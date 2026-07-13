Brad Pitt (62 años) sobre cómo consigue mantenerse joven: "Gwyneth Paltrow me enseñó a hacerlo 2 veces al día"

Brad Pitt, a sus 62 años, continúa siendo uno de los hombres más atractivos del planeta. Su magnetismo permanece intacto; pero hay más aparte del talento y el estilo.

Su rostro sereno y esa piel impecable es fruto de una rutina de cuidado facial sencilla, pero eficaz, nacida de la experiencia, la constancia y del empujón de una ex muy influyente.

Él mismo asegura que el primer paso hacia su rutina de belleza lo dio gracias a la actriz Gwyneth Paltrow. "Fue la primera que consiguió que me lavara la cara dos veces al día", confesaba el actor entre risas en una entrevista con Vogue USA.

Una rutina que acabó marcando el inicio de una filosofía de autocuidado que hoy inspira a miles de hombres (y también mujeres) en todo el mundo.

Cuando le preguntan si le preocupa el envejecimiento, Pitt responde con la calma de quien ha aprendido a estar bien en su propia piel. "No hay que luchar contra la edad, hay que aceptarla, acompañarla y cuidarse. Eso es lo que marca la diferencia".

Piel impecable

El actor se aleja todo lo que puede de las rutinas interminables de mil pasos, Pitt lo tiene claro y para él, menos es más. Pero eso sí, con constancia. Su rutina diaria se basa en tres pilares fundamentales, que podrían resumirse en el mantra de cualquier dermatólogo de confianza: limpieza, hidratación y protección solar.

Limpieza facial (dos veces al día)

Es el paso que cambió el juego para el actor. Años sin tocar limpiadores hasta que llegó Gwyneth y lo convirtió en hábito. Hoy, Brad no perdona ese gesto por la mañana y por la noche. Elimina impurezas, equilibra la piel y la prepara para el siguiente paso. Sérum antioxidante y crema hidratante

Productos formulados con extractos de la uva y ricos en antioxidantes, con el objetivo de regenerar, hidratar y proteger del envejecimiento prematuro. Son el corazón de su firma cosmética, Beau Domaine, y están pensados para todo tipo de pieles y todos los géneros. Protección solar diaria

Aunque no forma parte directa de su línea, Pitt ha incorporado el protector solar a su rutina porque entiende, como cualquier experto en dermatología, que el sol es el principal factor de envejecimiento cutáneo. Usar SPF a diario es, según él, una muestra de autocuidado (y de inteligencia).

Belleza sin artificios

Lo que comenzó como una rutina personal, acabó transformándose en una marca de cosmética con alma, historia y rigor científico. Desde su finca en Château Miraval, en plena Provenza francesa, Pitt lanzó Beau Domaine, una firma que aprovecha los ingredientes antioxidantes de la uva (como el resveratrol y los polifenoles) para crear productos eficaces, sostenibles y libres de etiquetas.

La marca, desarrollada junto a la familia Perrin y con el asesoramiento del doctor Pierre-Louis Teissedre (especialista en enología y biotecnología), está formulada con ingredientes provenientes de la propia finca, en envases reciclables y recargables.

No promete milagros: "No creo en el marketing del antiedad como una especie de cuento de hadas. La vejez llega, queramos o no. Pero cuidarse, hidratarse y protegerse puede marcar una gran diferencia", dice Pitt con naturalidad.

Constancia diaria

En una sociedad obsesionada con detener el reloj, la propuesta de Brad Pitt suena diferente. No se trata de frenar el envejecimiento, sino de hacerlo con dignidad, estilo y bienestar. Su rutina está diseñada no para eliminar arrugas, sino para acompañar la piel en cada etapa de la vida con respeto y coherencia.

"Cuidarse no es vanidad, es salud. Y también una forma de quererse", comenta el actor, que asegura que ha aprendido mucho de sus parejas sobre autocuidado: "Los hombres tenemos mucho que aprender de las mujeres en cuestiones de cuidado personal".

Pitt no es el típico rostro que se presta al marketing de cosméticos, y quizá por eso Beau Domaine ha llamado la atención en la industria: porque no se basa en promesas vacías, sino en una historia real, en ingredientes con base científica y en una estética sencilla, sin artificios.

Envejecer con estilo y sin miedo parece haber sido creado para el actor estadounidense. Si Pitt ha logrado tener una piel impecable con solo tres pasos, tú también puedes empezar hoy mismo. Quizás no tengas un viñedo en la Provenza, pero sí el poder de cuidarte cada día un poco mejor.