Esta experta en peluquería lo tiene claro: las claves para cuidar el pelo en verano y no dar el tijeretazo en septiembre

Cuando llega el calor, los chicos se enamoran... O al menos eso dice una de esas canciones que le daba sintonía a la infancia y adolescencia de los 2000. Sin embargo, hay algo mucho más claro y real: cuando la época estival se abre paso, el cabello se pone a temblar.

Es un hecho: por mucho que pueda atraer la idea de la melena que resulta tras zambullirse en el mar —esa que, de repente, se llena de ondas surferas a pesar de no haber coronado una ola en la vida y estar de vacaciones en Benidorm (¡sin acritud!)—, lo cierto es que en septiembre lo más normal es que toque cortar por lo sano.

Con el pelo y con ese amorío que no va a ninguna parte una vez que en el horizonte dejan de fundirse el azul del océano con el del cielo.

No obstante, hay una serie de pautas que se pueden poner en práctica para que el daño sea el mínimo posible. Los consejos van desde el empleo de fotoprotectores específicos para el cabello —porque sí, existen— hasta optar por tratamientos profesionales en salones de belleza o poner el móvil en modo avión a partir de cierta hora.

Raquel Saiz es directora de Salón Blue by Raquel Saiz en Santander, estilista especialista en color, comenta que el verano somete a un estrés importante: "Radiación UV, sal, cloro, viento y lavados más frecuentes alteran la fibra capilar y favorecen la deshidratación".

Las ondas surferas naturales, un imprescindible del verano que se convierte en un objeto de deseo 'beauty'. CoffeeAndMilk iStock

La experta explica que la clave para evitar un corte excesivo en septiembre es la prevención. "Recomiendo utilizar productos con protección solar y aclarar el pelo con agua dulce tras cada baño", indica, para comenzar, un consejo que se puede aplicar fácilmente.

Igualmente, destaca la importancia de mantener una nutrición constante con mascarillas una o dos veces por semana y "minimizar el uso de herramientas térmicas".

"Además, un pequeño saneamiento antes del verano ayuda a eliminar las puntas más debilitadas y evita que la rotura progrese durante las vacaciones", añade.

Para ir un paso más allá, no está de más añadir a esta beauty to-do list un tratamiento capilar. "Me quedaría con alguno de reconstrucción. Personalmente, me gusta mucho el de Revlon Professional", aclara Saiz. Este tipo de propuestas es ideal para equilibrar el daño del sol, el cloro, la sal y el viento.

Las claves para cuidar el pelo en verano y no dar el tijeretazo en septiembre Cristina Sobrino

En concreto, los cambios se dan desde el interior, "aportando fuerza, elasticidad y resistencia, además de devolver al cabello hidratación, suavidad y brillo".

"Es una excelente opción para mantener la melena sana durante todo el verano y evitar que el deterioro acumulado obligue a realizar un corte importante al finalizar las vacaciones", comenta a Magas.

Por supuesto, este tipo de tratamientos que se realizan de la mano de expertos encuentran sus mejores aliados con aquellos que se aplican en casa, integrándolos en la rutina de cuidados.

"La prevención y la constancia son las claves para lucir un cabello bonito y saludable durante toda la época estival", especifica Saiz.

Situando la cuestión en el hogar, hay una serie de pautas sencillas que son fundamentales. Además, tal y como defiende la estilista especializada en color, "las más simples suelen ser las más efectivas cuando se mantienen en el tiempo".

Un corte antes del verano es una buena medida preventiva del cuidado del cabello. Olga Yastremska iStock

En primer lugar, resulta fundamental el empleo de un protector solar capilar antes de la exposición al sol. Hoy en día la población está cada vez más conciencia del uso de este tipo de productos aplicados en el rostro y el cuerpo, sin embargo, la melena sigue siendo la gran olvidada.

Por otra parte, resalta de nuevo la necesidad de aclarar el pelo después de la playa o la piscina y también aplicar un acondicionador en cada lavado y una mascarilla semanal. "Son hábitos básicos con un gran impacto", destaca.

Igualmente, aconseja desenredar siempre con suavidad, evitando tirar del cabello cuando está mojado. Aquí, desde Magas, hacemos además el apunte de peinar primero de medios a puntas y luego desde arriba.

Se trata de otra forma de evitar roturas innecesarias, sobre todo si la melena está 'chiclosa', algo que se suele dar más cuando está húmeda. Se debe a una pérdida de la estructura interna de proteínas y a la elasticidad natural.

Es importante cuidar el cepillado siempre y, especialmente, cuando se lleva tinte, decoloración o mechas. En estos dos últimos casos se enreda con mayor facilidad si cabe.

El cepillado, uno de los mejores aliados para el cuidado básico del cabello. triocean iStock

Igualmente, incide en el hecho de reducir el uso de herramientas de calor, "y si se va a pasar muchas horas al sol, hay que protegerse con un sombrero o pañuelo. La constancia de estos pequeños gestos marcan la diferencia al final del verano".

Además de estos conceptos más básicos y fáciles de seguir, hay una cuestión que merece la pena abrir: ¿qué pasa con los suplementos en relación al cuidado del pelo?

Este tema está adquiriendo cada vez más notoriedad en conversaciones y rutinas. Ahora, de hecho, no tiene nada de particular ver a alguien sacar un pastillero del bolso o neceser. En él, más allá de prescripciones médicas, se encuentran cápsulas, por ejemplo, de magnesio.

Los suplementos, un ingrediente más de cualquier desayuno. PeopleImages iStock

"Pueden ser grandes aliados para mantener un cabello sano y fuerte, especialmente en épocas de mayor estrés, cambios estacionales o cuando la alimentación no cubre todas las necesidades nutricionales", destaca, siendo este último uno de los puntos que Boticaria García señalaba también en su última pieza para Magas.

No obstante, resalta algo básico que, teniendo en cuenta el contexto social, ahora parece que de nuevo está quedando olvidado: "Siempre deben entenderse como un complemento a una dieta equilibrada y a unos buenos hábitos de cuidado capilar".

En cualquier caso, bajo su criterio profesional, comenta que el que más recomienda es Olistic. "Me gusta porque ofrece un enfoque integral de la salud del cabello con una combinación de vitaminas, minerales, antioxidantes y extractos botánicos que ayudan a fortalecerlo desde el interior y a favorecer su crecimiento y calidad", explica.

"Además, es un complemento muy cómodo de incorporar a la rutina y, en mi experiencia, los resultados son muy satisfactorios cuando se mantiene la constancia", añade.

Al final, cuando llega el calor, puede que algunos se enamoren, pero si el pelo no quiere ser el protagonista de la clásica ruptura de septiembre, conviene tomar medidas con antelación. Porque si al menos se puede garantizar un final feliz cuando acabe agosto, ¿por qué no intentarlo?