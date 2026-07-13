'Blurry makeup': la tendencia de maquillaje que sustituye a los filtros de Instagram y arrasa este verano

Hay dúos infalibles inherentes a cada estación. El otoño, por ejemplo, se funde con las tonalidades ocres, anaranjadas y rojizas; la primavera le devuelve la luz al rostro; el invierno opta por la practicidad; y el verano, sin embargo, apuesta por la naturalidad.

Cuando las temperaturas suben, todo se vuelve más ligero y esa máxima se extrapola también a los neceseres. De la misma nace el match entre el blurry makeup (maquillaje difuminado) y la época estival, que forman una pareja perfecta.

Durante los meses de calor, cualquier sensación de pesadez se desecha, ya que el sudor tampoco acompaña y se convierte en el mayor enemigo de un full face. Además, el único must que no se debería quedar por el camino es la protección solar.

Esta tendencia rehúye de todo eso y asienta sus bases en que todos los productos que se empleen se fundan entre sí, como un todo. Una corriente que persigue una perfección con ínfulas de naturalidad, similar a la que se busca mediante según qué filtros de redes sociales.

Una guía paso a paso

La mejor forma de asimilar un conocimiento es tener un buen ejemplo y, por supuesto, ponerlo en práctica. Para que en la maleta, además de una cantidad ingente de ropa de baño y 'por si acasos', se vayan también las propuestas idóneas para recrearlo, toma buena nota de las pautas que vienen a continuación:

Una segunda piel

Adiós a las bases de alta cobertura —quedan reservadas a eventos en los que el maquillaje tiene que permanecer intacto durante horas—, aquí el cutis muestra cómo es en realidad, sólo que en su versión más suavizada. Como una especie de licuado de Photoshop, pero infinitamente más discreto. Las pecas, por ejemplo, saltan a la vista. Y si no están, se dibujan.

Para lograr un resultado lo más conseguido posible, en la ecuación se pueden incluir prebases específicas con efecto difuminador. Porque sí, existen. Entre sus cualidades, el relleno de poros y líneas de expresión. Antes, por supuesto, una buena protección solar.

Pigment Stick Color SPF 50 de Heliocare. Disponible en Druni por 24,95 € (antes 31,31). Heliocare

Una vez que esta capa se aplica, luego llega el momento de añadir bases muy ligeras o tintes. Es más, hay protecciones solares con color en stick que también pueden funcionar a la perfección para lograr el deseado blurry makeup.

De cara a asegurar la duración de los productos que se van empleando, aquí juegan un papel fundamental los polvos traslúcidos, que además ayudan a conseguir ese efecto filtro.

Eso sí, como consejo extra, lo idóneo sería usarlos sólo en las zonas donde los brillos tiendan a aparecer más, que suele ser en la frente, nariz, parte del labio superior y barbilla.

Infaillible Spray Fijador de Maquillaje, de L'Oréal Paris. A la venta en Primor por 7,46 € (antes 9,75). Primor

Para aquellas que no sean chicas de este tipo de propuestas, pueden optar por sprays fijadores en su lugar. Hay un truco para aumentar esa duración del maquillaje, que es ir rociándolo conforme se van poniendo base, colorete, bronceador...

La mordida

El pasado verano ya triunfaron y nombres como el de Hailey Bieber o Dua Lipa son asiduas a los labios blurry. De hecho, cuando la empresaria, modelo e influencer estadounidense promociona los productos de Rhode, su propia firma, emplea sus blushes en crema para conseguir este efecto aplicándolo con la mano, desdibujando la forma original de su boca.

Esta técnica, más que de los filtros de Instagram, bebe de la estética coreana. Aquí hay un elemento que se ha convertido en must en los últimos años que desaparece: el delineador.

Bálsamo para labios y mejillas Nº1 de Chanel. Su precio es de 51 €. Chanel Beauty

Otro de los tips fundamentales para introducir bien este gesto en la rutina de maquillaje es emplear el color más intenso en el centro y difuminarlo hacia los bordes. Así, se despierta un aura romántica, casi que roza la ingenuidad y que rebosa juventud.

Es posible aplicar también un gloss transparente o al tono como topper, dándole un giro Y2K, aunque esta mezcla choca un poco con la tendencia blurry.

Lip Comfort Oil de labios de Clarins. En la imagen, el tono Pitaya. Se encuentra a la venta en Primor por 32 € (antes 15,99). Clarins

En un pestañeo

De nuevo toca despedirse de algo, en esta ocasión, del delineado gráfico. No es que desaparezca, pero no encaja con los pilares que sostienen la estética de la tendencia.

Lo bueno es que en la paleta cromática que define aquí la mirada —a la par que la desdibuja— es variada: desde los tonos rosados del colorete que conquistan los párpados hasta los clásicos ahumados en negros y grises que se difuminan con el dedo, dejando a un lado la perfección.

Sombra de ojos doble en 'stick' High Impact Shadow Play™ Shadow Definer Clinique Rose Truffle. A la venta en El Corte Inglés por 39,50 €. El Corte Inglés

Las pestañas pueden ir sin maquillar o con una máscara transparente, si se busca algo más natural.

Máscara de Pestañas Diorshow Maximizer 4D, disponible por 42 €. Dior Beauty

Una buena idea puede ser optar por el lifting, un tratamiento que se hace en centros de estética especializados y que abre la mirada, al igual que sucede con el laminado de cejas, que puede ser una buena suma a esta ecuación, sobre todo cuando hay playa y piscina de por medio.

Las mejillas

La zona donde los niveles de creatividad suben de la mano de otras tendencias. Aquí, el rosa y el melocotón hacen equipo en técnicas como la del sunset blush, que también arrasó el pasado verano. Esta consiste en recrear los colores propios del atardecer en el rostro añadiendo un toque de iluminador —preferentemente en dorado o bronce—.

El truco, una vez más, aplicarlo a toquecitos con los dedos, escalar el producto hasta las sienes, para conseguir un efecto lifting y que todo se funda a la perfección.

Colorete Color + Glow Enhacer de Shiseido. Un producto que se puede emplear como 'blush' o iluminador. Su acabado en polvo ayudar a crear el efecto filtro. Su precio es de 41,30 € (antes 59). Shiseido

Otros dos tonos que también pueden convertirse en buena alternativa son el rojo —utilizar con mesura, al ser muy intenso— y el ciruela.

Y con este último paso, llega la cuadratura del círculo. El fin de una guía que pretende acompañar todo el verano y alargar su influencia hasta más allá del fin del estío, regando los meses más fríos con un halo de naturalidad.