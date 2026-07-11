Alexandra Flavia, maquilladora: "Si buscas rejuvenecer la mirada tienes que evitar usar sombras oscuras en los ojos"

El maquillaje tiene la capacidad de transformar por completo la expresión del rostro. Un simple cambio en la forma de aplicar un producto o en la elección de un color puede hacer que la piel se vea más luminosa, la mirada más despierta y las facciones mucho más suaves.

Sin embargo, no todas las técnicas favorecen por igual. Algunos gestos que repetimos a diario frente al espejo, muchas veces por costumbre, pueden endurecer los rasgos y añadir años visualmente sin que seamos conscientes de ello.

Precisamente, la elección de las sombras de ojos es uno de los aspectos que más influye en el resultado final. Según la maquilladora Alexandra Flavia, recurrir de forma habitual a tonos demasiado oscuros puede apagar la mirada y acentuar los signos de la edad.

Las sombras oscuras en las pieles maduras

Con tantos colores de sombras de ojos diferentes en el mercado, es fácil dudar o sentir confusión a la hora de elegir los tonos que sienten mejor a cada mirada o simplemente la favorezcan en mayor medida.

Mientras que elegir un color u otro puede enfatizar el color, caer en un tono incorrecto puede endurecer los rasgos y hacer que la mirada luzca más apagada o envejecida.

En este sentido, según la maquilladora Alexandra Flavia, son las sombras oscuras las que provocan este efecto. En lugar de brindar frescura y luminosidad, este tipo de tonos tienden a marcar las facciones, acentuando líneas de expresión y hundiendo visualmente los ojos, lo que puede generar un efecto contrario al buscado.

En su lugar, la experta apuesta por las sombras en tonos claros y luminosos, como los beige, rosas, melocotón o champagne.

Estas tonalidades reflejan mejor la luz, creando una sensación de amplitud en la mirada y aportando frescura al rostro, por no hablar de que son mucho más fáciles de aplicar.

Con esto no quiere decir que tiremos todas nuestras sombras negras, sino que optemos por otras más suaves, como los marrones, o que si escogemos tonos más oscuros, los apliquemos junto a otros para hacer una transición.

Asimismo, las texturas satinadas o ligeramente brillantes pueden ser aliadas, siempre que se utilicen con moderación, ya que aportan un toque de luminosidad sin marcar demasiado las líneas de expresión.

Cuando nos maquillamos, es importante tener en cuenta la elección de los colores adecuados para un resultado natural y favorecedor.

Optar por tonos neutros y suaves que se adaptan a tu tipo de piel y color de ojos es clave para conseguir sacar el mayor potencial a nuestro rostro.

Además de la elección del color, la técnica de aplicación juega un papel esencial en la manera en que el maquillaje impacta la percepción del rostro.

Difuminar correctamente las sombras para evitar cortes marcados es clave para conseguir un acabado suave y natural.

Como ya hemos comentado, en lugar de marcar demasiado la cuenca del ojo con un tono oscuro, es preferible crear transiciones sutiles con colores intermedios que aporten profundidad sin generar un efecto pesado.

Es importante iluminar el lagrimal y el arco de la ceja con tonos claros para levantar visualmente la mirada y darle un aspecto más despierto.

Otro factor muy relevante a considerar es el eyeliner. En este elemento, no solo influye el color, sino que un trazo demasiado grueso puede hacer que los ojos se vean más pequeños o caídos.

En su lugar, lo mejor es que escojamos un delineado fino y sutil, que puede difuminarse ligeramente para dar un efecto más suave y natural.

Otras claves de maquillaje para agrandar tus ojos

Más allá de los colores y las técnicas, hay otros aspectos que pueden llegar a influir en nuestra mirada y que, si nos centramos en ellos, podemos conseguir un resultado mucho más favorecedor.

Corrector: Los tonos oscuros tienden a empequeñecer y esto se aplica, no solo al maquillaje general, sino también a la zona de las ojeras, lo cual puede hacer que los ojos luzcan más pequeños. Para contrarrestar esto y lograr una mirada más amplia, es fundamental iluminar esta área utilizando un precorrector de color o un corrector convencional.

Los tonos oscuros tienden a empequeñecer y esto se aplica, no solo al maquillaje general, sino también a la zona de las ojeras, lo cual puede hacer que los ojos luzcan más pequeños. Para contrarrestar esto y lograr una mirada más amplia, es fundamental iluminar esta área utilizando un precorrector de color o un corrector convencional. Máscara de pestañas potente: No podemos pasar por alto la importancia de la máscara de pestañas en un maquillaje de ojos que busque agrandar la mirada. Cuanto más largas y elevadas estén las pestañas, mayor será el efecto de agrandamiento.

No podemos pasar por alto la importancia de la máscara de pestañas en un maquillaje de ojos que busque agrandar la mirada. Cuanto más largas y elevadas estén las pestañas, mayor será el efecto de agrandamiento. Maquillaje de cejas: Finalmente, el maquillaje de cejas también desempeña un papel crucial en la apariencia de ojos más grandes. Al maquillar y definir las cejas de manera adecuada, se logra que el párpado parezca más amplio. Aplicar un poco de lápiz o sombra blanca/nude justo debajo de las cejas, especialmente en la zona del arco, puede tener un impacto inmediato. Además, es esencial estudiar la forma de las cejas para determinar cuál se adapta mejor a nuestros rasgos faciales.

Cuidar la hidratación del contorno de ojos y preparar la piel antes del maquillaje también es esencial para que los productos se asienten bien y no resalten líneas finas. Una piel bien hidratada luce más tersa y luminosa, lo que contribuye a una apariencia rejuvenecida sin necesidad de recurrir a técnicas de maquillaje demasiado marcadas.