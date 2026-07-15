María Borbolla, maquilladora: "Para disimular las arrugas de la boca debemos evitar los pintalabios muy fluidos"

Con el paso de los años, no solo cambia la piel del rostro. La zona de los labios también pierde firmeza, aparecen pequeñas líneas de expresión y conseguir un maquillaje definido puede resultar cada vez más complicado, sobre todo si utilizamos productos que no favorecen este tipo de piel.

Aunque muchas personas piensan que la solución está en recurrir a tratamientos estéticos, lo cierto es que un buen maquillaje puede marcar una gran diferencia. Con pequeños cambios en la forma de maquillar los labios es posible conseguir un acabado mucho más favorecedor y evitar que las líneas de expresión se conviertan en las protagonistas.

La maquilladora y experta María Borbolla asegura que uno de los errores más frecuentes está en elegir fórmulas demasiado ligeras. Aunque dejan un acabado brillante y jugoso, estos pintalabios tienden a desplazarse hacia las pequeñas arrugas del contorno de los labios, haciendo que resulten mucho más visibles.

Labios definidos sin resaltar las arrugas

El llamado código de barras es el nombre con el que se conocen las pequeñas arrugas verticales que aparecen alrededor de los labios, especialmente sobre el labio superior.

Se trata de un signo habitual del envejecimiento, ya que con el paso de los años la piel pierde colágeno y elasticidad, aunque también pueden influir factores como la exposición solar, el tabaco o la gesticulación repetida.

Precisamente por la forma en que se marcan estos pequeños pliegues, no todos los productos ofrecen el mismo resultado. María Borbolla explica que, si el objetivo es disimularlos, "debemos evitar texturas de labiales muy fluidas que migran a esos pliegues eliminando la definición del labio".

Aunque este tipo de pintalabios suele destacar por su acabado brillante, ligero o jugoso, también tiene una mayor tendencia a desplazarse con el paso de las horas.

En lugar de permanecer sobre el labio, el producto acaba introduciéndose en las pequeñas líneas del contorno, haciendo que las arrugas resulten mucho más visibles.

Para evitarlo, la maquilladora recomienda apostar por fórmulas con mayor fijación y definir siempre el contorno antes de aplicar el color. De esta forma se consigue un acabado más limpio, duradero y favorecedor, especialmente en los labios maduros.

"Debemos empezar siempre perfilando con un lápiz para crear el volumen que queremos marcar. Lo ideal es que sea del mismo tono del labial que vamos a usar o del mismo tono de nuestro labio cuando usamos un color claro", explica Borbolla.

Una vez perfilado y definido, la experta recomienda "rellenarlo con el mismo lápiz o un labial mate" y terminar sellándolo con polvos traslúcidos.

"En pieles con muchas grietas recomiendo que no usen gloss, mejor un cacao que dé luz evitando texturas tan líquidas para que no suban. Si usas gloss, ponlo solo en el interior del labio para evitar esa tendencia a que se vaya hacia las arruguitas y acabemos con el labio hecho un desastre", explica.

Además, la experta hace hincapié en cuidar la piel de los labios. "Es importante hacer una exfoliación periódicamente, sobre todo en labios con tendencia a acumular piel por utilizar mucho producto, mates, etc, y también para tenerlo más jugoso".

Borbolla recomienda hacer esta exfoliación una vez al mes o cada 20 días aproximadamente —salvo que sean labios sensibles— e hidratar en profundidad.

Los mejores labiales mate

Durante mucho tiempo, los labiales mate arrastraron una mala fama difícil de quitar. Eran bonitos y muy duraderos, sí, pero también resultaban secos, marcaban cualquier pielecita y, en muchos casos, hacían que los labios parecieran más finos o deshidratados.

Por suerte, las fórmulas han evolucionado muchísimo y los mates de hoy poco tienen que ver con los de hace unos años. De hecho, yo, que siempre he sido una enamorada de los labiales con brillo, he vuelto a apostar por los acabados mate gracias a ellas.

Algunos de mis favoritos son los nuevísimos Liquid Matte Moussede Huda Beauty, con una textura increíblemente ligera, casi como una nube, que se difumina con facilidad y deja un acabado mate muy natural, sin acartonar los labios.

Además, permiten modular la intensidad del color, por lo que funcionan igual de bien para un maquillaje discreto que para uno más sofisticado.

Otro de mis favoritos son los Matte Resistance de L'Oréal Paris. Aguantan muchas horas sin necesidad de retoques y, a diferencia de otros labiales de larga duración, resultan sorprendentemente cómodos.

El acabado es mate, como su propio nombre indica, pero conserva cierta flexibilidad, por lo que no deja esa sensación de labios rígidos.

Otro que nunca falla es ColorStay Limitless Matte de Revlon. Me gusta especialmente porque combina una buena fijación con una textura muy fina, que apenas se nota una vez aplicada.

El color permanece uniforme durante horas y no tiende a acumularse en las líneas del labio, algo que valoro especialmente.

Por último, no puedo no hablar de los Dynamatte Boom de Sheglam. Tienen una relación calidad-precio difícil de superar, ofrecen una buena pigmentación desde la primera pasada y dejan un acabado mate suave que te hace pensar que no llevas nada.