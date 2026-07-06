Bronceado saludable y rejuvenecimiento: nace el suplemento inspirado en Ibiza que cuida la piel desde dentro

Hay marcas que más que un producto, se convierten en estilo de vida. Es el caso de Beso Beach, el chiringuito nacido en las playas de Formentera que ha acabado transformándose en todo un universo mediterráneo donde caben la gastronomía, la música, la moda, el bienestar y una forma muy concreta de entender la vida.

En sus mesas pasan con frecuencia nombres tan conocidos como Rafael Nadal, Kate Moss, Leo Messi o el mismísimo Paul McCartney. Pero detrás de ese éxito hay una mujer que nunca ha dejado de buscar nuevas formas de conectar con su comunidad: Angie L. Grijalbo.

Antes de convertirse en una de las empresarias más reconocidas del sector lifestyle, trabajó en el mundo de la moda y las tendencias, desarrollando un instinto casi natural para detectar qué buscan las personas antes incluso de que ellas mismas lo sepan.

Esa misma intuición fue la que la llevó, junto a su marido y socio Rafa Viar, a crear en 2012 un pequeño restaurante frente al mar en la playa de Ses Illetes. Lo que comenzó como un único establecimiento acabó convirtiéndose en una de las marcas experienciales más reconocidas del Mediterráneo, con presencia en Formentera, Ibiza, Mallorca y Sitges, además de varios proyectos internacionales en marcha.

Ahora, la empresaria dirige su mirada hacia otro sector en plena ebullición: el bienestar. Y lo hace con un lanzamiento que encaja perfectamente con el ADN de la marca.

Cuidar la piel desde dentro

Si hay algo que define el estilo de vida Beso son los días interminables junto al mar, los atardeceres frente a la playa y las largas jornadas bajo el sol mediterráneo.

La pregunta era casi inevitable: ¿cómo disfrutar de todo eso sin renunciar al cuidado de la piel?

La respuesta llega en forma de BESO SUN & GLOW, una propuesta de nutricosmética desarrollada junto a ProAge by LFL (Lifestyle for Longevity) que busca complementar el cuidado cutáneo desde dentro.

La belleza ya no se entiende únicamente como una cuestión de cremas o tratamientos. Cada vez más expertos defienden que la salud de la piel también depende de factores como la alimentación, el descanso o la capacidad del organismo para combatir el estrés oxidativo.

Es precisamente ahí donde entra en juego la tendencia conocida como beauty from within, una corriente que apuesta por nutrir el organismo con ingredientes específicos para favorecer una piel más luminosa, uniforme y saludable.

"Llevaba tiempo buscando una fórmula que tuviera sentido para nosotras, para nuestra forma de vivir el verano y para la comunidad Beso. No quería lanzar algo porque sí. Tenía que ser bueno, coherente, mediterráneo y desarrollado con un partner que entendiera la importancia de la calidad. Con ProAge sentimos que habíamos encontrado ese match perfecto", explica Angie.

Ingredientes que lo cambian todo

La fórmula reúne algunos de los activos antioxidantes más populares dentro del mundo de la nutricosmética avanzada. Entre ellos se encuentra Pomanox®, un extracto de granada mediterránea rico en punicalaginas, compuestos con capacidad antioxidante que ayudan a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres.

También incorpora astaxantina, considerada uno de los antioxidantes naturales más potentes que existen actualmente y muy valorada por su acción protectora sobre las membranas celulares.

Suplemento Beso and Glow Imágenes cedidas por Beso

A ello se suma el Polypodium leucotomos, un extracto botánico ampliamente utilizado por dermatólogos como complemento en protocolos de fotoprotección, además de licopeno natural procedente del tomate, un carotenoide asociado a una mejora de la luminosidad y uniformidad del tono de la piel.

La combinación de estos ingredientes busca acompañar la exposición solar desde una perspectiva preventiva, ayudando a combatir el estrés oxidativo relacionado con la radiación ultravioleta y el fotoenvejecimiento.

Eso sí, los especialistas recuerdan que este tipo de complementos no sustituyen en ningún caso al protector solar, sino que actúan como un apoyo adicional dentro de una estrategia global de cuidado de la piel.

El nuevo estilo de vida

Más allá de la fórmula, BESO SUN & GLOW representa algo que está ocurriendo en todo el sector de la belleza: el paso de una visión puramente estética a una concepción mucho más integral del bienestar.

La dermatóloga Marta Ballestero, especializada en salud cutánea y longevidad, recuerda que la calidad de la piel está estrechamente relacionada con la forma en la que el organismo se protege frente al estrés oxidativo y los procesos asociados al envejecimiento celular.

En la misma línea se pronuncia María Sánchez Bonmatí, farmacéutica, nutricionista y especialista en Psiconeuroinmunonutrición: "BESO SUN & GLOW representa una nueva generación de nutricosmética orientada al cuidado integral de la piel y la salud celular desde dentro, relacionados con el estrés oxidativo y el fotoenvejecimiento, ofreciendo una forma más consciente, preventiva y alineada con el concepto de healthy aging de acompañar la exposición solar".

Quizá por eso este lanzamiento parece una evolución natural para una marca que siempre ha estado ligada al disfrute del verano. Porque si hace años Beso Beach enseñó a toda una generación a saborear el Mediterráneo, ahora quiere demostrar que también es posible cuidarse mientras se disfruta de él.