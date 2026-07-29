Dermatólogos y expertos en belleza coinciden: esta es la mejor máscara para unas pestañas más largas, densas y sanas

En cuanto llegan las vacaciones, muchas rutinas de maquillaje se simplifican. La base se vuelve más ligera, los labios pasan a un segundo plano y la mirada se convierte en la gran protagonista de los días de playa, piscina y terrazas al atardecer.

El problema es que las pestañas también sufren durante el verano. El sol, el agua salada, el cloro y las altas temperaturas pueden resecarlas, debilitarlas e incluso favorecer su caída.

Por eso, igual que protegemos la piel con SPF o hidratamos el cabello después de la playa, conviene prestar atención a una zona tan delicada como las pestañas.

La firma francesa especializada en manicura, pedicura y cuidado personal desde 1795, Vitry, propone una combinación pensada para reforzar, alargar y maquillar las pestañas sin renunciar a la comodidad: TONI’CILS PRO EXPERT y la nueva Mascara Waterproof de LONGCILS BONCZA by Vitry.

Tratamiento y truco de maquillaje

La clave de TONI’CILS PRO EXPERT está en que no es solo un sérum de crecimiento. Su fórmula funciona también como prebase de máscara, algo especialmente útil cuando buscamos un efecto de pestañas más largas y densas sin necesidad de extensiones ni tratamientos profesionales.

Aplicado antes de la máscara, promete un aumento inmediato de hasta un 32% en volumen y un 39% en longitud. El producto incorpora un aplicador doble con pincel y cepillo, pensado para llegar incluso a las pestañas más finas o escasas.

La parte más interesante llega con el uso continuado. Utilizado mañana y noche como tratamiento, con varias capas desde la raíz hasta las puntas, los estudios de la marca indican resultados visibles a partir de ocho semanas:

Pestañas hasta un 43 % más largas

Aumento del volumen de hasta un 136 %

Activación de pestañas inactivas de hasta un 45 %

Su fórmula combina pantenol, péptidos, extracto de flor de trébol rojo y Unilash, un polímero concentrado que aporta un efecto envolvente inmediato. Además, es hipoalergénico, está probado bajo control dermatológico y oftalmológico y es apto para ojos sensibles y usuarios de lentillas.

La máscara waterproof perfecta

Si hay un producto que pone a prueba cualquier neceser estival es la máscara de pestañas. Entre el calor, el sudor, la humedad y los chapuzones, muchas fórmulas terminan dejando manchas oscuras alrededor de los ojos antes de que acabe el día.

La nueva Mascara Waterproof de LONGCILS BONCZA by Vitry está diseñada precisamente para evitar ese problema. Su fórmula promete 24 horas de duración y resistencia al agua, la humedad, el sudor y las lágrimas, manteniendo el rizo natural y un acabado negro intenso.

El cepillo de silicona con forma de reloj de arena es uno de sus puntos fuertes. Se adapta a la línea de las pestañas y permite trabajar el producto pestaña a pestaña, incluso en las más cortas, sin crear grumos ni apelmazar.

Además, contiene un 89,3 % de ingredientes de origen natural, entre ellos ceras naturales para mejorar la fijación y fibras voluminizadoras 100 % naturales que aportan grosor y longitud de forma progresiva.

Cambia la mirada

La combinación de ambos productos funciona como una rutina muy sencilla pero efectiva para el verano: TONI’CILS PRO EXPERT (45,90 €)como tratamiento diario y prebase y la máscara waterproof (19,90 €) para sellar el efecto, aportar intensidad y asegurar la duración durante todo el día.

Según la prueba de uso realizada por la marca durante 28 días, el 100% de las usuarias consideró la máscara confortable, el 97% la vio adecuada para ojos sensibles y el 93% confirmó su resistencia a la humedad, el sudor y las lágrimas.

Para quienes buscan una mirada definida incluso con la piel prácticamente desnuda, este tándem tiene sentido: primero fortalece y cuida las pestañas, y después las maquilla con un acabado resistente y natural.