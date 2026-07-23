Con la subida de temperaturas, cualquier gesto que refresque es sinónimo de alivio, sobre todo para aquellas a las que aún les quedan lejos las vacaciones o que quizás ya se encuentran de vuelta de las mismas.

El abanico, sin duda, muy de moda además ahora, es un must que se cuela de forma consciente en bolsos y tote bags compartiendo espacio con tuppers. El accesorio sale de su letargo invernal y se convierte en el mejor aliado en terrazas, trayectos en metro y durante la espera del autobús en la marquesina.

Sin embargo, no es el único compañero de batalla al que aferrarse cuando a las siete de la mañana la aplicación del tiempo indica que el termómetro ya supera los 25 grados. Ahí aparecen también las brumas faciales con su poder energizante, ya convertidas en un básico del cuidado de la piel de cualquier beauty lover.

Estas propuestas, a diferencia de los tónicos tradicionales, están diseñadas para aplicarse en cualquier momento del día mediante un difusor, lo que hace que se puedan emplear donde sea —no hay necesidad de plantarse ante el espejo ni de hacer malabares intentando activar la cámara interna del móvil—.

Igualmente, se pueden utilizar sobre el maquillaje. De hecho, muchas de ellas tienen acción fijadora y, por otra parte, la hidratación que suelen aportar refresca también el rostro y hace que los productos no se vean acartonados o empiecen a cuartearse con el paso de las horas, especialmente en las zonas más secas de la cara.

Efecto buena cara en 10 segundos: las brumas faciales para hidratar y proteger la piel durante el verano Cristina Sobrino

Shiseido

Bruma Sérum Ultimune Defense Refresh Mist Shiseido, disponible en El Corte Inglés por 66 €. El Corte Inglés

Al rociar esta bruma de la firma japonesa no sólo se obtiene hidratación, sino un auténtico tratamiento. Además, está formulada para todo tipo de pieles y su envase es recargable.

De principio a fin, cada uno de los detalles que la define forma parte de la visión de Shiseido, cuyo objetivo con esta propuesta es aumentar y potenciar la defensa natural de la tez, que se suele ver afectada por factores externos y estrés emocional. Es decir, funciona como armadura de esa barrera cutánea que hay que preservar y mimar.

Entre sus ventajas, acabar con la sequedad y oxidar el sebo, lo que desemboca en una tez más suave y saludable. Como tip extra en su uso, se recomienda presionar ligeramente el producto al aplicarlo en el cutis.

Avène

Agua termal de Avène Spray, disponible en Druni desde 3,25 € (el precio depende del tamaño). Avène

Aquellas que han tenido una sola bruma facial en su vida, probablemente habrán optado por esta. Es el clásico entre los clásicos y la inspiración de la que beben muchas otras apuestas. Un espray calmante que restaura la barrera cutánea.

Igualmente, se trata de una buena opción por su relación calidad-precio y por tener un aroma muy suave, algo fundamental al tratarse de un producto que se aplica directamente en el rostro. La sensación de alivio y frescor se percibe de forma inmediata y la avalan más de 25 años de estudios clínicos y, por supuesto, de satisfacción de sus usuarias.

Se recomienda para todo tipo de pieles y desde cualquier edad.

Lancôme

Magnet Skin-Loving Micro Setting Mist, de Lancôme, disponible en Druni por 19,80 € (antes 36). Druni

La firma francesa se lleva la bruma al terreno de los fijadores de maquillaje. No obstante, su funcionalidad va más allá. Esta fórmula fina y luminosa, así la definen, no sólo hace que los productos que apliques perduren mejor en la piel, sino que también deja el rostro hidratado y fresco durante todo el día.

Está enriquecida con ácido hialurónico —que ayuda a retener el agua en la tez— y cafeína, con propiedades energizantes y revitalizantes. Se puede convertir en la aliada perfecta para eventos más especiales como bodas, en los que el beauty look tiene que resistir entre ocho y doce horas.

Guerlain

Parure Gold Mist de Guerlain, a la venta por 48 €. Guerlain

Un producto, tres acciones. Así es la Parure Gold Mist que fija, hidrata y protege. La maison dice de ella que es un velo sublimador y protector, es decir, el toque perfecto para finalizar el maquillaje.

Para las amantes del acabado jugoso, es una de las mejores alternativas, ya que potencia el brillo de la base que se utilice. Tiene propiedades alisantes, redensificantes e hidratantes.

En este caso, sí que se trata de una propuesta con un perfume más intenso, aunque sus notas son florales y frutales principalmente, algo que alude a la primavera y el verano: melocotón, rosa, frambuesa y jazmín. Entre sus ingredientes destacan los péptidos que actúan sobre el colágeno, lo que se traduce en líneas de expresión y arrugas más atenuadas.

Clinique

Moisture Surge™ Espray Facial Calmante para Piel Seca de Clinique. Está a la venta por 49 €. Clinique

Cuando toca reponer o probar nuevos productos de belleza, la decisión de qué comprar queda sesgada por diferentes razones. Sin duda, el presupuesto es una de ellas, pero el tipo de piel que se tiene, también.

En el caso de esta propuesta, su carta de presentación se inicia con la referencia de que suma hidratación sin aceites, lo que resulta idóneo para aquellos cutis grasos o mixtos. Suaviza y calma al instante.

Chanel

Hydra Beauty Essence Mist, de Chanel (62 €). Chanel Beauty

¿Bruma o sérum? Una mezcla de ambos, por favor.

Chanel entra al juego con una fórmula concentrada de textura fina —fundamental para que no resulte pesada en su aplicación— y aroma afrutada. Funciona en todo tipo cutis y además es no comedogénica, es decir, se trata de una propuesta que no obstruye ni tapona la piel.

YSL Beauty

Top Secrets Makeup Setting Spray. Su precio es de 56 € (antes 70). YSL Beauty

Conseguir una tez luminosa se ha convertido desde hace unos años en el imprescindible de belleza que sobresale por encima de multitud de tendencias.

Eso es lo que garantiza esta opción firmada por YSL Beauty, cuya función principal es la de fijar el maquillaje, por lo que se puede utilizar tras terminar los pasos beauty y a lo largo del día para mantener la hidratación.

Clarins

Hydra Essentiel Bruma Hidratante, de Clarins. Se encuentra a la venta en Primor por 15,75 € (antes 35,50). Primor

Quizás la palabra bruma se quede corta para la propuesta de Clarins, ya que su definición se acerca más a la de un elixir revitalizante.

En concreto, uno enriquecido con extractos de plantas que potencian la hidratación y que protegen contra los cambios de temperaturas —no sólo el calor sofocante, sino también los que provoca el aire acondicionado, por ejemplo, que además suele resecar bastante la piel—.

Neutrogena

Clear and Soothe, de Neutrogena, a la venta en Amazon por 9,39 €. Amazon

Un punto de equilibrio, eso es lo que aporta Clear and Soothe de Neutrogena. Di adiós a las irritaciones que provoca el estrés en el cutis con este tónico facial revitalizante.

Tiene propiedades antiinflamatorias y refrescantes que también protegen de la temida sequedad, algo que se agrava en verano con el cloro de la piscina, los baños en el mar, el sol y el aire acondicionado.

No deja residuo sobre el rostro ni resulta grasa. Además, ayuda a unificar el tono.

Sisley

Bruma refrescante e hidratante Eau Florale Sisley, a la venta en El Corte Inglés por 90 €. Sisley

Su nombre no deja lugar a dudas, las flores y las plantas están en la base de esta propuesta de Sisley, que además sirve también para fijar el maquillaje.

Al aplicarla, deja tras de sí una estela de frescura y bienestar. Apta para todo tipo de pieles, es ese boost que necesita la epidermis por la mañana y el toque revitalizante que la mantiene enérgica a lo largo del día.

Dior

La Micro-Brume de Rose, de la línea Dior Prestige. Su precio es de 285 €. Dior Beauty

Vitalidad y juventud en tan sólo una pulverización. ¿La clave? Los 22 micronutrientes de la Rose de Granville —la variedad cosmética de la flor desarrollada específicamente para Dior Prestige, la línea de cuidado facial antiedad de alta gama—.

Aquí, los mismos se combinan con agua activa de rosa calmante, dando lugar a una textura que se funde con la piel, dejando un velo de frescura.

Las brumas faciales se consolidan poco a poco como un paso más a añadir en la rutina de belleza, en especial en verano. Refrescan, hidratan, protegen y, además, muchas de ellas sirven para que el maquillaje aguante mejor el paso del tiempo —y las altas temperaturas—.

Bastan apenas 10 segundos para garantizar ese efecto buena cara aún más deseado si cabe en esta época y obtener el boost de energía para afrontar —o continuar— el día con otra cara.