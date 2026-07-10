Dermatólogos y farmacéuticos hablan sobre la gran mentira del verano: "El bronceado seguro no existe"

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, una maleta cargada de bikinis y bañadores de más y alguno de esos sueños que parecían olvidados acecha en algún rincón de casa.

En esa lista de imprescindibles que se llevan en el equipaje hay un must por excelencia: la protección solar.

No obstante, y aunque cada vez está más extendido el mensaje de los daños que puede provocar el sol en la piel —según el Observatorio Heliocare by Cantabria Labs, el 97% de los españoles está al tanto, pero sólo 3 de cada 10 se protegen a diario—, el deseo de tener el moreno perfecto sigue presente.

De hecho, cuando se presentó el informe citado, la doctora Yolanda Gilaberte, presidenta de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV), comentó que un 38% de la población sigue vinculando el bronceado con belleza o salud.

Por otra parte, figuras que resultan referentes para las generaciones más jóvenes promocionan este tipo de gestos en redes sociales. Es lo que sucede con, por ejemplo, el futbolista de la selección nacional de fútbol Marcos Llorente y con muchas influencers.

En este contexto, además de exponer los peligros de estos comportamientos, es normal que afloren cuestiones como si es seguro tomar el sol para conseguir ese resultado a pesar de que a lo largo de los años el mensaje que se ha trasladado desde las voces competentes ha sido cada vez más claro.

Para que el autobronceador no se quede a parches es fundamental exfoliar la piel 24 horas antes de su empleo. iStock

José Antonio Carrabeo es un joven farmacéutico que trabaja en un establecimiento en Coria del Río, un pueblo de Sevilla.

Algunos de los vídeos de la farmacia que protagoniza en TikTok acumulan más de 700.000 visitas y en muchos de ellos, atento a las tendencias de su generación, la Z, expone consejos relativos al cuidado de la tez, pero también es consciente de la realidad que lo rodea:

"Desde el punto de vista estético, una piel bronceada puede ser más llamativa y, en muchas ocasiones, hace que nos veamos más guapos", explica.

Sin embargo, apostilla que desde el punto de vista dermatológico, cualquier incidencia, en mayor o menor medida, de astro rey es signo de daño celular, "por lo que podríamos decir que no, no hay ningún grado que sea seguro. No existe".

La doctora Inés Escandell, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) de la AEDV y del Grupo Dermothèque, confirma lo que dice Carrabeo:

"No es posible. El bronceado es una respuesta de la piel, de las células, al daño en el ADN. Cuando este se empieza a dar es sinónimo de que los rayos ultravioleta comienzan a producir mutaciones en el código genético, pues comienza a estimularse la actividad de los melanocitos", detalla.

"Estos generan melanina, que a su vez se distribuye por los queratinocitos, que son las células que hay al lado, para intentar cubrirlos y protegerlos de esa radiación", explica, fundamentando su argumento en una ciencia que brilla por su ausencia en los discursos que articulan otros.

"Entonces, no hay manera de estar bronceado sin daño", cierra tajante.

María Vitale, directora médica del Área de Dermatología de Cantabria Labs, hace hincapié en la misma afirmación:

"El moreno seguro no existe, por muy leve que sea. Esa melanina extra que hace que la piel coja tono es un mecanismo de defensa cutánea para intentar protegerse del daño que la radiación está haciendo en las diferentes capas", desarrolla.

En cualquier caso, también comenta algo fundamental: la idea de que el astro rey no es el enemigo.

"Se puede disfrutar de una vida al sol pero de manera saludable y consciente: utilizando fotoprotección tópica y oral, gorro, gafas, evitando las horas centrales del día…", recomendaciones clásicas que nunca pasan de moda, al margen de tendencias.

Igualmente, añade que "el único truco adecuado es usar la protección solar y tener en mente la reaplicación cada dos horas o más tiempo si fuese necesario, dependiendo del fototipo cutáneo, el estilo de vida, si se está practicando deporte…".

Una chica se aplica protección solar mientras está en la playa. iStock

A pie de página

A pesar de que los consejos de los expertos son claros, también es cierto que el comportamiento de la población seguirá siendo el de hacer el clásico vuelta y vuelta en tumbonas, hamacas o toallas.

Teniendo eso en cuenta, las mejores armas están en las recomendaciones de los expertos y, sobre todo, en aplicarlas luego. Entonces, dado que la tendencia a estar morenos sigue estando presente, ¿qué es lo menos malo que se puede hacer?

El farmacéutico José Antonio Carrabeo da una serie de pautas blindadas por sus conocimientos:

"En primer lugar, siempre salir fotoprotegidos de casa con un FPS 50, aunque vayamos al trabajo a estar ocho horas en una oficina. Las pantallas emiten un tipo de radiación de la que podemos protegernos con una propuesta adecuada".

Por otra parte, centrando la cuestión en el bronceado, esa caja de Pandora imposible de no abrir en verano y sus prolegómenos. Él habla de tres alternativas para obtener ese tono más oscuro sin dañar las células:

Utilizar algunos autobronceadores. Da igual si son en crema, gel o espray. Hay muchos tipos, pero el idóneo sería alguno que tuviera DHA (dihidroxiacetona). Este componente reacciona con proteínas de la epidermis y produce ese color tostado. La opción del maquillaje. Escoge una base que sea algo más oscura que la habitual. Eso sí, que no resulte nada exagerado, algo que se pueda fundir bien. Es imprescindible llevar el producto hacia el cuello y la zona del escote. A nivel alimenticio también tenemos una propuesta. Es el aumento de la ingesta de betacarotenos en la dieta, como pueden ser la zanahoria o el tomate. Estos pigmentos se van a almacenar en la piel, dando ese tono más oscuro.

La línea Heliocare, de Cantabria Labs, con su Pigment Stick Color SPF 50 ofrece protección solar y un toque de color. Dependiendo de cada rostro, el más claro se puede utilizar como base y el más oscuro como bronceador o contorno. Heliocare

Inés Escandell recurre a tips básicos como que la exposición se haga en las horas con menos radiación ultravioleta. Estas se dan, en especial, a última hora de la tarde, o a primera hora de la mañana.

Por supuesto, recalca el uso de sombreros, gorros, ropa y demás elementos con esta finalidad. "Y si quieres un tono bronceado sin daños, se puede usar autobronceador. Sería la única forma real de evitarlo", comenta.

Una vez más, Vitale refuerza el mensaje de sus compañeros: "Es imposible lograr esa ausencia de lesión, tanto a nivel estético —manchas, arrugas…—, como a nivel celular".

Además, esto último que menciona la directora médica del Área de Dermatología de Cantabria Labs puede derivar en el futuro en cáncer de piel u otros problemas de salud.

"Lo ideal, efectivamente, serían los autobronceadores, maquillaje, cremas de protección solar con color…", enumera.

"Afortunadamente, en la actualidad, marcas como Heliocare cuentan con una amplia variedad de productos que simulan una base pero no dejan de ser un fotoprotector. Nos vemos bronceadas y guapas, si es lo que queremos, y al mismo tiempo protegidas", finaliza.

Tres voces expertas y la conclusión clara de siempre: en la maleta, bañador, bikinis, un libro, ganas de disfrutar y un buen acopio de crema hidratante y protectores solares. Porque la tendencia siempre será la salud, que es lo único que no tiene precio.