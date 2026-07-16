Germinal Sun Flash, mucho más que un fotoprotector: SPF 50, cuidado de la piel y un efecto 'lifting' inmediato

Hace tiempo que las vacaciones de verano dejaron de reducirse al mes de agosto. Con suerte, puede que la lectora haya disfrutado ya de algún que otro escarceo playero, olvidándose durante algunas horas —jornadas las más afortunadas— de lo que conlleva estar cerca del asfalto.

No obstante, al margen de la localización donde se pase la época estival, lo que resulta imprescindible cerca del mar o recorriendo las calles de la ciudad es un buen fotoprotector, el must que siempre ha de colarse en bolsos, neceseres y mochilas.

Una de las soluciones estrella de esta temporada es Germinal Sun Flash, una propuesta concebida para acompañar la rutina de cuidado de la piel a lo largo de todo el año. Al fin y al cabo, la radiación solar está presente los 365 días y, por ende, el daño que puede llegar a provocar.

El producto ejerce sus funciones con SPF 50, reforzando además la barrera natural y ayudando a mantener un microentorno saludable que favorece la síntesis de vitamina D.

En apenas un gesto, ofrece la suma de protección, tratamiento y ese efecto buena cara inmediato tan deseable en verano, evitando así también el uso de bases de maquillaje más pesadas.

Germinal Sun Flash SPF 50, a la venta en farmacias y parafarmacias por 19,98 €. Cedida

5 en 1

La proporción numérica aquí es sinónimo de cómo una única loción contiene cinco razones por las que emplearla a lo largo de todo el año, al margen de que el sol caliente más o menos:

Es invisible . Una de las claves que frena el uso de la fotoprotección es el rastro que puede dejar en el rostro. No hay nada mejor que ponerle esta tarea aún más sencilla y accesible al usuario.



Germinal Sun Flash tiene una textura ligera y de rápida absorción que permite aplicarlo en cualquier momento del día. Además, no deja sensación grasa, brillos ni residuo. Es perfecta para todo tipo de pieles —una pauta esencial para escoger bien la protección solar—.

. Una de las claves que frena el uso de la fotoprotección es el rastro que puede dejar en el rostro. No hay nada mejor que ponerle esta tarea aún más sencilla y accesible al usuario. Germinal Sun Flash tiene una textura ligera y de rápida absorción que permite aplicarlo en cualquier momento del día. Además, no deja sensación grasa, brillos ni residuo. Es perfecta para todo tipo de pieles —una pauta esencial para escoger bien la protección solar—. Flash . Los productos multifunción representan otro de los must del verano. Sucede, por ejemplo, con los sticks que se usan tanto en mejillas como en labios, pero también con este tipo de propuestas que apuestan por el cuidado y la belleza.



En concreto, esta crema protege y provoca ese efecto lifting inmediato que desemboca en unos rasgos más suavizados, iluminando la tez y dándole un aspecto más descansado. Es ideal para esas jornadas en las que quieres tener buena cara dejando atrás el maquillaje.

. Los productos multifunción representan otro de los must del verano. Sucede, por ejemplo, con los sticks que se usan tanto en mejillas como en labios, pero también con este tipo de propuestas que apuestan por el cuidado y la belleza. En concreto, esta crema protege y provoca ese efecto lifting inmediato que desemboca en unos rasgos más suavizados, iluminando la tez y dándole un aspecto más descansado. Es ideal para esas jornadas en las que quieres tener buena cara dejando atrás el maquillaje. Acción 360º . Germinal Sun Flash no sólo ha sido concebido como un fotoprotector, sino que también cuida el microentorno cutáneo. El astro rey altera el microbioma de la piel y debilita su función de barrera. Esto, a su vez, resulta en una peor síntesis de vitamina D.

. Germinal Sun Flash no sólo ha sido concebido como un fotoprotector, sino que también cuida el microentorno cutáneo. El astro rey altera el microbioma de la piel y debilita su función de barrera. Esto, a su vez, resulta en una peor síntesis de vitamina D. Aliado multitarea . Este cosmético multitask protege, hidrata, reafirma, tensa y suaviza el cutis. Un as en la manga para simplificar la rutina de skin care, algo especialmente necesario en verano y cuando la prisa aprieta.

. Este cosmético multitask protege, hidrata, reafirma, tensa y suaviza el cutis. Un as en la manga para simplificar la rutina de skin care, algo especialmente necesario en verano y cuando la prisa aprieta. Primer. Funciona especialmente bien como prebase antes de comenzar con el maquillaje. Alisa e ilumina la tez evitando que esta se cuartee, algo que se da cuando la piel no está bien hidratada y, sobre todo, se emplean productos con determinados acabados.

El equipo ideal

Germinal Sun Flash ha sido probada dermatológica y oftalmológicamente y su eficacia está avalada por estudios clínicos que demuestran un aumento significativo de la hidratación, la luminosidad, la elasticidad y la firmeza del rostro.

Estos resultados son visibles a los 30 minutos de su empleo y continúan mejorando hasta ocho horas después, algo especialmente importante en jornadas largas de primavera-verano.

No obstante, siempre conviene recordar la importancia de reaplicar este tipo de lociones para que sus funciones sigan actuando como deben.

Un 'must' del verano y a lo largo del año. Germinal

Lo correcto es hacerlo cada dos horas en cara, cuello y escote. Lo restante se puede untar en las manos, una de las zonas más olvidadas que, sin embargo, queda expuesta al sol habitualmente.

En su formulación hay un combinado que cuida y embellece la piel. Entre ellos, ingredientes de origen vegetal y biotecnológico que trabajan en sinergia:

Extracto de Lithops pseudotruncatella . Mejora la oxigenación y el microentorno cutáneo.

. Mejora la oxigenación y el microentorno cutáneo. Extracto de ginseng , revitalizante y reafirmante, que ayuda a mantener la elasticidad y prevenir los signos de envejecimiento.

, revitalizante y reafirmante, que ayuda a mantener la elasticidad y prevenir los signos de envejecimiento. Extracto de Hypericum , nutritivo e hidratante, que suaviza la piel y alisa las líneas de expresión.

, nutritivo e hidratante, que suaviza la piel y alisa las líneas de expresión. Extracto de levadura , rico en vitaminas del grupo B, minerales y oligoelementos. Estos refuerzan la barrera cutánea y estimulan la síntesis de colágeno y elastina.

, rico en vitaminas del grupo B, minerales y oligoelementos. Estos refuerzan la barrera cutánea y estimulan la síntesis de colágeno y elastina. Extracto de hamamelis , con propiedades calmantes y astringentes, ideal ante la exposición al frío.

, con propiedades calmantes y astringentes, ideal ante la exposición al frío. Hidrolizado de proteínas de trigo y pullulan, responsables del efecto lifting inmediato y de la piel visiblemente más tersa y lisa.

Las razones bastan y el gesto es sencillo. Incorporar en la rutina —en esos 365 días del año— Germinal Sun Flash no responde a una tendencia, sino que es un acto de (auto)cuidado y belleza. Un pequeño hábito que, desde el presente, ayuda a construir una piel más saludable en el futuro.