Los maquilladores coinciden: esta es la mejor técnica para agrandar la mirada y conseguir un efecto 'lifting'

Elegir la mirada como protagonista de tu makeup es una elección compartida por muchos. Una mirada más grande, joven y luminosa es un must con el que es difícil competir.

El error aparece cuando en muchas ocasiones queremos copiar la técnica de alguna modelo o influencer con una tonalidad de ojos diferente a la tuya.

Si más de una vez te encuentras en esa tesitura y eres una de las miles de personas que tienen los ojos marrones, tenemos la técnica de maquillaje infalible para potenciar tu mirada y rejuvenecer el rostro al instante.

No al 'eyeliner' tradicional

Deja atrás los delineados gruesos y los looks recargados: la tendencia ahora es potenciar la mirada con luz, frescura y naturalidad.

Durante años, el eyeliner negro ha sido el rey indiscutible para realzar la mirada. Sin embargo, si se utiliza de forma incorrecta o demasiado intensa, puede tener el efecto contrario: empequeñecer el ojo y endurecer los rasgos.

En 2025, la tendencia es todo lo contrario: buscamos naturalidad, luz y un efecto lifting inmediato que suavice y restaure la juventud del rostro.

Las nuevas técnicas de maquillaje apuestan por colores claros, puntos de luz estratégicos y delineados sutiles que agrandan visualmente el ojo y aportan frescura.

El mejor truco

La clave para agrandar la mirada y rejuvenecer el rostro está en iluminar y abrir el ojo. Aquí tienes los pasos que recomiendan los expertos y que ya están arrasando en las pasarelas y redes sociales:

Corrige e ilumina la zona de la ojera

Antes de empezar con el color, utiliza un pre-corrector o corrector clásico para disimular ojeras y unificar el tono de la piel. Recuerda que los colores oscuros en esta zona pueden hacer que el ojo se vea más pequeño y el rostro más cansado. La luz es tu mejor aliada para una mirada joven. Eyeliner blanco en la línea de agua

Este es el secreto mejor guardado de los maquilladores profesionales. El eyeliner blanco o nude aplicado en la línea de agua inferior (la parte interna del párpado inferior) consigue un efecto óptico inmediato: agranda el ojo, lo despierta y aporta frescura al rostro. Si quieres un resultado más duradero, apuesta por un lápiz semipermanente y resistente al agua. Tip extra

Aplica también un toque de lápiz blanco en el lagrimal para conseguir un efecto glow instantáneo y sumar aún más luz a la mirada. Sombra clara y brillo en puntos estratégicos

Las sombras de ojos en tonos nude, rosados o beige son perfectas para dar amplitud y naturalidad. Aplica una sombra mate en todo el párpado móvil y, después, añade una sombra con brillo en el centro del párpado, en el lagrimal y justo debajo del arco de la ceja. Este truco multiplica la luz y hace que el ojo parezca más grande y despierto. Delineado sutil y pegado a las pestañas

Si no quieres renunciar al delineador, olvida los trazos gruesos y apuesta por un delineado fino y pegado a la línea de las pestañas superiores. Rellena los huecos entre las pestañas para dar profundidad y, si lo deseas, repite el proceso en la línea inferior, pero solo desde la mitad hacia afuera. Así, conseguirás enmarcar la mirada sin restar amplitud. Cat eye ligero para un efecto lifting

El delineado cat eye sigue de moda, pero ahora se lleva más sutil. Traza una línea fina que se alargue ligeramente hacia la sien, empezando desde la mitad del ojo. Este truco eleva visualmente el rabillo, abre la mirada y rejuvenece el rostro al instante. Máscara de pestañas: tu mejor aliada

No olvides aplicar máscara de pestañas tanto en las superiores como en las inferiores. Elige una fórmula que aporte volumen y alargue, insistiendo en las pestañas del extremo exterior para potenciar el efecto "ojo grande".

Rejuvenecer el rostro

Aunque está especialmente recomendada para ojos marrones (ya que los tonos claros y rosados resaltan su profundidad y calidez), esta técnica funciona en todos los colores de ojos y tipos de rostro.

Es perfecta para quienes buscan un maquillaje fácil, rápido y favorecedor, sin artificios ni complicaciones.

Aporta luz . Los puntos de brillo y el corrector iluminan el contorno de ojos, borrando signos de cansancio y edad.

. Los puntos de brillo y el corrector iluminan el contorno de ojos, borrando signos de cansancio y edad. Suaviza los rasgos . Al evitar los delineados oscuros y gruesos, el rostro se ve más fresco y natural.

. Al evitar los delineados oscuros y gruesos, el rostro se ve más fresco y natural. Abre la mirada . El eyeliner blanco y las sombras claras agrandan el ojo y lo hacen más expresivo.

. El eyeliner blanco y las sombras claras agrandan el ojo y lo hacen más expresivo. Efecto lifting inmediato. El cat eye sutil eleva la mirada y restaura la juventud al instante.

Tan solo te falta probar esta técnica increíble y fácil para saber cómo agrandar tu mirada, además de rejuvenecer el rostro inmediatamente.