en crema y luego añadir a la ecuación sus homólogos en polvo siempre está presente.

De hecho, esta es una opción a valorar cuando se asiste a eventos que requieren de ese extra en el apartado beauty, ya sea por el número de horas que ha de aguantar el look o por una decisión estética.

Por el principio

Si hay que comenzar por lo básico, merece la pena mencionar, como de costumbre, la importancia de tener una rutina de belleza que acompañe a los deseos de todas en este apartado. Aunque cada piel es un mundo, sus requerimientos esenciales son los mismos para todas: la doble limpieza, una buena hidratación y, por supuesto, protección solar.

Estos gestos —que por supuesto se pueden ir complementando de acuerdo al consejo de expertos como dermatólogos o farmacéuticos con formación dermocosmética— son el inicio de todo. Una buena preparación empieza por aquí, no por el primer en el que se deposita toda la confianza del mundo sin haber hecho esta previa.

Partiendo de esta premisa, hay protectores solares que funcionan también como base, sólo que en su formato más ligero, al igual que sucede con las clásicas BB creams, ahora desplazadas a un segundo plano por los tintes. Es el caso de Pigment Stick Color SPF 50 de Heliocare, la línea de fotoprotección de Cantabria Labs.

Este lanzamiento de 2026 es un formato en barra con color. Se encuentra disponible en dos tonalidades —como apunte, estaría bien ir ampliando la gama de colores si el mercado lo demanda—. La más clara puede funcionar como base; la más oscura, si el cutis lo permite, como bronceador o contorno.

Un dos en uno que ahorra un paso y fácil de reaplicar —recuerda hacerlo cada dos horas siempre y cuando sea posible—.

Heliocare Pigment Color Stick, disponible en Atida por 19,99 € (antes 33,51). Heliocare

El lienzo

Si una propuesta como la anterior —de acabado cremoso, natural y muy fácil de fundir en la piel— sabe a poco, ya sea por el hecho de que se desea un efecto que vaya un poquito más allá o algo que no requiera de retoque conforme pasen las horas, siempre está la alternativa de los tintes o las bases más ligeras.

Los primeros aportan un punto de color, unificando el tono, y un toque glowy. Aquí entran en juego opciones como el Accord Parfait True Match Nude - Sérum con Color de L'Oréal Paris, que aúna maquillaje ligero con tratamiento, ya que su fórmula incluye un 1% de ácido hialurónico.

Su rango cromático se puede mezclar a la hora de aplicarlo en la tez —es habitual cambiar de necesidades en este apartado dependiendo de la estación del año— y algunos de ellos pueden servir incluso como gotas bronceadoras.

Accord Parfait True Match Nude - Serum con Color, de L'Oréal Paris. A la venta en Primor por 13,74 € (antes 16,95). Primor

En caso de que se prefiera optar por una base de maquillaje de acabado jugoso que soporte bien el transcurso de la jornada, Shiseido ofrece una opción que lleva siendo caballo ganador desde su lanzamiento.

Se trata de Revitalessence Skin Glow Foundation, que además cuenta con SPF30, un complemento perfecto para la fotoprotección que se use habitualmente en la rutina, en especial en verano.

La apuesta es una base de maquillaje activa cuyas propiedades revelan el brillo natural de la piel. Su cobertura es media pero modulable, por lo que resulta perfecta para quien desee ir un pasito más allá en su día a día o en ocasiones más especiales. Se encuentra disponible en 23 tonos.

Revitalessence Skin Glow Foundation SPF30, disponible en la web de Shiseido por 46,80 € (antes 50,40). Shiseido

No obstante, hay otra propuesta, que ha llegado este mismo 2026, que merece un hueco en esta pieza: Double Serum Foundation de Clarins, una base que también combina color con tratamiento y que cumple con creces todo lo que promete.

Además, el periodo de rebajas es perfecto para probar nuevas propuestas, ya que si algo no termina de encajar, el daño que sufre la cuenta corriente duele un poquito menos.

Sin embargo, es difícil no acertar con este producto que ofrece cobertura y luminosidad de forma instantánea además de cuidado antiedad. Funciona en todo tipo de pieles: grasas, mixtas, secas y normales.

En su packaging, aparte de la división que indica dónde se encuentra la base y dónde el sérum, destaca su cierre, que incorpora un dosificador, por lo que el resultado que se obtiene es modulable en el más amplio sentido del concepto.

Double Serum Foundation de Clarins. A la venta en su web por 40,30 € (antes 62). Clarins

Unas correcciones

Si bien la base de maquillaje o el tinte pueden resultar opcional, si se quiere tener un efecto buena cara —algo para nada obligatorio de cara a ser una adulta funcional y poder gestionar el día a día—, el corrector se antoja como un must.

Dependiendo de las necesidades de cada una habrá que valorar su cobertura, pero teniendo en cuenta que se plantea a veces como ese primer toque tras el fotoprotector, no está de más optar por alguno que haga honor a su nombre.

Terracotta Concealer de Guerlain, un corrector con una duración de 24 horas sin transferencia. Promete "la perfección de la fluidez y la ligereza de unos polvos". Su precio es de 42 €. Guerlain

En cualquier caso, hay que partir de una idea básica: se aplica sólo en aquellas zonas que sea necesario. ¿Qué entra en esta definición? Ojeras y esas partes donde haya algún atisbo de 'imperfección', es decir, marcas de granitos o el propio granito —aunque mejor dejarlo respirar un poco—, por ejemplo.

Cuando se emplea es fundamental tener la piel bien nutrida, especialmente en áreas más secas, como la ojera, donde puede llegar a cuartearse, especialmente si es una opción de alta cobertura. Para que dure más, siempre se puede optar por utilizar brumas para que vayan hidratando la piel, fijadores o polvos traslúcidos.

Corrector True Skin High Cover Concealer, de Catrice. Su precio es de 3,43 € (antes 4,69) en Primor. Primor

Long Time No Shine Settting Powder de Lancôme, disponible en su web por 36,40 € (antes 52). Lancôme

Besada por el sol

En este apartado el foco son los bronceadores, ya que el contorno, en una maquillaje de verano y con una opción más natural queda fuera de la ecuación habitualmente.

Pero muchos productos cumplen esta doble función. A veces difiere su tono, porque para el contouring se prefiere una alternativa más fría y quizás para el bronzing algo más cálido, especialmente en la época estival.

En cualquier caso, ese toque que muestre una piel con efecto sunkissed puede venir dado por una propuesta que se podría aplicar junto al fotoprotector, la hidratación o el maquillaje.

Se trata de las bronzing drops, unas gotas líquidas que tiñen de forma bastante natural —siempre y cuando se usen con mesura— el rostro.

Gel Facial Multitarea Sun-Kissed de Clinique. Su precio es de 45,50 €. Clinique

Este es un buen punto de partida para conseguir el resultado deseado, pero se pueden completar con alternativas en stick y en polvo, que se pueden llevar de forma individual o combinarse. Esto último, en especial, si se quiere algo más intenso o duradero.

Dior Forever Skin Bronze, a la venta por 57 €. Dior Beauty

Un poco de color

En verano, más que nunca, el colorete se convierte en un imprescindible de la rutina de maquillaje. Es, sin duda, el producto que logra ese efecto buena cara incluso a primera hora de la mañana, cuando al mirarse ante el espejo, cualquiera desea seguir aún en la cama.

Si además de ubicarlo en las mejillas utilizas el sobrante, para que el resultado sea más natural, sobre la nariz, en el tabique, la estética besada por el sol hace acto de presencia.

En cuanto a la duración, si se emplean productos en crema, lo mejor es que se puede retocar a lo largo del día y volver a aplicar a toquecitos con los dedos.

Para un acabado más pulido, se puede usar blush en polvo para finalizar.

En este sentido, puede quedar muy bien la tendencia de emplear dos tonalidades diferentes, como por ejemplo el coral y el rosa. Y si se le añade un iluminador dorado, se consigue el efecto sunset o atardecer.

Duo de Baumes, de Chanel. Stick multifunción en el tono 18 Gentle Glow. Su precio es de 60 €. Chanel Beauty

Los últimos detalles

En este último apartado, para terminar de definir la propuesta de maquillaje perfecta que resista las altas temperaturas, unos apuntes extra.

En cuanto a la mirada, si se quiere llevar sí o sí máscara, lo mejor es optar por una que sea waterproof o transparente, para que, en caso de que el sudor haga acto de presencia, se salga ilesa de la situación —estéticamente hablando—.

Phyto-Sourcils Fix, de Sisley. Máscara transparente que rellena y estructura las cejas. Disponible en Druni por 37,45 € (antes 53,50€). Druni

No obstante, hay una alternativa que también abre la mirada sin colorear la pestaña: el lifting de cejas o llevar un buen fijador. Y sí, esto último marca la diferencia aunque parezca difícil de creer; sólo hay que probar.

Spray fijador All Nighter, de Urban Decay. Disponible en Druni por 13,20 € (antes 22). Druni

Respecto a los labios, las fórmulas cremosas o satinadas pueden jugar malas pasadas. Para ir sobre seguro, antes del labial, utiliza un delineador para que, precisamente, cumpla su cometido. Igualmente, aplica la barra a toquecitos, especialmente si se trata de una tonalidad subida (a menos que desees un resultado vibrante por la razón que sea).

Y, por último, mantén la hidratación con algún bálsamo, cacao, gloss y, por supuesto, bebiendo mucha agua.

Como conclusión, una máxima clara: que el maquillaje sobreviva al calor no se trata de añadir capa tras capa, sino de elegir bien qué se está utilizando.

Esto implica una preparación previa de la piel correcta para cada caso —mixta, normal, grasa o seca—, el uso de protección solar, hidratación y, en general, de productos que no den sensación de máscara y que se amolden a tus necesidades.